Destinația de vacanță pe care Lena Enache a descoperit-o în România. Partenera lui Gabi Enache a rămas uimită

România are numeroase destinații de vacanță, multe dintre ele nefiind descoperite de români. Lena Enache recunoaște că a ajuns într-un loc asaltat de turiștii străini, dar pe care nu-l vizitase până acum. A făcut o promisiune pe care vrea să o respecte cât de curând.

Lena Enache, deplasare într-o locație de vis din România

Partenera lui Gabi Enache nu este doar frumoasă, ci o femeie de afaceri de succes. Lena Enache (38 ani) arată senzațional și are postări incendiare pe rețelele de socializare, unde este o prezență ravisantă. Superba șatenă susținea la un moment dat că , ci mai mult de atât.

În prezent, se bucură de o comunitate mare pe care o ține la curent cu imagini de infarct. De asemenea, postează din locurile în care ajunge, indiferent că sunt din regiunea natală sau din altă parte a țării noastre. Recent, a dat peste o locație de vis și a rămas impresionată că România are astfel de destinații.

Invitată la botezul fetiței unei prietene apropiate, șatena a profitat din plin de timpul liber pentru a se plimba pe Clisura Dunării. Această zonă geografică spectaculoasă din sud-vestul țării a cucerit-o pe frumoasa femeie de afaceri, consideră a fi una dintre cele mai atrăgătoare partenere de fotbaliști de la noi.

„Da! Acest loc superb este în România! Am descoperit o parte de Paradis! Noroc cu prietena mea, care a organizat botezul micuței Natalia până la cel mai mic detaliu printre care și o excursie pe Clisura Dunării la Eșelnița, am descoperit o parte de Paradis aici…de la peisaje superbe, la mâncare cu gust și cazări de nota 10! Superb, mai revin!”, a notat Lena Enache, pe Instagram.

Cât de gelos este, de fapt, Gabi Enache

Lena Enache are o relație de lungă durată cu fotbalistul care a intrat în lumea afacerilor după retragere. Sportivul care a evoluat pe post de mijlocaș sau fundaș, pentru echipe precum Astra Giurgiu, Mioveni și FCSB, are toate motivele să fie . Gabi Enache are numai cuvinte de laudă pentru șatenă.

Invitat în podcastul moderat de impresara Anamaria Prodan, fostul fotbalist a recunoscut că este gelos. Pe o scară de la 1 la 10 a acordat nota 5 acestui sentiment. În plus, a subliniat că este conștient că are cea mai frumoasă soție din lumea fotbalului românesc.

„În unele cazuri, sunt un tip gelos. De la 1 la 10, 5. Când Lena iese pe stradă, e deranj mare de tot. E una dintre cele mai frumoase femei din România! Eu, personal, n-am văzut alta (n.r.- mai frumoasă).

Eu nu pot să mă uit cumva la soția colegului meu, încerc să evit. Îi văd că ei se uită (n.r.- la soția lui), atunci mândria mea e peste tavan și gelozia, undeva jos. Am încredere în ea. Ea poate și putea avea orice-și dorea, dar se gândește să fie pe picioarele ei, să muncească.

Urăsc la ea anumite lucruri (n.r.- râde). La bucătărie urăsc foarte mult ce face. Ea gătește foarte mult și face deserturi, dar lasă buretele de spălat vase în chiuvetă. E specială! Lasă apa pornită și pleacă prin casă. Uneori, are gura mare.

Sunt norocos pentru că, așa cum am mai spus, putea avea tot ce-și dorește și poate ajunge oriunde vrea. Trebuie să mai lucreze un pic la ambiție, acceptă cam greu sfaturile mele”, a spus Gabi Enache, relatează .