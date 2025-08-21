News

Destinația de vacanță preferată de români unde plajele se închid. Turiștii, în pericol din cauza unei creaturi veninoase

Mai multe plaje au fost închise într-o destinație de vacanță preferată de români. Măsura a fost luată din cauza unei creaturi veninoase.
Ana-Maria Tomescu
21.08.2025 | 23:05
Destinatia de vacanta preferata de romani unde plajele se inchid Turistii in pericol din cauza unei creaturi veninoase
Plaje din Spania închise din cauza unei creaturi veninoase: „dragonul albastru”. colaj Fanatik/ Foto Digi 24/ X Jose Luis Saez

Mai multe plaje au fost închise într-o destinație preferată de români, după apariția unei creaturi marine veninoase, a cărei înțepătură poate fi extrem de periculoasă pentru oameni. Este vorba despre mai multe plaje din Spania, unde a fost identificată o specie rară de moluscă. „Dragonul Albastru”, așa cum este cunoscut, este extrem de periculos.

ADVERTISEMENT

Plaje din Spania închise din cauza unei creaturi veninoase

Înțepătura sa produce efecte asemănătoare celor provocate de alte specii de meduze veninoase. Vietatea a fost identificată în Tenerife, în zona Alicante și în zona Gibraltar, iar plajele au fost închise pentru o perioadă. Potrivit Digi 24, experții au cercetat zonele respective, iar după ce pericolul a trecut, autoritățile au decis ca plajele să fie redeschise.

În general, oriunde este semnalată prezența acestei creaturi, autoritățile închid plaja, iar accesul turiștilor în apă este strict interzis. Deși are doar câțiva centimetri lungime (3-4 cm), „dragonul albastru” poate provoca o înțepătură dureroasă și veninoasă.  Acesta se hrănește cu meduze și alte creaturi marine veninoase. Poate stoca meduzele toxinelor în propriul corp, folosindu-le ca apărare împotriva prădătorilor.

ADVERTISEMENT

Ce simptome prezintă cei care sunt înțepați de „dragonul albastru”

Toxinele pot provoca durere intensă, iritații ale pielii, greață, vărsături și chiar probleme pentru sistemul cardiovascular. Situația a fost semnalată și de primarul din Guardamar del Segura, Jose Luis Saez, potrivit Daily Mail, acolo unde încă există ordinul de interdicție a accesului în mare. „Steag roșu pe plajele din Guardamar. Baia este interzisă după apariția pe plaja Vivers a două exemplare de Glaucus atlanticus, cunoscut sub numele de Dragonul Albastru.

Reamintim oamenilor că, în ciuda culorii sale strălucitoare și izbitoare și a dimensiunii sale mici ar trebui să se țină departe de acest animal din cauza înțepăturii sale. Primăria din Guardamar del Segura a lansat o operațiune preventivă pentru a detecta eventualele exemplare aduse de curenții oceanici. Angajații primăriei urmăresc îndeaproape evoluția situației și vor informa populația cu privire la diferitele măsuri care trebuie luate.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive...
Digi24.ro
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu

Dacă vedeți una dintre aceste creaturi, nu o atingeți, nici măcar cu mănuși, și alertați salvamarii și alte autorități. Dacă sunteți înțepați, spălați zona afectată cu apă sărată și mergeți la cel mai apropiat punct de prim ajutor sau centru de sănătate. Aceste creaturi sunt otrăvitoare, iar înțepăturile lor pot provoca greață, durere și vărsături. Până la noi dispoziții, scăldatul în mare este interzis”, a transmis acesta într-o postare pe X.

ADVERTISEMENT
Suedezii nu s-au ferit de cuvinte, după Hacken - CFR Cluj 7-2! Ce...
Digisport.ro
Suedezii nu s-au ferit de cuvinte, după Hacken - CFR Cluj 7-2! Ce titluri au apărut în presă
Ilie Bolojan, despre posibila demisie din funcția de premier: „Dacă nu poţi să...
Fanatik
Ilie Bolojan, despre posibila demisie din funcția de premier: „Dacă nu poţi să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci”
Rudele tinerilor care s-au sinucis din dragoste pe A1 dau vina pe autorități....
Fanatik
Rudele tinerilor care s-au sinucis din dragoste pe A1 dau vina pe autorități. Reacția DGASPC: „Ce iubire la 13 ani cu unul de 18 ani, nu există așa ceva!”
De la porți de lemn la porți diplomatice: Ziua Maramureșului, sărbătoare comună pentru...
Fanatik
De la porți de lemn la porți diplomatice: Ziua Maramureșului, sărbătoare comună pentru români și ucraineni
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
Parteneri
Imediat după intervenția telefonică a lui Gigi Becali, Dan Filoti i-a BATJOCORIT pe...
iamsport.ro
Imediat după intervenția telefonică a lui Gigi Becali, Dan Filoti i-a BATJOCORIT pe latifundiar și pe cei din stafful FCSB: 'Dacă nu au aflat, să știe și ei!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!