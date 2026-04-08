Detalii cutremurătoare despre Gabriel, adolescentul olimpic care și-a luat viața în Săptămâna Mare. „Părinții nu au vrut să deschidă telefonul”

ADVERTISEMENT

FANATIK are mărturii sfâșietoare în cazul lui Gabriel, tânărul olimpic care și-a luat viața înainte de Paște. Primarul comunei Răducăneni din Iași face dezvăluiri emoționante despre elevul care ar fi căzut în patima jocurilor online.

Un destin frânt mult prea devreme a șocat întreaga comunitate. Gabriel, un adolescent de 14 ani și-a pus capăt zilelor la începutul Săptămânii Patimilor, fiind găsit fără viață pe 6 aprilie, în comuna Răducăneni, județul Iași. Tragedia a lăsat în urmă o familie devastată și o durere greu de cuprins în cuvinte. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un copil exemplar, cu rezultate foarte bune la învățătură, implicat în activitățile școlare și cu planuri clare pentru viitor. Potrivit apropiaților, adolescentul își dorea să devină preot, iar nimic din comportamentul său nu ar fi lăsat să se întrevadă o asemenea dramă.

ADVERTISEMENT

Momentul care a sfâșiat familia a fost descoperirea făcută chiar de tatăl băiatului, cel care a alertat imediat autoritățile. Polițiștii ajunși la fața locului au confirmat decesul, iar primele verificări au arătat că pe corpul lui Gabriel nu existau urme vizibile de violență. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma autopsiei.

Un elev de nota 10, fără „semne de alarmă”, în centrul unei drame greu de explicat

În încercarea de a înțelege circumstanțele exacte ale cazului șocant, FANATIK a stat de vorbă cu primarul comunei Răducăneni, care a oferit o serie de detalii despre adolescentul decedat. Acesta spune că, dincolo de ipotezele luate în calcul, cazul rămâne unul greu de explicat, mai ales prin prisma profilului și a comportamentului său de până atunci. Deși , nimic din viața de zi cu zi a băiatului nu părea să indice un asemenea deznodământ, susține edilul.

ADVERTISEMENT

„Situația sinuciderii lui este în continuare incertă. Era un copil foarte bun, olimpic, învăța foarte bine. Era elev în clasa a șasea. Nu era recalcitrant, dimpotrivă, era foarte cuminte, mergea la biserică și era credincios. Era un copil exemplar: nu se certa cu nimeni, era tăcut și își vedea de treaba lui. A participat la Olimpiada de religie, unde a obținut locul întâi la faza națională. Chiar am înțeles că a fost olimpic la mai multe materii”, a declarat Răducu Ionuț Balint, primarul din comuna Răducăneni.

ADVERTISEMENT

Telefonul, posibil indiciu în tragedia care lasă în urmă multe întrebări

Mai departe, în discuțiile purtate cu FANATIK, edilul comunei ieșene a vorbit și despre una dintre ipotezele care apasă greu pe sufletul familiei, legată de mediul în care Gabriel își petrecea o parte din timp. Potrivit acestuia, familia ia în calcul posibilitatea ca telefonul mobil și activitatea din mediul online să fi avut un rol în situație dramatică, însă, deocamdată, nimic nu este confirmat, iar răspunsurile întârzie să apară. În lipsa unor explicații clare, apropiații încearcă cu disperare să înțeleagă ce s-a petrecut în ultimele clipe din viața băiatului și ce ar fi putut duce la un acest gest.

ADVERTISEMENT

„Atât părinții, cât și rudele spun că totul s-ar fi putut întâmpla din cauza telefonului. Avea un telefon pe care nu lăsa pe nimeni să umble, fiind securizat cu recunoaștere facială, astfel că doar el îl putea debloca. Se pare că avea prieteni virtuali și petrecea timp jucând diverse jocuri sau interacționând cu un fel de youtuberi, însă nu se știe exact despre ce jocuri este vorba.

Se ia în calcul această posibilă cauză, însă nimeni nu poate spune cu certitudine ce s-a întâmplat sau de ce a recurs la acest gest. Părinții nu au vrut, deocamdată, să deschidă telefonul pentru a vedea ce s-a întâmplat. În prezent se ocupă de înmormântare, urmând ca ulterior să încerce să îl deblocheze, pentru a putea avea acces la informațiile din el”, a ținut să mai precizeze acesta pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Gabriel, copil dintr-o familie respectată, în centrul unei anchete aflate în desfășurare

În continuarea informațiilor oferite a vorbit despre ancheta aflată în desfășurare și despre contextul familial al elevului, subliniind că totul pare cu atât mai greu de înțeles cu cât băiatul provenea dintr-un mediu stabil și era extrem de apreciat în comunitate. Acesta a mai precizat și elemente definitorii despre familia îndurerată și despre momentul în care evenimentul cumplit a fost descoperită.

„A fost dus la INML, unde a fost investigat, iar în prezent se cercetează împrejurările și cauza care au dus la acest gest. Părinții sunt oameni respectați în comunitate și îl sprijineau. Mai are două surori: una este la liceu, iar cealaltă urmează cursurile Facultății de Psihologie. Situația este greu de explicat, mai ales că nu provine dintr-o familie care să fi putut provoca un asemenea gest. Locuia împreună cu părinții, în aceeași curte cu bunicii, însă în case separate”, completează Balint, despre cazul copilul de 14 ani găsit fără suflare chiar de tatăl acestuia.

Ipoteze respinse de primar în cazul băiatului din comuna ieșeană: bani, jocuri sau relații

De asemenea, primarul comunei Răducăneni a precizat că familia nu avea cunoștință de cheltuieli legate de jocuri sau de vreo relație sentimentală care să fi putut influența comportamentul lui Gabriel, așadar, în acest moment, cauzele gestului rămân neclare. „Nu cred că situația financiară a fost cauza. Într-adevăr, nu provenea dintr-o familie cu posibilități excepționale, însă avea tot ce îi era necesar.

De asemenea, nu am auzit ca cineva să fi menționat investiții de bani în acele jocuri. Am discutat chiar ieri cu bunica lui, iar aceasta nu știe nimic în acest sens. Nu se ia în calcul posibilitatea unei relații sentimentale. Nu avea o iubită”, sunt alte ipoteze pe care primarul din Răducăneni le enumeră ca posibile cauze ale gestului extrem la care a recurs Gabriel.