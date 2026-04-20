Destinația misterioasă în care își petrece Simona Halep vacanța: ”Trăiască viața!”

Cu ceva mai mult de o lună până la revenirea pe terenul de tenis, la un turneu demonstrativ găzduit de Chișinău, Simona Halep, 34 de ani, a decis să se relaxeze într-o vacanță de vis. Fosta campioană de la Roland Garros și Wimbledon a postat, pe o platformă de socializare, câteva imagini din locația în care se află.

Ce destinație misterioasă a ales Simona Halep pentru o vacanță de vis: ”În cinstea vieții!”

După două decenii în care a scris istorie în ”sportul alb”, Simona Halep a intrat într-o binemeritată vacanță. Cea mai bună jucătoare din istoria tenisului feminin românesc, deși s-a retras de mai bine de un an din circuitul profesionist, are un an 2026 destul de încărcat, în care va participa la turnee demonstrative importante din România și Republica Moldova.

Până să revină pe teren, fostul numărul 1 WTA se relaxează departe de țară. într-o destinație exotică și, deocamdată, misterioasă. Campioana noastră a postat, pe platformele sale de socializare, imagini video și foto din locația de vis unde a ajuns. A fost ”zgârcită” cu prea multe explicații, punând la legendă doar titlul piesei lui Afriyie Wutah, ”Cheers to life” (Trăiască viața!).

Din clipul postat de Halep este greu de destins locația. Este doar și Facebook cu marea pe fundal și o vegetație de coastă sub un cer senin. Ceea e cert e faptul că nu seamănă deloc cu litoralul românesc. Este cunoscut faptul că dubla campioană de Grand Slam adoră aceste destinații de vacanță exotice.

Simona Halep revine pe teren, într-un turneu demonstrativ

Simona Halep are nevoie de această vacanță în care să-și încarce bateriile. Fostul lider în clasamentul WTA va reveni pe terenul de tenis după un an și trei luni de la retragere. Românca va lua parte ca invitată de onoare la un meci demonstrativ organizat la inaugurarea Centrului Național de Tenis din Chișinău.

În țara vecină, Halep va forma echipă la dublu cu Radu Albot. Este un jucător din Republica Moldova, fost număr 39 în clasamentul ATP. Albot a fost cel mai bine clasat jucător din istoria tenisului moldovean. Cuplul ”româno-moldovean” va înfrunta o echipă formată din Lia Belibova (Rep. Moldova) și Juan Martin del Potro (Argentina), 37 de ani. Sud-americanul a câștigat US Open în 2009. ”Delpo” a ajuns în semifinale la Roland Garros în 2009 și 2018, și la Wimbledon în 2013. El s-a retras din activitate în 2022.

Ce a spus Simona Halep, la trei luni după ce s-a retras din tenis

În ultimele luni, mesaje legate de fosta sa activitate. A preferat să urce imagini emoționante, de familie, cu părinții, fratele și nepoțica. Ultimul mesaj despre tenis a venit chiar la trei luni de la retragere. Pe 11 mai 2025, Simona Halep, fostul lider mondial WTA, a transmis un mesaj legat de decizia pe care a luat-o.

”Au trecut trei luni de când am hotărât, în timpul unui meci, că trebuie să mă opresc. După multe discuții cu cei mai importanți oameni din viața mea, planificând cum ar fi cel mai bine să anunț… unde, când, în ce fel… decizia a fost luată împreună cu tenisul, în acel meci.

Tenisul a fost educatorul meu, îndrumătorul meu, confidentul și prietenul meu, dar și criticul meu cel mai sever. M-a învățat să lupt, m-a învățat să fiu dură cu mine, dar și blândă, să fiu exigentă, dar și să-mi port de grijă trupului, minții și sufletului meu.

Tenisul a intrat în viața mea când nu știam prea multe despre ce înseamnă viața. Eram un copilaș care a simțit o chimie imediată cu acest sport, fără să înțeleagă atunci ce înseamnă performanța, visul, loialitatea, dăruirea totală. Tenisul m-a ghidat pas cu pas până în vârful muntelui. Pentru că, da, performanța este ca un munte.

Tenisul a fost, este și va rămâne în sufletul meu pentru totdeauna. Tot el mi-a arătat, în acel ultim meci, ce am de făcut: că e momentul să am grijă de Simona, ca om. Performanța vine la pachet cu multe momente în care simți că tragi de tine la maximum, chiar și atunci când crezi că nu mai poți. E dură, dar oferă satisfacții pe care nicăieri altundeva nu le poți găsi.

Tenisul nu a fost doar un sport pentru mine. Tenisul este o parte din mine. De aceea, nu există un ”stop” sau o linie de finiș, există doar o încetare a practicării lui. El trăiește și va trăi în mine pentru totdeauna. Tenisul m-a învățat cine sunt. Acum e timpul să aflu cine pot fi dincolo de el”, scria Halep.