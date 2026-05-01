Destinația de vacanță pe care Lena Enache a descoperit-o în România. Partenera lui Gabi Enache a rămas uimită

România are numeroase destinații de vacanță, multe dintre ele nefiind descoperite de români. Lena Enache recunoaște că a ajuns într-un loc asaltat de turiștii străini, dar pe care nu-l vizitase până acum. A făcut o promisiune pe care vrea să o respecte cât de curând.
Partenera lui Gabi Enache nu este doar frumoasă, ci o femeie de afaceri de succes. Lena Enache (38 ani) arată senzațional și are postări incendiare pe rețelele de socializare, unde este o prezență ravisantă. Superba șatenă susținea la un moment dat că nu este doar o simplă etichetă sau ambalaj, ci mai mult de atât.
În prezent, se bucură de o comunitate mare pe care o ține la curent cu imagini de infarct. De asemenea, postează din locurile în care ajunge, indiferent că sunt din regiunea natală sau din altă parte a țării noastre. Recent, a dat peste o locație de vis și a rămas impresionată că România are astfel de destinații.
Invitată la botezul fetiței unei prietene apropiate, șatena a profitat din plin de timpul liber pentru a se plimba pe Clisura Dunării. Această zonă geografică spectaculoasă din sud-vestul țării a cucerit-o pe frumoasa femeie de afaceri, consideră a fi una dintre cele mai atrăgătoare partenere de fotbaliști de la noi.
„Da! Acest loc superb este în România! Am descoperit o parte de Paradis! Noroc cu prietena mea, care a organizat botezul micuței Natalia până la cel mai mic detaliu printre care și o excursie pe Clisura Dunării la Eșelnița, am descoperit o parte de Paradis aici…de la peisaje superbe, la mâncare cu gust și cazări de nota 10! Superb, mai revin!”, a notat Lena Enache, pe Instagram.
Lena Enache are o relație de lungă durată cu fotbalistul care a intrat în lumea afacerilor după retragere. Sportivul care a evoluat pe post de mijlocaș sau fundaș, pentru echipe precum Astra Giurgiu, Mioveni și FCSB, are toate motivele să fie mândru de soția sa. Gabi Enache are numai cuvinte de laudă pentru șatenă.
Invitat în podcastul moderat de impresara Anamaria Prodan, fostul fotbalist a recunoscut că este gelos. Pe o scară de la 1 la 10 a acordat nota 5 acestui sentiment. În plus, a subliniat că este conștient că are cea mai frumoasă soție din lumea fotbalului românesc.
„În unele cazuri, sunt un tip gelos. De la 1 la 10, 5. Când Lena iese pe stradă, e deranj mare de tot. E una dintre cele mai frumoase femei din România! Eu, personal, n-am văzut alta (n.r.- mai frumoasă).
Eu nu pot să mă uit cumva la soția colegului meu, încerc să evit. Îi văd că ei se uită (n.r.- la soția lui), atunci mândria mea e peste tavan și gelozia, undeva jos. Am încredere în ea. Ea poate și putea avea orice-și dorea, dar se gândește să fie pe picioarele ei, să muncească.
Urăsc la ea anumite lucruri (n.r.- râde). La bucătărie urăsc foarte mult ce face. Ea gătește foarte mult și face deserturi, dar lasă buretele de spălat vase în chiuvetă. E specială! Lasă apa pornită și pleacă prin casă. Uneori, are gura mare.
Sunt norocos pentru că, așa cum am mai spus, putea avea tot ce-și dorește și poate ajunge oriunde vrea. Trebuie să mai lucreze un pic la ambiție, acceptă cam greu sfaturile mele”, a spus Gabi Enache, relatează Digi Sport.