Destinația de vacanță în care a ajuns Simona Țăranu. Prezentatoarea știrilor sportive a apărut în costum de baie

ADVERTISEMENT

Începutul lunii mai a venit cu o deplasare inedită pentru Simona Țăranu. Aceasta este destinația de vacanță în care a ajuns prezentatoarea știrilor sportive. Frumoasa șatenă a apărut într-un costum de baie care i-a pus silueta în valoare.

Simona Țăranu, escapadă specială într-o locație de vis

Moderatoarea știrilor sportive de la Digi Sport . În primele zile din an Simona Țăranu (36 ani) a mers în Caraibe, de unde a postat mai multe fotografii incendiare. Luna mai a adus o nouă deplasare în străinătate, însă de această dată a mers într-o locație inedită situată aproape de țara noastră.

ADVERTISEMENT

Frumoasa șatenă a decis ca weekend-ul prelungit de 1 mai să-l petreacă într-o destinație de poveste. A ajuns în Palma de Mallorca, Spania, unde a profitat de vremea frumoasă din calendar. Cu această ocazie, a realizat o ședință spectaculoasă, într-un costum de baie întreg, de un alb imaculat. Ipostazele au fost surprinse aproape de ora apusului.

Peisajul cu stânci și apa de o culoare specială au încadrat perfect pozele realizate de celebra prezentatoare. Jurnalista a însoțit fotografiile de un mesaj sugestiv, care a făcut trimitere la Ziua Internațională a Muncii. „Un 1 mai sărbătorit altfel”, a notat aceasta, pe pagina oficială de Instagram.

ADVERTISEMENT

Descrierea lăsată de Simona Țăranu a fost însoțită și de cuvintele „privind către vară”, dovadă că abia așteaptă sezonul cald. Moderatoarea care a primit numeroase comentarii pentru că s-a afișat în toată splendoarea. „Perfect”, „Superbitate” sau „Golden hour”, sunt o mică parte dintre reacțiile internauților.

ADVERTISEMENT

Cum se menține în formă Simona Țăranu

Simona Țăranu este o femeie care adoră să fie elegantă și în pas cu moda. Are multiple pasiuni, frumoasa șatenă adorând să investească în accesorii, începând de la bijuterii din aur și pietre prețioase și genți până la pantofi. Încălțămintea se numără printre slăbiciunile sale cele mai mari.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește silueta pe care o afișează pe sticlă, prezentatoarea a recunoscut că este extrem de atentă. Cunoscuta moderatoare preferă să consume porții mici de mâncare, în timp ce activitatea fizică nu este trecută cu vederea.

„Mănânc puțin, porții mici, iar după ora 18 încerc să nu mai mănânc. În timpul zilei până în ora 16 fără fructe și zahăr. Mai sunt și zile în care mai atentez la amandine, la cozonac. Apoi sunt zile „no sugar day”, deci am grijă. Am renunțat la micul dejun.

ADVERTISEMENT

Dacă mănânc de dimineață, apoi o sa mănânc toată ziua, și atunci prefer dimineața să ciugulesc ceva, iar la prânz mănânc la serviciu. Îmi place să înot. Iar acasă merg alert pe bandă, merg pe bicicletă şi, uneori, fac câteva exerciţii cu ganterele reglabile”, a spus Simona Țăranu, pentru .