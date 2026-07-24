Destinația surprinzătoare a antrenorului român care a făcut furori la Cupa Mondială 2026!

Alin Dincă (45 de ani) a ales să meargă într-o destinație neobișnuită după terminarea Campionatului Mondial. Antrenorul cu portarii de la naționala Iranului a atras atenția întregii lumi după evoluțiile excelente ale portarului Alireza Beiranvand (33 de ani). Tehnicianul român nu și-a programat o vacanță exotică și nici nu a revenit direct în țară.
În timp ce majoritatea membrilor delegațiilor participante la Campionatul Mondial au ales să își petreacă vacanța alături de familie sau în vacanțe exotice, Alin Dincă a preferat liniștea și reculegerea. FANATIK a aflat că antrenorul cu portarii de la naționala Iranului a plecat pe Muntele Athos imediat după terminarea CM 2026. Destinația nu este deloc întâmplătoare, Dincă fiind o persoană credincioasă. Astfel, după cea mai importantă experiență din carieră, tehnicianul a ales să se destindă cu câteva zile de rugăciune.
Pentru Alin Dincă, participarea la CM 2026 alături de selecționata Iranului a reprezentat încununarea unui parcurs profesional început în fotbalul românesc și continuat în ultimii ani în Iran, acolo unde și-a construit o reputație excelentă. Până să fie antrenor cu portarii la „Gheparzii Persani”, Dincă a lucrat la U Cluj, Ceahlăul Piatra-Neamț și Tractor.
Alin Dincă a fost unul dintre cei doi români prezenți peste Ocean la CM 2026, alături de arbitrul Istvan Kovacs (41 de ani). Dacă „centralul” din Carei a oficiat două partide, antrenorul cu portarii de la Iran a ieșit în evidență grație goalkeeperului Alireza Beiranvand. Portarul de la Tractor a fost unul dintre cei mai apreciați fotbaliști iranieni, iar după remiza cu Belgia, scor 0-0, i-a mulțumit public antrenorului român pentru contribuția avută în evoluțiile sale.
Alin Dincă face parte din staff-ul naționalei Iranului din martie 2023, după ce a fost antrenor cu portarii la Tractor, actuala vicecampioană din Persian Gulf Pro League. Federația asiatică i-a apreciat munca depusă în Golful Persic, care s-a consolidat odată cu parcursul primei reprezentative la CM 2026. Naționala Iranului a fost eliminată dramatic de la Cupa Mondială. Selecționata lui Amir Ghalenoei a încheiat pe locul 3 în Grupa G, cu 3 puncte, și a trebuit să aștepte cu sufletul la gură terminarea celorlalte grupe pentru a afla dacă se va număra printre cele mai bune 8 ocupante ale locurilor 3. Pentru a merge în 16-imi, Iranul avea nevoie ca duelul Algeria – Austria să nu se încheie la egalitate. Cele două au remizat însă, scor 3-3, și au obținut împreună calificarea.