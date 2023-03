Destinul crunt al unei bătrâne din Vaslui. Trăiește de azi pe mâine cu o pensie mică. Care este visul ei

O bătrână din Vaslui are un destin crunt la cei peste 70 de ani. Suferă de două boli grave și descurcă cu greu dintr-o pensie mică, iar mare parte din bani îi dă pe medicamente și lemne, care sunt foarte scumpe. Însă, cel mai mult spune că o chinuie singurătatea și are un vis.

Lucia Păiuș locuiește în satul ”Poiana lui Alexa”, din județul Vaslui. De doi ani este văduvă, căci soțul i s-a stins din viață. , pentru a se duce la mormântul lui ca să-i aprindă o lumânare.

Pentru Lucia Păiuș și cele mai simple treburi au devenit o corvoadă, însă nu are încotro. Singurele care îi mai țin de urât sunt păsările din curte, pe care încearcă să le hrănească atât cât poate, ca să aibă, de exemplu, de unde lua un ou.

”Am lucrat o viață în comerț, la Brașov și am venit și am cumpărat căsuța asta la margine de sat. Am rămas pustie. E viața foarte. Foarte grea. Nu mă pot duce să merg să aprind o lumânare la omul meu că nu mă mai pot ține pe picioare. Am și eu cinci găini și un cocoș, le hrănesc, să simt că sunt și eu pe fața pământului, să am și eu un ou”, a transmis bătrâna pentru

Din cauza stării de sănătate nu-și mai poate îngriji grădina cu legume, așa cum o făcea altădată. Drept urmare, acum duce lipsă de cele necesare, precum ceapa sau cartoful. ”Nici cartofi nu mai am, nici ceapă. Nu am mai pus în grădină”, mai spune bătrâna.

Lucia Păiuș îndură și frig, pe lângă sărăcie și boli, căci în casă singura sobă pe care o are este din metal și nu dă căldură. Face economie la lemne, căci pentru doar două săptămâni trebuie să plătească 800 de lei,

Vecinii o cunosc pe bătrâna din sat și au doar cuvinte de laudă despre ea. O descriu precum un om bun, iar din când, în când mai trec pe la ea și o ajută și ei cum pot. Unii îi aduc mâncare, alții îi taie lemne și i-au cumpărat soba din metal.

” Nu poate să se miște, umblă de ici-colo, o ajut la tăiat lemne, îi aduc mâncare de la Vaslui, asta e treaba. A avut sobă, dar a luat foc, am dărâmat-o, am cumpărat o sobă din metal. Dar asta ține jumătate de oră și se termină căldura. Trebuie să faci foc toată ziua”, detaliază un vecin.

Care este visul bătrânei

Lucia Păiuș are un vis, să vândă grădina unor tineri muncitori, încât să nu o mai vadă cuprinsă de buruieni. Cu banii vrea să-și facă unele reparații prin locuință, pentru a avea mai mult confort. Însă, nu a găsit cumpărători până acum.