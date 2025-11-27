Sport

Destinația de vacanță în care a ajuns Novak Djokovic. Locul e supranumit raiul milionarilor din tenis

Locația specială unde Novak Djokovic își petrece concediul. Celebrul jucător de tenis din Serbia își încarcă bateriile într-un spațiu cu totul inedit.
Alexa Serdan
27.11.2025 | 19:30
Destinatia de vacanta in care a ajuns Novak Djokovic Locul e supranumit raiul milionarilor din tenis
Locul unde se relaxează Novak Djokovic. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

A încheiat un sezon istoric în sport, iar acum se bucură de momente de relaxare. Destinația de vacanță în care a ajuns Novak Djokovic este una aflată la mii de kilometri de țara în care s-a stabilit împreună cu familia sa.

Novak Djokovic, relaxare într-o locație de vis

Novak Djokovic a avut parte de rezultate incredibile în tenis. Renumitul jucător originar din Serbia a luat decizia să-și încarce bateriile după competițiile la care a participat în ultimele luni. A ales o locație extrem de specială.

ADVERTISEMENT

A decis să plece într-o zonă frumoasă, cu mult soare și plaje cu nisip fin. Peisajele care îți taie respirația nu lipsesc, sportivul dorind să se bucure de timpul liber departe de agitația din orașul în care are reședința.

Tenismenul a optat pentru o destinație de vacanță care este supranumită raiul milionarilor din tenis. A ajuns în Bahamas, unde s-a cazat la un resort de lux, catalogat cu 5 stele. Acesta se numește Amanyara Resort.

ADVERTISEMENT
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se...
Digi24.ro
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”

Stațiunea ultra-exclusivă din Insulele Turks și Caicos este cunoscută pentru natura sa neatinsă, scrie sportskeeda.com. Novak Djokovic profită de această locație pentru a beneficia de o intimitate de neegalat.

ADVERTISEMENT
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție...
Digisport.ro
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova

În plus, jucătorul de 38 de ani, care a făcut o investiție majoră în Grecia, savurează preparate locale și cu siguranță, face plimbări lungi. Mai mult, și-a propus să dea lovitura cu o afacere care se anunță a fi un real succes.

Novak Djokovic, mesaje de la colegii din tenis

„Mă relaxez puțin”, este mesajul inedit pe care l-a transmis sportivul, pe contul personal de Instagram. Descrierea din dreptul imaginii este însoțită de un emoticon cu o persoană care practică yoga.

ADVERTISEMENT

Datorită acestei fotografii din Bahamas, Novak Djokovic a primit numeroase comentarii de la fani. Nici colegii din tenis nu au stat deoparte și i-au transmis gânduri bune. Maria Sharapova a fost una dintre tenismenele care i-a văzut postarea.

„Proprietate specială”, a notat fosta rivală a Simonei Halep, în social media. Astfel, a dat de înțeles că este una dintre persoanele care s-a relaxat în această destinație de vacanță specială și extrem de frumoasă.

Cu siguranță, sârbul profită din plin de locația care se întinde pe țărmurile neatinse ale unei rezervații naturale de 18.000 de acri. Resortul reprezintă un sanctuar construit în jurul echilibrului, calmului și stării de bine de înaltă calitate.

Turiștii au parte de pavilioane tropicale și o fâșie de nisip alb pe o jumătate de milă. De asemenea, apele turcoaz nu sunt ignorate de vizitatorii care pleacă mai relaxați din această destinație de care sportivul este strâns legat.

Novak Djokovic a semnat un parteneriat cu această stațiune. Prin urmare, locul nu este luat în calcul doar pentru o simplă vacanță, ci și pentru faptul că tenismenul a devenit ambasador global și consultant pentru wellness al Aman, în 2024.

Sportivul care a fost desemnat campion de 24 de ori nu este singurul care se află în această situație. Maria Sharapova este la rândul său ambasador pentru această destinație de lux, care are o cazare inedită și servicii impecabile.

România – Croația se joacă acum CM Handbal Feminin 2025. „Tricolorele” revin pe...
Fanatik
România – Croația se joacă acum CM Handbal Feminin 2025. „Tricolorele” revin pe tabelă
Steaua Roșie – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 5. Presa...
Fanatik
Steaua Roșie – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 5. Presa din Serbia intuiește primul „11” al gazdelor
„Ce crezi că se întâmplă?”. Alex Mitriță, verdict clar înainte de Universitatea Craiova...
Fanatik
„Ce crezi că se întâmplă?”. Alex Mitriță, verdict clar înainte de Universitatea Craiova – Mainz
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Surpriză! Românca numită 'femeia perfectă' de Ion Țiriac
iamsport.ro
Surpriză! Românca numită 'femeia perfectă' de Ion Țiriac
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!