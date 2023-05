Destinația scumpă în care au plecat Smiley și Gina Pistol înainte de nuntă: ”Am scos-o în oraș, în alt oraș”

scumpă în care au plecat prezentatorul de la Românii au talent și gazda emisiunii culinare Chefi la cuțite înainte de nuntă. Vedeta de la Pro TV a mărturisit că și-a scos iubita în oraș, doar că nu este vorba de București.

Locul costisitor în care au ajuns Smiley și Gina Pistol cu o săptămână înainte de căsătorie. Ce a declarat artistul

Locul costisitor în care au ajuns Smiley și Gina Pistol cu o săptămână înainte de căsătorie este Londra, Marea Britanie. Artistul le-a dezvăluit fanilor că a ales regiunea pentru că în felul acesta îmbină utilul cu plăcutul.

ADVERTISEMENT

Renumitul cântăreț poate merge la studio, unde lucrează intens la piesele pe care urmează să le lanseze, dar are timp și pentru partenera de viață. Artistul și logodnica sa se bucură de vremea frumoasă și de mesele luate în liniște pentru că fiica lor, Josephine, nu-i însoțește.

„Am obosit de la atâtea pregătiri de nuntă. Așa că am luat-o pe viitoarea mea nevastă și am plecat un pic la Londra să mai schimbăm atmosfera. Am împachetat light, am și înfășurat bagajele și ne-am luat zborul.

ADVERTISEMENT

Londra ne-a întâmpinat cu căldură, la propriu, soare și voie bună”, a povestit Smiley pe contul de . „Am scos-o pe Gina Pistol în oraș… în alt oraș”, a completat vedeta de la Pro TV.

Prezentatorul le-a arătat internauților cum arată zilele de vacanță pe care le petrece înainte să se căsătorească. A făcut scurte filmări cu preparatele culinare pe care le-a savurat, dar și cum decurge treaba la studio.

ADVERTISEMENT

În același timp, blondina a mărturisit că este în căutarea unor obiecte cu imaginea regretatului Michael Jackson. Prezentatoarea de la Chefi la cuțite vrea să achiziționeze tricouri sau căni, dar nu a explicat și pentru cine.

Smiley și Gina Pistol, relaxare în Londra

Smiley și Gina Pistol au parte de foarte multă relaxare în Londra, în ciuda faptului că artistul muncește și petrece ore bune în studioul de înregistrare. Din fericire, cântărețul și logodnica sa se plimbă în prima parte a zilei.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, vedeta de la Pro TV a subliniat că nu a scăpat de pregătirile de care sunt în continuare pe listă, deși au existat zvonuri că și-au anulat ceremonia. Iată că lucrurile nu sunt deloc adevărate.

ADVERTISEMENT

Cei doi urmează să-și unească destinele într-o ceremonie care va avea loc în cursul zilei de sâmbătă, 27 mai. Smiley și Gina Pistol vor fi doi miri atipici, după cum a dezvăluit designerul care se ocupă de ținutele lor.