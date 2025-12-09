Detalii cutremurătoare despre ultimele luni de viață ale lui Ioan Sdrobiș: ”Nu mai mânca, nu mai putea să vorbească”

ADVERTISEMENT

Fostul fotbalist Vali Badea, care a lucrat alături de Ioan Sdrobiș la FC Vaslui, a povestit prin ce chinuri a trecut tehnicianul în ultima perioadă, după ce i-a revenit tumoarea de la cap.

Moartea lui Ioan Sdrobiș l-a marcat pe fostul său jucător

Ioan Sdrobiș și va fi înmormântat miercuri, 10 decembrie, la Cimitirul central din Bacău. Vali Badea a povestit că tehnicianul ajunsese într-o stare extrem de proastă în ultimele luni.

”Mă așteptam. De vreo 2-3 luni era într-o stare foarte, foarte rea. Slăbise foarte mult, nu mai mânca, nu mai putea să vorbească. Îmi pare nespus de rău. Nu mai putea să vorbească, țineam legătura cu familia lui.

Am fost acum o lună să-l văd, dar nu mai putea să vorbească. Datorită lui am ajuns fotbalistul care a jucat în Liga 1, la cel mai important club din țară. Lui îi datorez toată cariera mea. Sfaturile lui întotdeauna au fost literă de lege pentru mine.

Dar sentimentele, pe care am simțit că le-a avut și el pentru mine, și eu pentru el… Pentru mine a fost ca un tată. Aceleași sentimente pe care le aveam pentru tatăl meu le aveam și pentru el”, a declarat Badea, la .

Marele păcat al lui Ioan Sdrobiș

Fostul fotbalist, care a îmbrăcat tricoul unor echipe importante din fotbalul românesc, a mărturisit că Ioan Sdrobiș nu era nici pe departe un om rău, deși își făcuse o imagine de critic vehement.

”Era un om care vorbea mult, dar n-avea răutate niciodată. De câte ori am avut și discuții cu el… Când eram eu la Steaua îl critica pe Lăcătuș sau pe cine era antrenor. El nu era un om cu suflet rău. Vorbea mult, dar n-avea răutate.

El vorbea extraordinar de bine despre domnul Lucescu. Doar la televizor vorbea de rău, dar, în spate, niciodată nu l-am auzit să vorbească rău de cineva. Pentru mine e o zi tristă. Îmi pare rău, Dumnezeu să-l ierte! Este omul care și-a pus amprenta pe cariera mea”, a mai spus Vali Badea.

Ioan Sdrobiș, omul care l-a descoperit pe Cristi Chivu

Născut pe 9 martie 1946, la Bacău, Ioan Sdrobiș și-a început cariera de antrenor la Oțelul Galați, în toamna anului 1988. Apoi, el a mai pregătit printre altele formațiile U Cluj, Ceahlăul, Dacia Unirea Brăila, Minaur Baia Mare, CSM Reșița, Jiul Petroșani, FC Vaslui și Farul Constanța.

Marele plus al carierei de antrenor a lui Ioan Sdrobiș a fost . În sezonul 1997-1998, când se afla pe banca tehnică a formației CSM Reșița, Sdrobiș l-a debutat pe actualul antrenor al lui Inter Milano.