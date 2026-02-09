Destinația de vacanță spectaculoasă aleasă de Ioana, fiica lui Ion Țiriac. Prețurile nu sunt mici, dar românii adoră să vină aici

ADVERTISEMENT

E discretă, dar acum a împărtășit cu toată lumea destinația de vacanță în care a ajuns. Ioana, fiica lui Ion Țiriac, are parte de o priveliște spectaculoasă și multă natură înconjurătoare, cu toate că prețurile nu sunt deloc mici.

Unde a plecat în concediu Ioana Țiriac

Unica fată a miliardarului român stă departe de lumina reflectoarelor, dar când decide să se afișeze o face într-un mare stil. Fiica lui Ion Țiriac, din relația cu Sophie Ayad, a bifat o dintr-un concediu de vis.

A ajuns într-o locație iubită de multă lume, inclusiv de români. Ioana Țiriac profită din plin de pasiunea sa pentru călătorii, dovadă că descoperă destinații de poveste. De curând, a ajuns într-un arhipelag de lângă coasta de est africană.

Potrivit , tânăra se bucură de peisajele luxuriante din Zanzibar. În imaginile distribuite pe rețelele de socializare a pozat într-o rochie lungă cu imprimeu zebră, demonstrând cât de mult iubește jungla.

În fotografii apare cu părul lung și negru lăsat liber pe spate, scenele fiind surprinse pe o scară din lemn. În fundal fotograful care o are în prim-plan pe Ioana Țiriac a surprins plantele luxuriante, vegetația verde și un acoperiș.

Toate aceste detalii sugerează faptul că fata lui Ion Țiriac a ales o destinație exotică. Cel mai probabil nu s-a uitat la bani când și-a făcut rezervarea în locația pe care a descris-o cu doar două cuvinte: ”Hakuna matata”, tradusă prin „nu există probleme”.

Ce prețuri plătesc turiștii în locația aleasă de Ioana Țiriac

Singura fiică a lui Ion Țiriac a cheltuit o sumă destul de mare. Ioana Țiriac reușește să aibă un trai decent datorită meseriei pe care o practică în Dubai, acolo unde locuiește de ani buni. Frumoasa brunetă este agent imobiliar.

Își trăiește existența printre cei mai bogați oameni de afaceri, așa că nu este de mirare că investește în vacanțe. Pentru o singură noapte de cazare, în Zanzibar, a dat peste 150 de euro, costul variind în funcție de cazarea aleasă.

De asemenea, prețurile pot fi mult mai mari dacă are mic dejun inclus sau alte facilități. Cu toate acestea, destinația este una iubită de turiști, chiar și de români pentru trăirile inedite pe care le întâlnesc la fiecare pas.

Ce experiențe pot încerca turiștii

Ioana Țiriac nu a oferit prea multe informații despre activitățile pe care le-a încercat. Zanzibar este o oportunitate rară în care vizitatorii se pot bucura de experiențe remarcabile. Printre cele mai cunoscute se află excursia către Blue Lagoon.

Turul pădurii Jozani și al sanctuarului țestoaselor trebuie neapărat să se găsească pe lista turiștilor. Aceștia pot încerca o experiență culinară de neuitat la restaurantul The Rock sau pot ajunge pe Insula Închisorii.

Un safari printre animalele sălbatice nu trebuie ratat. Pe lângă plajă și plimbări în natură, cei interesați pot face echitație sau pot zbura cu parapanta. , însă de această dată doar profită de soare.

Superba brunetă nu uită de ochelari și pălărie pentru a se proteja în mijlocul zilei și de temperaturile crescute care îi pot strica pielea.