Destinația de vacanță în care se distrează Bernadette Szocs. A ajuns pe ”insula miliardarilor” și i-a cucerit pe toți

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A fost eliminată în primul tur al Europe Smash – Sweden de Nina Mittelham, dar Bernadette Szocs nu s-a lăsat doborâtă de situație. Iată care este destinația de vacanță în care se distrează superba sportivă româncă.

Bernadette Szocs, destindere maximă într-un loc special

E una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis de masă, la finalul anului trecut primind un titlu notabil. Bernadette Szocs (31 ani) a fost . Sportiva originară din Târgu-Mureș are în palmares numeroase premii. Unul constă într-o medalie de argint, obținută la Campionatele Mondiale individuale de la Doha (Qatar).

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Atunci când joacă uimește cu ambiția sa, dar și cu gesturile la care recurge. Vicecampioana mondială şi europeană , iar acum impresionează cu fotografiile incendiare din vacanță. A ales să se bucure de relaxare și voie bună într-o destinație de poveste, iubită de foarte mulți turiști.

Românii iubesc această locație impresionantă, supranumită „insula miliardarilor”. Concret, este vorba de Mykonos din Grecia, care în ultimii ani a fost luată cu asalt de foarte mulți vizitatori din toate colțurile lumii. Aici ajung oameni de afaceri, celebrități și persoane extrem de bogate, destinația fiind celebră pentru hotelurile și vilele de lux.

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Iahturile spectaculoase, restaurantele exclusiviste și cluburile uimitoare au cucerit-o și pe Bernadette Szocs. Sportiva s-a afișat în toată splendoarea la piscină, în costum de baie, dar și într-o rochie care i-a pus în valoare formele de invidiat. „Sărutată de soare”, este descrierea lăsată de jucătoare, în dreptul unei poze de pe Instagram.

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Reacțiile primite de Bernadette Szocs

„Știi te urmăresc de când eram în Columbia. Îmi place sportul tău”, „Frumoasă foc ești îngeraș dulce”, „Fată sexy” sau „Superbă”, sunt o mică parte dintre reacțiile admiratorilor de pe rețelele de socializare. O altă persoană i-a transmis că a distribuit „o poză foarte exotică”, vedeta apărând în costum de baie.

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Postarea din mediul virtual a adunat peste 6.100 de aprecieri de la oameni care o admiră. Jucătoarea de tenis de masă adoră să călătorească, în luna iulie zburând spre o altă destinație specială. Goa a fost locația inedită de pe coasta de vest a Indiei în care s-a plimbat și a profitat din plin de vremea frumoasă pentru a merge la plajă.