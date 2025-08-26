Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al 7-lea vagon în relație

Adelina și Cristi Chivu formează un cuplu de aproape două decenii. În tot acest timp, cei doi au evoluat împreună și au învățat să se completeze. În prezent, Adelina și antrenorul de la Inter se pot lăuda cu o familie frumoasă și unită.

Cum a început povestea de dragoste între Cristi și Adelina Chivu

Povestea de dragoste între Adelina și Cristi Chivu a început într-un mod inedit. În 2007, Adelina era reporter sportiv, iar Cristi Chivu era unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști. Înainte de a interacționa, cei doi s-au mai întâlnit în diverse contexte, însă Adelina nu i-a dat prea mare importanță. Reputația de mare cuceritor a lui Cristi Chivu a făcut-o pe șatenă să fie destul de sceptică.

Cristi Chivu nu a renunțat și a continuat să îi arate Adelinei că îi este simpatică prin mici gesturi. Între cei doi au avut loc mai multe întâlniri, însă niciuna oficială. Adelina și-a amintit că la un moment dat, se afla la aeroport în calitate de reporter. În încercarea de a-i lua un interviu fotbalistului, Adelina a fost accidentată de ușa terminalului când ieșea Chivu, ratând astfel interviul cu el.

Toate aceste intersectări nu s-au concretizat. La un moment dat, după lungi perioade de insistențe, Adelina a acceptat să iasă la restaurant cu Cristi Chivu. Șatena habar nu avea că aceea va fi clipa care îi va schimba radical viața.

Prima întâlnire și detalii mai puțin știute

Prima întâlnire între Adelina și Cristi Chivu a avut loc în vara lui 2007. În acel moment, Adelina prezenta știrile sportive, iar Cristi Chivu era căpitanul echipei naționale de fotbal. La un moment dat, Adelina a cedat insistențelor și a acceptat să iasă cu Cristi Chivu, însă nu pentru a vedea dacă se potrivesc, ci pentru a-i spune că nu vrea să fie un nume pe lista lui de cuceriri. Ajunsă la restaurant, planurile au fost date peste cap.

„A durat foarte mult timp până eu am acceptat să ne vedem, vreo șase luni. Îmi scria un prieten comun și eu n-am vrut să ne vedem. El, oricum, era în Italia. (…) Nu-i dădeam eu nicio șansă. Am acceptat să ieșim ca să nu vină la mine în emisiune. (…)

Eu, chitită, să-i spun că nu se poate, îmi face un rău și n-are rost. E balta plină. De când m-am așezat, mi-am dat seama că am încurcat-o, doar că nu mă așteptam să fie un deznodământ pozitiv. Așa o bunătate în ochi…eu n-am văzut la nimeni.”, a spus Adelina, în

Deși au trecut aproape două decenii de la prima întâlnire, Adelina își amintește foarte bine cum au decurs lucrurile. Pe lângă prima întâlnire memorabilă, cei doi au mai avut și alte ieșiri care i-au ajutat să se cunoască mai bine.

„Pe la primele întâlniri am fost la un lanț de patiserii și am luat niște plăcinte să mâncăm. Am stat în mașină câteva ore. O doamnă de acolo i-a spus: ‘Vai, să nu te deochi ce semeni cu Chivu’.”, a spus Adelina Chivu, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Câteva luni mai târziu de la prima întâlnire, Adelina și Cristi Chivu și-au anunțat logodna, iar nunta a fost un eveniment cu totul și cu totul special. Nunta celor doi a avut loc la Palatul Știrbey din Buftea. Când au împlinit 12 ani de căsnicie, Adelina și Cristi Chivu și-au înnoit jurămitele.

Diferență de vârstă și cum a influențat relația

pare desprinsă din filme. Chiar dacă șatena nu a cedat farmecelor sale din prima, timpul i-a demonstrat că sunt suflete pereche. Relația lor a evoluat cum nu se putea mai frumos, iar acum formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă.

Între Adelina și Cristi Chivu există o diferență de 2 ani. Frumoasa brunetă are 43 de ani, iar soțul său urmează să împlinească 45 de ani în toamnă. Această mică diferență de vârstă nu a reprezentat niciodată un impediment în relația lor, ci din contră. Ambii au învățat unul de la celălalt și au pus accentul pe comunicare, astfel încât motorul căsniciei lor să funcționeze.

