Destinul îți arată cartonașul galben: Dinamo ia gol fix în minutul 10, când trebuia să se termine boicotul propriei galerii, PCH!

Suporterii din Peluza Cătălin Hîldan nu au fost prezenți pe stadionul „Arcul de Triumf” în startul jocului cu FCSB în semn de protest, după ce au intrat în conflict cu cei din conducerea clubului, motivul fiind noua emblemă a grupării „roș-albe”. Aceștia anunțaseră că vor intra în minutul 10, iar FCSB a reușit să deschidă scorul chiar în momentele în care ultrașii își luau locul în tribună.

Fanii din Peluza Cătălin Hîldan au stat sub tribună în primele 10 minute ale meciului cu FCSB, iar în momentele în care aceștia își luau locurile pe stadion pentru a urmări partida, gruparea pregătită de Marius Baciu a reușit să dea lovitura, prin Joyskim Dawa, în urma unei lovituri de colț din partea stângă.

Mingea a fost trimisă în careu, de unde a fost prelungită cu exteriorul de Mihai Toma, iar . .

Ce au transmis fanii din PCH înainte de finala barajului

Fanii din PCH au transmis încă de pe 20 mai, înainte ca adversara din finala barajului să fie cunoscută, că nu vor fi prezenți în tribună în primele 10 minute ale meciului. „Peluza Cătălin Hîldan va menține protestul împotriva noii sigle a clubului nostru exact ca la meciul cu CFR Cluj. Astfel, vom intra tot în minutul 10 al partidei.

Cine vine în peluză trebuie să se supună acestor reguli pentru a asigura o constanță și o poziție fermă față de problemele legate de identitatea vizuală a lui Dinamo!”, au transmis aceștia pe rețelele sociale. .