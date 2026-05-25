Destinația de vacanță în care au ajuns Andreea Bălan și Victor Cornea după nuntă. A fascinat-o pe artistă

La numai două săptămâni de la nuntă Andreea Bălan și Victor Cornea au părăsit România. Iată care este destinația de vacanță în care au ajuns și care a fascinat-o pe frumoasa artistă. Ce le-a mărturisit vedeta de la TVR 1 celor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Locul unde au plecat Andreea Bălan și Victor Cornea

După ce s-a aflat , Andreea Bălan (41 ani) și Victor Cornea (32 ani) au decis să se bucure de un loc special. Nu au plecat în luna de miere, ci într-un scurt concediu unde au reușit să se încarce cu energie pozitivă. Cuplul a ales o țară care este iubită de foarte mulți turiști români.

Cei doi îndrăgostiți au optat pentru Grecia datorită unor evenimente sportive la care au luat parte. Cu această ocazie cântăreață a scos la suprafață o informație prețioasă despre cunoscutul jucător de tenis. A dezvăluit că tenismenul a jucat baschet, activitate fizică pe care o urmărește cu sufletul la gură în diferite competiții.

Acesta este unul dintre motivele pentru care au ajuns în Atena. În capitala grecească frumoasa blondină a profitat de vremea bună pentru a vedea mai multe obiective turistice. Totodată, a povestit că atunci când era mică citea constant Legendele Olimpului. A subliniat astfel că a fost mereu fascinată de mitologia greacă.

Până acum Andreea Bălan nu a vizitat Acropole, fiind pentru prima dată când a ajuns aici. Soția lui Victor Cornea s-a bucurat ca un copil, dovadă chiar imaginile în care apare cu colina sacră fortificată din centrul orașului. Aceasta este cea mai cunoscută acropolă din lume, fiind un simbol al artei, culturii și societății grecești de secole.

Andreea Bălan: ”Este pentru prima dată”

„Suntem în Atena, la EuroLeague Final Four, iar aseară am văzut două semifinale spectaculoase și incendiare. Este pentru prima dată când văd live meciuri de basket la un asemenea nivel și sunt super impresionată de atmosferă, energie și intensitate.

Victor, în schimb, e în elementul lui. Nu e doar fan al basketului, ci un adevărat pasionat. Chiar înainte de tenis, basketul a fost una dintre marile lui iubiri sportive și a jucat foarte mult. Duminică ne așteaptă o finală nebună între Grecia și Spania. Abia așteptăm!”, a scris Andreea Bălan, pe pagina de Instagram.

Pentru meciurile de baschet care au avut loc în sală blondina a optat pentru o vestimentație în stilul caracteristic. Aceasta a îmbrăcat o rochie neagră scurtă pe sub care a purtat o cămașă albă. Ținuta a fost accesorizată cu o broșă superbă în zona gâtului, artista demonstrând că are gusturi în materie de haine.

Ani la rând a fost criticată, precizând în diverse interviuri că nu a fost deloc accentul pe haine de brand. Însă lucrurile s-au schimbat în ultima vreme și este mai atentă la articolele vestimentare pe care le poartă. Andreea Bălan a epatat inclusiv la nunta cu Victor Cornea, unde create de designeri români.