Destinul fabulos al lui Gabi Balint: „Unde tata a trecut cu șenilele de tanc, eu am călcat cu crampoanele”. Poveste emoționantă în pragul sărbătorilor

În pragul sărbătorilor, Gabi Balint și-a rezervat puțin timp pentru a scrie câteva dintre poveștile tatălui său, care astăzi nu se mai află printre noi. Câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, Gabi Balint a dezvăluit cum se leagă trecutul părintelui său din armată de cariera sa de fotbalist.

Destin fabulos pentru Gabi Balint! Poveste uluitoare în pragul sărbătorilor

Cu două zile înainte de Crăciun, când toți oamenii sunt alături de cei dragi, gândul mărețului Gabi Balint a fugit către tatăl și unchiul său, ambii trecuți în neființă. Fostul fotbalist relatează într-o postare pe care a făcut-o pe social media că părintele său era șofer de tanc, iar șenilele sale au cutreierat locul unde mai târziu avea să se ridice „Stadionul Ghencea”.

„În 1958, tata era în armată. Fusese încorporat împreună cu fratele lui geamăn și trimiși amândoi la București, în Ghencea. Pe atunci nu exista stadionul Steaua. Nu existau tribune, nu existau aplauze. Exista doar o cazarmă și un câmp mare de exerciții militare. Tata era șofer de tanc. Fratele lui, cu cincisprezece minute mai mare, era comandantul tancului. Semănau perfect. Comandanții nu reușeau să-i deosebească. Când unul primea bilet de voie, liber în oraș, mergea cel care avea mai mare nevoie. Se schimbau fără să știe nimeni. Doi gemeni într-o armată rigidă, construită pe reguli stricte, dar care, din când în când, putea fi păcălită.

Patul trebuia făcut atât de bine încât, dacă aruncai o monedă pe cearșaf, aceasta trebuia să sară. Dacă nu sărea, totul se făcea din nou. Schimbatul în pijamale trebuia făcut în timpul în care ardea complet un chibrit. Disciplina nu era o vorbă. Era viață de zi cu zi.

Cele mai frumoase povești pe care mi le spunea tata, când eram mic, erau cele din armată. Le spunea liniștit, fără eroism, fără exagerări. Doar amintiri care rămăseseră cu el. Singura poveste tristă era despre iubita lui. Viitoarea mea mamă. A venit de la aproape 500 de kilometri distanță, cu trenul, doar ca să-l vadă. A ajuns dimineața în București. Seara avea tren de întoarcere. Dar în ziua aceea, toată unitatea fusese plecată la repetiții pentru parada de 23 August. Nu s-au văzut. Deloc. Și, fără ca nimeni să plănuiască asta, fără ca nimeni să știe, la aproximativ 23 de ani distanță, pe unde a mers el cu șenilele… am călcat eu cu crampoanele. Aceeași Ghencea. Alt timp. Alt drum”, a scris Gabi Balint într-o postare pe Facebook.

Moment emoționant pe Ghencea! Ce le-a oferit Gabi Balint tatălui și unchiului său la aniversarea de 70 de ani

După aproape 50 de ani, , i-a adus pe tatăl și unchiul său în locul unde în urmă cu cinci decenii se afla terenul de instrucție. Momentul a fost extrem de emoționant mai ales pentru fratele tatălui său, care nu mai pășise în București încă din acele vremuri.

Pentru a le aduce aminte de poveștile pe care fostul fotbalist îndrăgea să le audă din gura tatălui său, deși le știa deja la perfecție, Gabi Balint le-a oferit pijamale identice, gest ce le-a adus un zâmbet larg pe buze: „Anii au trecut. Când au împlinit 70 de ani, i-am invitat la București. I-am dus în Ghencea, să-și aducă aminte. Tata mai fusese între timp. Mă văzuse la diferite meciuri. Cunoștea drumul. Pentru fratele lui însă, a fost prima întoarcere în București după aproape 50 de ani.

Au stat acolo, tăcuți. Pe locul unde fusese câmpul de instrucție. Pe unde călcaseră șenilele. Le-am făcut cadou două pijamale identice. Au zâmbit. Au înțeles imediat. Astăzi, ei privesc Ghencea din cer. Poate și pe mine. Stadionul nou a acoperit urmele stadionului vechi, care acoperise, la rândul lui, urmele șenilelor. Poate totul a fost doar o coincidență. Sau poate… a fost destin”, a conchis fostul mare fotbalist al Stelei în postarea sa.

Un an de la moartea tatălui lui Gabi Balint

Gabi Pele Balint Cei doi au avut o relație specială, iar tatăl lui și-a dorit enorm de mult ca fiul său să devină fotbalist și, totodată, să poarte numele celui mai mare fotbalist din toate timpurile de la acea vreme, așa că i-a dat numele Pele.

„Azi-noapte a plecat tata spre ceruri. Amintirile rămân vii în sufletul meu. Dumnezeu să te odihnească, tată!”, a anunțat cu tristețe Gabi Balint în urmă cu un an.