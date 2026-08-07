Destinația de TOP pe care a ales-o Ioana Țiriac pentru vacanță. A optat pentru un hotel prestigios, unde cazarea costă peste 1700 de euro pe noapte

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Descoperă în rândurile de mai jos care este destinația de vacanță în care Ioana Țiriac se bucură de relaxare. Tânăra s-a cazat într-un hotel special, unde cazarea are un cost extrem de piperat. Locația nu este deloc pentru toată lumea.

Unde s-a cazat Ioana Țiriac în timpul unui sejur de poveste

Unica fiică a miliardarului Ion Țiriac este una dintre cele mai frumoase vedete din mediul online. Pe lângă faptul că este o Ioana Țiriac are o ocupație care îi aduce foarte mulți bani. Partea financiară îi permite să ajungă în foarte multe locuri de pe glob pentru a-și încărca bateriile.

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Locuiește într-o țară impresionantă, dar adoră să descopere de pretutindeni. Astfel, bruneta a luat decizia să se relaxeze în Europa, alegând Saint Tropez. S-a cazat într-un hotel magnific care a fost construit în secolul al XIX-lea. E una dintre cele mai prestigioase unități de cazare de pe Riviera Franceză.

Concret, este vorba de Château de la Messardière, o clădire care pare desprinsă dintr-un basm. Castelul de lux renumit la nivel mondial face parte din celebrul lanț hotelier Airelles Saint-Tropez. E diferit de orice alt hotel pentru că are numeroase turnulețe, cupole și arcade care fac din această proprietate una distinctivă și ușor de remarcat.

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De asemenea, clădirea este celebră pentru fațada cu două turnuri rotunde ce nu trec neobservate. În plus, dispune de o piscină remarcabilă care a fost surprinsă în imagini de către Ioana Țiriac. Fiica lui Ion Țiriac a imortalizat acest cadru purtând o rochie neagră lungă și extrem de mulată. Ținuta i-a scos în evidență formele fizice de invidiat.

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Cât costă o noapte de cazare

În fotografiile încărcate în spațiul online Ioana Țiriac a dat de înțeles că se bucură de multă relaxare. „Măreția se câștigă în rundele pe care nu le vede nimeni”, este mesajul pe care vedeta l-a dezvăluit. Expresia poate face trimitere la sacrificiile pe care o persoană le face în privat, departe de ochii publicului.

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Nimeni nu știe la ce se referă exact bruneta, însă cu siguranță nu este vorba de bani. Pentru vacanța în această locație de poveste a cheltuit o sumă uriașă. O singură noapte de cazare pleacă de la 950 de euro în extrasezon, în timp ce în perioada de vârf a verii (iunie – august) costul poate depăși lejer suma de 1.700 de euro.

Mai mult, prețul poate atinge chiar și 2.500 de euro, în funcție de camera pe care o alege fiecare turist în parte. Acest lucru se datorează faptului că proprietatea este clasificată drept palat. Această distincție este superioară celei de 5 stele. Prin urmare, tarifele reflectă standardul exclusivist. Cu toate acestea, hotelul este ocupat la capacitate maximă.

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O simplă căutare pe plaformele de cazări arată că locația unde se află Ioana Țiriac nu are nicio cameră liberă în următoarele luni. Cu siguranță, fata lui Ion Țiriac a fost atrasă de lux și opulență, dar și de arhitectura clădirii și peisajele superbe din Saint Tropez.