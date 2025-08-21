Destinația de vacanță preferată de români unde plajele se închid. Turiștii, în pericol din cauza unei creaturi veninoase

Mai multe plaje au fost închise într-o destinație preferată de români, după apariția unei creaturi marine veninoase, a cărei înțepătură Este vorba despre mai multe plaje din Spania, unde a fost identificată o specie rară de moluscă. „Dragonul Albastru”, așa cum este cunoscut, este extrem de periculos.

Plaje din Spania închise din cauza unei creaturi veninoase

Înțepătura sa produce efecte asemănătoare celor provocate de alte specii de meduze veninoase. Vietatea a fost identificată au fost închise pentru o perioadă. Potrivit experții au cercetat zonele respective, iar după ce pericolul a trecut, autoritățile au decis ca plajele să fie redeschise.

În general, oriunde este semnalată prezența acestei creaturi, autoritățile închid plaja, iar accesul turiștilor în apă este strict interzis. Deși are doar câțiva centimetri lungime (3-4 cm), „dragonul albastru” poate provoca o înțepătură dureroasă și veninoasă. Acesta se hrănește cu meduze și alte creaturi marine veninoase. Poate stoca meduzele toxinelor în propriul corp, folosindu-le ca apărare împotriva prădătorilor.

Ce simptome prezintă cei care sunt înțepați de „dragonul albastru”

Toxinele pot provoca durere intensă, iritații ale pielii, greață, vărsături și chiar probleme pentru sistemul cardiovascular. Situația a fost semnalată și de primarul din Guardamar del Segura, Jose Luis Saez, potrivit Daily Mail, acolo unde încă există ordinul de interdicție a accesului în mare. „Steag roșu pe plajele din Guardamar. Baia este interzisă după apariția pe plaja Vivers a două exemplare de Glaucus atlanticus, cunoscut sub numele de Dragonul Albastru.

Reamintim oamenilor că, în ciuda culorii sale strălucitoare și izbitoare și a dimensiunii sale mici ar trebui să se țină departe de acest animal din cauza înțepăturii sale. Primăria din Guardamar del Segura a lansat o operațiune preventivă pentru a detecta eventualele exemplare aduse de curenții oceanici. Angajații primăriei urmăresc îndeaproape evoluția situației și vor informa populația cu privire la diferitele măsuri care trebuie luate.

Dacă vedeți una dintre aceste creaturi, nu o atingeți, nici măcar cu mănuși, și alertați salvamarii și alte autorități. Dacă sunteți înțepați, spălați zona afectată cu apă sărată și mergeți la cel mai apropiat punct de prim ajutor sau centru de sănătate. Aceste creaturi sunt otrăvitoare, iar înțepăturile lor pot provoca greață, durere și vărsături. Până la noi dispoziții, scăldatul în mare este interzis”, a transmis acesta într-o postare pe X.