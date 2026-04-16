Destinația secretă unde a ajuns Corina Caragea. Prin ce peripeții neașteptate a trecut vedeta de la Pro TV

E una dintre cele mai cunoscute vedete de la Pro TV. E o prezență ravisantă la pupitrul știrilor sportive, iar acum Corina Caragea vorbește despre o altă pasiune, călătoriile. Iată care este, de fapt, destinația secretă unde a ajuns, dar și prin ce peripeții neașteptate a trecut de-a lungul timpului.

Locul mai puțin știu vizitat de Corina Caragea

Corina Caragea (43 ani) este pe micile ecrane de peste 20 de ani. E iubită de telespectatori pentru personalitatea sa, dar și pentru frumusețe. Bruneta i-a cucerit pe oameni cu informațiile despre sport și cu imaginile spectaculoase pe care le postează din diferite locații inedite în care ajunge frecvent.

E văzută mereu pe stadion, acolo unde are parte de întâlniri neașteptate. Recent, a imortalizat . Când nu prezintă știrile se plimbă în toate colțurile globului, dovadă că a descoperit un loc mai puțin știut de turiștii de pretutindeni.

S-a îndrăgostit de această destinație de poveste pe care au cutreierat-o puține persoane. Mai exact, este vorba de insula Okinawa. Locația e faimoasă pentru plajele uimitoare, cu nisip alb ca zăpada și apă turcoaz. Emerald Beach din Ocean Expo Park și plaja Nishihama de pe insula Hateruma sunt ideale pentru înot, snorkeling și relaxare.

„Când am fost eu, nu era atât de populară. Este o insulă japoneză spectaculoasă, cu unele dintre cele mai longevive comunități din lume, apă turcoaz ca în Maldive și mult mai puțini turiști. Un mix foarte rar”, a mărturisit Corina Caragea, într-un interviu pentru .

Peripețiile de care a avut parte Corina Caragea

Corina Caragea nu este o persoană care să țină cont de superstiții. În momentul de față, vedeta acceptă că și cele mai bune planuri pot fi date peste cap. Bruneta este perfect conștientă de faptul că nicio călătorie nu iese așa cum o gândește inițial, însă acesta este totul farmecul.

Are parte de vacanțe memorabile, dar asta nu înseamnă că nu a fost ferită de întâmplări neplăcute. De-a lungul vremii a trecut prin foarte multe evenimente nefavorabile care i-au rămas în memorie. Privind în urmă se amuză de acele momente, simțind că atrage situațiile-limită.

„De fiecare dată când ajung într-o destinație, vremea se schimbă complet: am prins inundații și ninsori în locuri unde localnicii spuneau că sunt rare, cutremure, furtuni, am prins ultimul avion înainte să vină uragane sau am rămas blocată din cauza grevelor.

Am dormit în aeroport, am greșit aeroportul cu 100 km, am confundat hoteluri… Am avut și episoade mai… «intense»: Revelion cu febră 40 în pat, la Londra, sau momente în care m-am trezit blocată într-o mulțime uriașă într-un mall din Thailanda și chiar am crezut că nu mai ies de acolo”, a mai spus Corina Caragea.

Totodată, prezentatoarea povestește că a întâlnit numeroase tradiții uimitoare sau ieșite din comun. Japonia a fost probabil cel mai mare șoc cultural pentru că a fost nevoită să se descalțe la intrarea într-un hotel. În plus, un șofer de taxi, de peste 90 de ani, i-a refuzat bacșișul.

Coreea este, de asemenea, o experiență unică pentru superba jurnalistă. Din păcate, a șocat-o în mod negativ pentru că a văzut oameni care scuipau pe stradă fără nicio reținere. Consumul mare de alcool și faptul că localnicii mâncau caracatiță vie au scos-o complet din zona de confort.