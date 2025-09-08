Sport

Destinație surpriză pentru ciocnirea dintre Messi și Lamine Yamal. Unde vrea FIFA să organizeze meciul dintre Argentina, campioana Americii de Sud, și Spania, campioana Europei

FIFA vrea să ducă Finalissima la Montevideo, pe stadionul Centenario pe care s-a jucat finala primei Cupe Mondiale, cea din 1930
Catalin Oprea
08.09.2025 | 08:50
Argentina lui Leo Messi și Spania lui Lamine Yamal se vor întâlni în martie pentru a juca „Finalissima”. Ar trebui să fie un meci de gală, care îi va aduce față în față pe cei doi. Primul a dus Barcelona la cote uriașe, al doilea a preluat ștafeta și face lucruri fenomenale la 18 ani.

Doha, Londra și Miami s-au oferit să găzduiască partida

Deși Doha, Londra și Miami vor să găzduiască partida, FIFA are o altă opțiune. Forul mondial vrea ca meciul să se joace la Montevideo, pe stadionul Centenario, cel care a găzduit finala Cupei Mondiale din 1930.

Pentru ca meciul dintre Spania și Argentina să aibă loc, ambele țări trebuie să-și asigure locul la Cupa Mondială din 2026. Naționala lui Messi a rezolvat deja această problemă, în vreme ce Spania, după 3-0 în Bulgaria și 6-0 în Turcia, nu pare a avea vreo emoție.

Meciul se poate juca în martie 2026

Singura dată disponibilă în calendarul FIFA este între 26 și 31 martie, perioada rezervată meciurilor din play-off-ul Cupei Mondiale. Cum cele două combatante nu au treabă cu această fază a preliminariilor, ar fi disponibile să joace meciul.

Prima întâlnire pentru organizarea celei de-a doua ediții a „Finalissima” a avut loc iarna trecută la Asunción, Paraguay, cu ocazia celui de-al 75-lea Congres FIFA.

Atât președintele FIFA, Gianni Infantino, cât și omologul său UEFA, Aleksander Ceferin, au încurajat atât RFEF (federația spaniolă), cât și AFA (federația argentiniană) să găsească un loc care să se potrivească ambelor echipe, astfel încât meciul să poată avea loc.

Argentina a câștigat de două ori Finalissima

„Finalissima” înlocuiește Cupa Artemio Franchi dispărută în anii 1990. Prima ediție s-a jucat înaintea Cupei Mondiale din Qatar. S-au înfruntat pe Wembley, la Londra, Argentina și Italia.

Argentina s-a impus cu 3-0 prin golurile lui Lautaro Martinez, Dybala și Di María. Înainte de asta, Cupa Artemio Franchi a avut doar două ediții, în 1985 și 1993. În prima, echipele Franței și Uruguayului s-au întâlnit pe Parc des Princes din Paris, cu o victorie (2-0) pentru „bleus”.

În 1993, finalistă a fost Danemarca, care tocmai câștigase Campionatul European și Argentina. Meciul s-a jucat la Mar del Plata. A fost 1-1, iar Albiceleste a câștigat la loviturile de departajare într-un meci care a fost ultimul titlu câștigat de Maradona.

 