Ce a declarat Cristi Chivu despre rolul său în căsnicie

Au trecut 17 ani de când Adelina și Cristi Chivu au spus „da!” în fața lui Dumnezeu. Cei doi s-au cunoscut la momentul potrivit. Așa cum a spus de nenumărate ori Adelina, amândoi au fost pregătiți de o relație serioasă în clipa în care destinele lor s-au intersectat.

se bazează pe respect și ajutor reciproc, printre multe altele. Cu umorul caracteristic, antrenorul de la Inter a spus de multe ori că se consideră „al 7-lea vagon”, iar Adelina este locomotiva în mariajul lor. Chiar dacă locomotiva este esențială pentru a pune totul în mișcare, parcursul și traseele nu ar fi posibile fără vagoane.

„S-a închegat ceva frumos în care ea e locomotiva. Eu sunt al șaptelea vagon, tras de ea pentru că are meritul ăsta de a face din mine o persoană mai bună. Are un merit enorm pentru ceea ce am reușit în carieră, deoarece a avut răbdare și m-a încurajat.”, a spus Chivu, într-un .

De ce se consideră „al 7-lea vagon”

Cristi Chivu a fost sincer și a recunoscut toate meritele pe care soția sa le are în cadrul mariajului. Pentru că da, în spatele unui bărbat puternic, stă mereu o femeie și mai puternică, care îl motivează și îl susține necondiționat. Această regulă se aplică și în căsnicia lui Cristi Chivu cu Adelina.

De fiecare dată când a avut ocazia, Cristi Chivu a subliniat cât de mult a contat prezența Adelinei în viața lui, atât pe plan personal, cât și profesional. Adelina a avut mereu răbdare și putere pentru a-l scoate pe Cristi Chivu din carapacea sa, așa cum chiar el a declarat.

„Am avut și momente în care am căzut și am avut posibilitatea să am lângă mine pe cineva care avea o altă părere decât ceea ce îmi construiam eu în cap. Și atunci am zis să ascult și ea mi-a lărgit orizontul. Și nu numai în momentele grele, atunci na, e soția ta. Dar și în momentele extraordinar de bune să mă mențină cu picioarele pe pământ, să facă din mine o persoană mai bună.”, a mai declarat Cristi Chivu.

Cum a reacționat Adelina la mărturisirea soțului

În podcastul Fain & Simplu, Adelina Chivu a recunoscut că a făcut anumite sacrificii din iubire. Aceasta a renunțat la tot de dragul lui Cristi Chivu, însă nu regretă nicio secundă alegerea făcută. Adelina s-a convins că soțul ei este un bărbat care merită, așa că a fost și este dispusă să facă totul pentru ca mariajul lor să funcționeze cât mai bine.

Deși avea o carieră în televiziune, Adelina Chivu a decis să renunțe la tot și l-a urmat pe Cristi Chivu. După ce a pus punct carierei sale din România, Adelina a fost alături necondiționat de Cristi Chivu, care mai bine de 20 de ani a stat în Amsterdam, Roma și Milano.

„Am renunțat la tot pentru Cristi. Dar nu îmi pare rău, pentru că el este viața mea. Cristi este viața mea. Sunt obsedată de el, și după atâta timp simt același lucru.”, a spus Adelina Chivu, în cadrul podcastului menționat.

Viața de familie a lui Cristi și Adelina Chivu, dincolo de cariera de la Inter

Când nu este focusat asupra carierei, Cristi Chivu face tot posibilul pentru a petrece cât mai mult timp alături de familia sa. Împreună cu soția lui, Cristi Chivu a creat un loc pe care îl poate numi „acasă”, în inima Italiei. Acolo, antrenorul de la Inter petrece timp alături de soția și de cele două fiice ale sale.

Pentru antrenorul de la Inter, perioada pandemiei nu a reprezentat o problemă, ci din contră. A profitat din plin de timpul liber și s-a bucurat de familia sa. Adelinei nu îi plăcea să stea în casă, însă Cristi Chivu găsea fel de fel de activități care să o scoată din starea de monotonie. Chiar dacă multe cupluri au fost afectat de acea perioadă, pe Adelina și pe Cristi Chivu i-a apropiat și mai mult.

