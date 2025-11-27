Destinația de vacanță în care a ajuns Novak Djokovic. Locul e supranumit raiul milionarilor din tenis

ADVERTISEMENT

A încheiat un sezon istoric în sport, iar acum se bucură de momente de relaxare. Destinația de vacanță în care a ajuns Novak Djokovic este una aflată la mii de kilometri de țara în care s-a stabilit împreună cu familia sa.

Novak Djokovic, relaxare într-o locație de vis

Novak Djokovic a avut parte de rezultate incredibile în tenis. Renumitul jucător originar din Serbia a luat decizia să-și încarce bateriile după competițiile la care a participat în ultimele luni. A ales o locație extrem de specială.

A decis să plece într-o zonă frumoasă, cu mult soare și plaje cu nisip fin. Peisajele care îți taie respirația nu lipsesc, sportivul dorind să se bucure de timpul liber departe de agitația din orașul în care are reședința.

Tenismenul a optat pentru o destinație de vacanță care este supranumită raiul milionarilor din tenis. A ajuns în Bahamas, unde s-a cazat la un resort de lux, catalogat cu 5 stele. Acesta se numește Amanyara Resort.

Stațiunea ultra-exclusivă din Insulele Turks și Caicos este cunoscută pentru natura sa neatinsă, scrie . Novak Djokovic profită de această locație pentru a beneficia de o intimitate de neegalat.

În plus, jucătorul de 38 de ani, care , savurează preparate locale și cu siguranță, face plimbări lungi. Mai mult, care se anunță a fi un real succes.

Novak Djokovic, mesaje de la colegii din tenis

„Mă relaxez puțin”, este mesajul inedit pe care l-a transmis sportivul, pe contul personal de Instagram. Descrierea din dreptul imaginii este însoțită de un emoticon cu o persoană care practică yoga.

Datorită acestei fotografii din Bahamas, Novak Djokovic a primit numeroase comentarii de la fani. Nici colegii din tenis nu au stat deoparte și i-au transmis gânduri bune. Maria Sharapova a fost una dintre tenismenele care i-a văzut postarea.

„Proprietate specială”, a notat fosta rivală a Simonei Halep, în social media. Astfel, a dat de înțeles că este una dintre persoanele care s-a relaxat în această destinație de vacanță specială și extrem de frumoasă.

Cu siguranță, sârbul profită din plin de locația care se întinde pe țărmurile neatinse ale unei rezervații naturale de 18.000 de acri. Resortul reprezintă un sanctuar construit în jurul echilibrului, calmului și stării de bine de înaltă calitate.

Turiștii au parte de pavilioane tropicale și o fâșie de nisip alb pe o jumătate de milă. De asemenea, apele turcoaz nu sunt ignorate de vizitatorii care pleacă mai relaxați din această destinație de care sportivul este strâns legat.

Novak Djokovic a semnat un parteneriat cu această stațiune. Prin urmare, locul nu este luat în calcul doar pentru o simplă vacanță, ci și pentru faptul că tenismenul a devenit ambasador global și consultant pentru wellness al Aman, în 2024.

Sportivul care a fost desemnat campion de 24 de ori nu este singurul care se află în această situație. Maria Sharapova este la rândul său ambasador pentru această destinație de lux, care are o cazare inedită și servicii impecabile.