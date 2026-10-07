Detalii cutremurătoare din ultima zi de viață a arbitrului Gheorghe Moldovan. Fosta soție rupe tăcerea: „Fetițele stăteau pe prag și priveau”

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Gheorghe Moldovan, un arbitru din Republica Moldova, a șocat opinia publică după ce și-a pus capăt zilelor pe 28 septembrie 2026. A făcut-o de față cu fosta soție și copiii, iar detaliile sunt cu adevărat șocante. Irina Moldovan, văduva arbitrului a povestit prin ce a trecut în acea zi.

Gheorghe Moldovan s-a împușcat în cap în fața soției și a copiilor săi

Pentru început, arbitrul a venit acasă la soție, cu care se afla în proces de divorț, cu un buchet de flori. În niciun moment femeia nu a bănuit ce va urma. l-au cuprins, discutau. Între timp, am ieșit și eu afară și absolut nici gând, adică n-aveam cum să-mi dau seama.

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Chiar zâmbeam, vorbeam cu el. El a venit, mi-a dat florile și eu l-am întrebat: ‘Cu ce ocazie mi-ai adus flori?’ Și el a zis: ‘Pentru tine'”, a povestit soția arbitrului. A remarcat cum Gheorghe Moldovan, arbitrul în vârstă de 30 de ani, purta un tricou cu mesajul Divorțul ucide, femeia omoară”. „Apoi l-am întrebat de tricou, pentru că era îmbrăcat într-un tricou pe care era scris ‘Divorțul ucide, femeia omoară’. Și l-am întrebat: ‘Vrei să te duci undeva, la vreun miting? Ai ceva planuri?’„, a completat femeia.

Arbitrul și-a achiziționat o armă, ilegal, și a folosit-o pentru a se împușca în cap

Fără să stea prea mult pe gânduri, arbitrul a scos un pistol, pe care îl achiziționase ilegal, pe care l-a dus la cap. „O ținea la brâu, a scos arma și a pus-o la cap. M-am năpustit asupra lui ca să-l opresc. Sunt imagini video unde eu pot să dovedesc lucrul ăsta, pentru că eu nu mi-am dorit. Mi-am pus chiar viața în pericol ca să-l opresc pe el. M-am străduit până la ultima secundă să-l opresc, ca să nu facă asta”, și-a adus aminte femeia.

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A uitat o luptă între femeie și bărbat, care s-a terminat tragic. „Dar eu, mai departe, asupra lui, l-am oprit. Chiar i-am luat arma de la cap. El a pus-o iarăși la cap. Așa a fost și a doua oară, apoi a văzut că pierde situația de sub control și s-a împușcat în cap. În acel moment eram în șoc total, tremuram toată, eram speriată. Fetițele stăteau pe prag și priveau toată scena asta”, a povestit Irina Moldovan.

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Copiii arbitrului au fugit spre acesta și l-au îmbrățișat după ce s-a împușcat în cap

„Copilașii s-au dus toți deasupra lui și stăteau și plângeau. Au început toți să plângă și era așa… foarte, foarte strașnic. Stau copiii și se uită la asemenea scene. Atunci tatăl meu s-a apropiat, a luat fetele foarte repede și le-a dus în casă, să le liniștească cât de cât.

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A venit ambulanța, dar, cu părere de rău, au spus că nu mai au ce să-i facă, că este sfârșitul. Eu refuzam, refuzam să cred că e adevărat. Refuzam să cred că asta cu adevărat s-a întâmplat. Nu, nu puteam să accept.”, a încheiat Irina Moldovan.

Mesaj cutremurător al lui Gheorghe Moldovan înainte să se sinucidă: a dat vina pe soție

Înainte să-și pună capăt zilelor, fostul arbitru Gheorghe Moldovan a postat un ultimul videoclip pe rețelele de socializare unde își învinuia soția pentru ce va urma să facă. „Cu tristețe vin și cu un ultim videoclip și cu cireașa de pe tort. Asta este. Sper ca acest videoclip să ajungă la cât mai mulți. Iată, a venit și momentul unde spun că din cauza soției mele, Irina Vasilcan, fostă Moldovan, am ajuns la etapa unde să îmi pun capăt zilelor. Vreau să vă spun că în tot acest timp, deja de un an de zile, lucrurile care mi s-au spus: ‘Vreau să mori, vreau să scap de tine, vreau să dispari din viața mea, dacă aș putea te-aș băga la pușcărie, dacă ai muri m-aș simți mai bine’… Lucrurile acestea au fost menționate foarte des.

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Și eu le-am spus și părinților mei și socrilor. Iată, lucrurile acestea au ajuns la limită. Eu iau decizia, am închis și m-am dus, eu mi-am făcut viața. Dar pentru că ea a spus că ‘fericirea mea ține de lipsa ta. Dacă tu ai dispărea, dacă ai muri, eu aș fi foarte fericită’… De asta, pentru că eu am iubit-o totuși, eu am ținut la fata asta, eu vreau să o fac fericită. Pentru că nu am fost în stare, cum a spus ea, să o fac fericită cu prezența, cu ceea ce am încercat mereu, o să o fac fericită cu lipsa mea. De asta, eu nu o să mai fiu în viață. Ăsta este ultimul meu mesaj”, a fost mesajul transmis de Moldovan.