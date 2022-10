Destinaţia turistică din România recomandată de meteorologi. Vremea este ideală aici pe tot parcursul anului

Meteorologii vin cu o recomandare de destinație turistică din țară, pe care o putem vizita oricând, deoarece aici vremea este favorabilă pe tot parcursul anului.

Ce loc din țară ne recomandă meteorologii să-l vizităm pe tot parcursul anului

Mirela Polifronie, meteorolog în cadrul ANM, spune că Aici, temperaturile sunt mai ridicate, iar diferența valorilor termice dintre zi și noapte nu este foarte mare.

Totodată, în mare parte din zi, în Delta Dunării cerul este senin.

”Da! În toată țara este vremea caldă, doar că, într-adevăr, în deltă și temperaturile minime sunt ceva mai ridicate.

Diferența termică de la zi la noapte nu ar fi atât de proeminentă ca în restul țării. În mare parte din zi, cerul este senin”, a declarat Mirela Polifronie, la

Vești bune pentru iubitorii de sporturi de iarnă

De cealaltă parte, Cătălin Țibuleac, președintele Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării, a spus că turiștii pot veni în zonă iarna pentru a practica sporturile specifice anotimpului.

”Dacă discutăm de extinderea sezonului, discutăm de capetele de sezon. Atât iarna, cât și primăvara devreme, discutăm de înghețul lacurilor, care au apă mică și vor permite practicarea unor sporturi de iarnă sau pescuitul la copcă.

Delta este frumoasă în orice anotimp, indiferent că e vară, iarnă, toamnă sau primăvară. Practicarea sporturilor de iarnă în Delta Dunării reprezintă o soluție (…)“, a declarat și Cătălin Țibuleac pentru sursa menționată.

Tot Cătălin Țibuleac a spus și ce unități de cazare sunt deschise tot timpul anului. De altfel, având în vedere perioada dificilă din punct de vedere economic pe care o traversăm, .

”Acest deziderat, cu extinderea sezonului, e de 4-5 ani încoace. Încercăm în permanență să reducem costurile în așa fel încât să avem un sezon turistic de 12 luni pe an. Deocamdată, doar două resorturi din Deltă știu că au deschis 12 luni pe an, Green Village și Lebăda. Acum, mai nou, Complexul Razelm Luxury Resort se va alătura unui turism de 12 luni pe an. La fel, și alte locații continentale, Hotelul Mon Jardin din Mahmudia și alte pensiuni din zonă.

Trebuie precizat că sezonul va fi afectat de criza economică și va conta foarte mult cum vor fi adaptate prețurile la servicii având în vedere că omul de rând, turistul român sau străin, își va drămui foarte bine banii renunțând la anumite plăceri în favoarea cheltuielilor pentru casă ori hrana de zi cu zi”, a mai precizat Cătălin Țibuleac.