Acum, cei doi își trăiesc fericiți viața și se concentrează asupra celor două fiice ale lor. Adelina este principala responsabilă atunci când vine vorba de educația Anastasiei și a Nataliei. Soția lui Cristi Chivu este foarte fermă și le-a impus celor mici reguli care le vor ajuta să devină adulți responsabili.

Cum își cresc cei doi fiicele

În 2008, Adelina Chivu a luat una dintre cele mai importante decizii din viața ei. Șatena a ales să își urmeze soțul în străinătate, fără să stea prea mult pe gânduri. Relația lor a evoluat, iar în prezent, Adelina și Cristi Chivu au două fete, pe Anastasia și Natalia.

Anastasia, fiica Adelinei și a lui Cristi Chivu are 15 ani, iar sora sa mai mică are 13 ani. Atât Adelina, cât și Cristi Chivu petrec foarte mult timp alături de fiicele lor și încearcă să își creeze cele mai frumoase amintiri împreună. Anastasia și Natalia seamănă foarte mult cu părinții lor, iar fanii au putut observa asta pe Instagram.

Adelina și Cristi Chivu își cresc fiicele la Milano, iar partenera antrenorului de la Inter a recunoscut că este o adevărată provocare rolul de mamă. Deși Milano este un oraș superb, potrivit Adelinei, este periculos, mai ales pentru cele două adolescente. Adelina este mereu cu ochii-n patru și se asigură că fiicele ei sunt în siguranță și că nu intră în anturaje care le-ar putea pune în pericol.

„Ele sunt foarte cumințele momentan. Ele nu prea au dorință să se ducă cine știe unde, căci au totul la îndemână. Cred că și asta a ajutat, faptul că în complexul ăsta au colegi de școală, că se vizitează și nu umblă prin oraș încă. Milano, în ultimii ani, este cel mai periculos oraș posibil. Era super liniște și pace, dar nu știu ce s-a întâmplat.”, a spus Adelina în podcastul lui Mihai Morar.

Provocările unui mariaj de peste 16 ani

Cristi Chivu este conștient de sacrificiile pe care Adelina le-a făcut pentru el. Faptul că aceasta a decis să renunțe la toată cariera ei de dragul lui a fost cea mai puternică dovadă a sentimentelor sale. Însă, cel mai probabil, acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă Adelina nu avea încredere în Cristi Chivu.

Transferul lui Cristi Chivu l-a Inter a avut loc în 2007 și tot în acea vară a cunoscut-o și pe Adelina. Lucrurile s-au legat frumos, dar asta nu înseamnă că relația lor nu a avut parte și de momente mai grele. Din fericire, cei doi au reușit să le depășească pe toate împreună, iar antrenorul de la Inter îi acordă soției sale o mare parte din merite.

„E genul de fată care poate să suporte un nebun, un lup singuratic care a trăit atâta timp cu gândurile lui. Toată comunicarea mea era cu mine, mă puneam în perspectiva tatălui meu, a altora, dar era la mine în gând, iar ea avut răbdare și putere să mă scoată din carapacea aia. Nu sunt perfect nici acum, dar munca pe care ea a depus-o și răbdarea pe care a avut-o e ceva…”, a mai spus antrenorul de la Inter.

Lecțiile de viață împărtășite de Adelina Chivu

Chiar dacă este o femeie împlinită pe toate planurile, Adelina Chivu a recunoscut că a avut și momente dificile în viața sa. Soția lui Cristi Chivu a fost supusă bullying-ului o bună perioadă de timp, chiar de către persoanele la care se aștepta cel mai puțin. Și anume, de familie și de toți cunoscuții.

Adelina Chivu a fost victima bullying-ului din cauza modului în care a ales să își crească fiicele. Soția lui Cristi Chivu nu a vrut să urmeze un tipar tradițional, ci le-a educat pe fiicele ei într-un stil propriu. Mulți nu au înțeles asta și au preferat să o pună la zid.

„Eu urmez un parenting al meu, propriu și personal, pentru care am fost supusă bullying-ului o foarte bună perioadă, de toți cunoscuții și familia mea. De când erau fetele foarte mici și au început să vorbească, și până în ziua de azi, eu nu mi-am schimbat tonul și discursul.”, a mai spus Adelina, în podcastul lui Mihai Morar.

Acest episod a fost o lecție grea de viață, dar necesară. În acest fel, Adelina a realizat că este cel mai indicat să se bazeze pe instinct și pe convingerile sale și să nu se lase niciodată influențată de părerile altora.