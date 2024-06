Detalii cutremărutătoare ale tatălui tinerei ucise de Vlad Pascu. „Mi-au spus că dacă ne apucăm să o îmbrăcăm, ies oasele”

Vineri, 7 iunie, Judecătoria Mangalia examinează solicitarea familiilor victimelor de a , referitor la accidentul mortal de la 2 Mai, care a dus la decesul a doi tineri.

Mărturii cutremurătoare ale părinților copiilor uciși de Vlad Pascu

și să analizeze cererea scrisă de schimbare a încadrării juridice, înaintată de avocații familiilor victimelor. În trecut, Ioana Ancuța Popoviciu, judecătoarea anterioară, a respins o cerere similară pe 4 aprilie.

Înainte de începerea ședinței, tatăl Robertei Dragomir a afirmat că “dosarul este făcut de procuratură”. „Roberta este fata mea, pe care nu o mai am. Este un dosar făcut. Anterior producerii accidentului, prin nu știu ce magie, (Vlad Pascu) a fost oprit de poliție, în cursul zilei de vineri, chiar de șeful poliției Stoian, de la circulație, care i-a zis “nu ai acte, mergi mai departe, mergi cu grijă”. Undeva, cineva, a avut grijă de el. În această sală de judecată am auzit de la apărătorii lui și ipoteza că copiii noștri au provocat accidentul pasiv.

N-am vrut să cred, veneam în concediu și urma să ne întâlnim la Saturn. An de an mi-am închiriat apartament aici. Eu vreau în țară mea. M-a sunat soția, nu am vrut să cred. Apoi am primit de la pompele funebre un telefon. Să merg La Mangalia. Să îmi aduc copilul acasă. Am văzut-o în sac. Mi-au spus oamenii de acolo că dacă ne apucăm să o îmbrăcăm, ies oasele din ea. Nu vrei să o lăsăm așa și să punem hainele deasupra? Roberta era șefă de clasă. Toată lumea care avea o nelămurire o întrebare pe ea”, a declarat tatăl tinerei ucise de Vlad Pascu, potrivit

Prima judecătoare a cazului a fost mutată la Judecătoria Constanţa

Mama lui Sebi, cealaltă victimă a lui Vlad Pascu, a trecut prin momente extrem de grele în instanță, aflând pentru prima dată că fiul ei “a fost rupt în două” în urma impactului. Femeia a părăsit sala de judecată tremurând.

Judecătoarea Ioana Ancuța Popoviciu a fost acuzată de comportament inadecvat de către familiile victimelor și avocații acestora, încă de la primul termen al procesului. În urma acestor acuzații, ea a fost transferată la Judecătoria Constanța, începând cu 1 iunie, printr-o decizie a Secției pentru judecători din cadrul CSM.

Recent, Consiliul Superior al Magistraturii a decis că suspendarea judecătoarei Ioana Ancuța Popoviciu nu este necesară până la finalizarea procedurilor disciplinare, deși Inspecția Judiciară solicitase acest lucru. Inspectorii au considerat că menținerea ei în funcție ar putea compromite imparțialitatea procedurilor disciplinare și ar afecta grav reputația justiției.

Anterior, avocații familiilor victimelor accidentului de la 2 Mai au cerut recuzarea judecătoarei Ioana Ancuța Popoviciu, dar solicitarea lor a fost respinsă. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia au cerut Curții de Apel Constanța strămutarea dosarului, dar și această cerere a fost respinsă. Judecătoarea însăși a depus o cerere de abținere, care a fost respinsă.

Cum au avut loc termenele în cazul 2 Mai

Pe 23 mai a avut loc primul termen cu noua judecătoare, Carmen Claudia Berevoescu, președintele Judecătoriei Mangalia. Ioana Ancuța Popoviciu, inițial responsabilă cu dosarul și criticată pentru numeroase greșeli, a fost recuzată și a obținut transferul la Judecătoria Constanța, mai arată sursa citată.

Pe 9 mai, la Judecătoria Mangalia, a avut loc un nou termen în procesul lui Vlad Pascu, acuzat de accidentul fatal din vara precedentă. La acest termen au fost audiați părinții victimelor și un martor.

La termenul precedent din 18 aprilie, procesul a fost amânat la cererea avocaților familiilor victimelor. Tot atunci, judecătoarea Ioana Ancuța Popoviciu a formulat o cerere de abținere, respinsă de instanță.

În urmă cu două săptămâni, Consiliul Superior al Magistraturii a decis să nu suspende judecătoarea Ioana Ancuța Popoviciu, așa cum solicitase Inspecția Judiciară, care considerase că menținerea ei în funcție ar putea afecta imparțialitatea procedurilor disciplinare și ar afecta grav prestigiul justiției.

Anterior, avocații familiilor victimelor au cerut recuzarea judecătoarei Ioana Ancuța Popoviciu, dar cererea a fost respinsă. De asemenea, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia au cerut Curții de Apel Constanța strămutarea dosarului, dar solicitarea a fost respinsă, scrie Observator.

Primul termen din procesul lui Vlad Pascu a avut loc pe 22 februarie, la Judecătoria Mangalia. Dosarul a fost amânat pentru că Pascu avea și un termen la Tribunalul Constanța pentru a încerca să scape de arestul preventiv, cerere care a fost respinsă.

La reluarea procesului, s-a constatat că Vlad Pascu nu avea apărare, deoarece unul dintre avocați s-a retras, iar celălalt a menționat că protestează, solidarizându-se cu acțiunea Baroului București. S-a stabilit un nou termen pentru 14 martie și s-a cerut desemnarea unui apărător din oficiu pentru Vlad Pascu.

Părinții victimelor s-au declarat nemulțumiți de atitudinea judecătoarei în sala de judecată. Aceștia au afirmat că judecătoarea mesteca gumă și nu știa că unul dintre tineri decedase, cerând buletinul acestuia.

La al doilea termen din 14 martie, tatăl victimei a fost nemulțumit că Vlad Pascu nu a fost adus în instanță. El a adus fotografia fiului său în sala de judecată, iar judecătoarea l-a întrebat cine este. La termenul din 4 aprilie, Judecătoria Mangalia a respins cererea de schimbare a încadrării juridice în omor calificat.

Tragedia din 2 Mai

În 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39 și, în jurul orei 5.25, a intrat într-un grup de pietoni în apropiere de 2 Mai, provocând moartea a doi tineri și rănirea altor trei. Pascu a fugit de la locul accidentului, fiind găsit ulterior de poliție în Vama Veche. S-a stabilit că era sub influența mai multor substanțe interzise, inclusiv cocaină, amfetamină și metamfetamină.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată în octombrie, fiind acuzat de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.