Destinația surprinzătoare a antrenorului român care a făcut furori la Cupa Mondială 2026!

ADVERTISEMENT

Alin Dincă (45 de ani) a ales să meargă într-o destinație neobișnuită după terminarea Campionatului Mondial. Antrenorul cu portarii de la naționala Iranului a atras atenția întregii lumi după evoluțiile excelente ale portarului Alireza Beiranvand (33 de ani). Tehnicianul român nu și-a programat o vacanță exotică și nici nu a revenit direct în țară.

Destinația surprinzătoare aleasă de Alin Dincă după Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic

În timp ce majoritatea membrilor delegațiilor participante la Campionatul Mondial au ales să își petreacă vacanța alături de familie sau în vacanțe exotice, Alin Dincă a preferat liniștea și reculegerea. FANATIK a aflat că antrenorul cu portarii de la naționala Iranului a plecat pe Muntele Athos imediat după terminarea CM 2026. Destinația nu este deloc întâmplătoare, Dincă fiind o persoană credincioasă. Astfel, după cea mai importantă experiență din carieră, tehnicianul a ales să se destindă cu câteva zile de rugăciune.

ADVERTISEMENT

Pentru Alin Dincă, participarea la CM 2026 alături de selecționata Iranului a reprezentat încununarea unui parcurs profesional început în fotbalul românesc și continuat în ultimii ani în Iran, acolo unde și-a construit o reputație excelentă. Până să fie antrenor cu portarii la „Gheparzii Persani”, Dincă a lucrat la U Cluj, Ceahlăul Piatra-Neamț și Tractor.

Alin Dincă s-a remarcat după prestațiile lui Alireza Beiranvand la CM 2026

, alături de arbitrul Istvan Kovacs (41 de ani). , antrenorul cu portarii de la Iran a ieșit în evidență grație goalkeeperului Alireza Beiranvand. Portarul de la Tractor a fost unul dintre cei mai apreciați fotbaliști iranieni, iar după remiza cu Belgia, scor 0-0, i-a mulțumit public antrenorului român pentru contribuția avută în evoluțiile sale.

ADVERTISEMENT

Alin Dincă face parte din staff-ul naționalei Iranului din martie 2023, după ce a fost antrenor cu portarii la Tractor, actuala vicecampioană din Persian Gulf Pro League. Federația asiatică i-a apreciat munca depusă în Golful Persic, care s-a consolidat odată cu parcursul primei reprezentative la CM 2026. Naționala Iranului a fost eliminată dramatic de la Cupa Mondială. Selecționata lui Amir Ghalenoei a încheiat pe locul 3 în Grupa G, cu 3 puncte, și a trebuit să aștepte cu sufletul la gură terminarea celorlalte grupe pentru a afla dacă se va număra printre cele mai bune 8 ocupante ale locurilor 3. Pentru a merge în 16-imi, Iranul avea nevoie ca duelul Algeria – Austria să nu se încheie la egalitate. Cele două au remizat însă, scor 3-3, și au obținut împreună calificarea.

ADVERTISEMENT