Detalii cutremurătoare în urma tragediei din Scânteia. Ce spun localnicii despre femeia care și-a călcat copilul cu duba. „Niciodată nu era gălăgie. Sigur a fost vorba de o secundă”

Durere fără margini într-o familie din județul Iași. Mama şi-a accidentat mortal copilul chiar în propria curte.

Ce spun localnicii din Scânteia despre femeia care și-a călcat copilul cu duba. „Niciodată nu era gălăgie. Sigur a fost vorba de o secundă”

Tragedia a avut loc în momentul în care . Aceasta nu a observat că băiețelul ei se afla în acea zonă.

În ciuda faptului că au ajuns rapid la fața locului, .

Vecinii spun despre cei doi părinți loviți de această dramă că sunt oameni muncitori. Ei se ocupau cu agricultura și creșterea animalelor și aveau mereu mare grijă de cei trei copii ai lor, două fete și un băiat.

În ceea ce privește accidentul de luni, localnicii sunt convinși că totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă, astfel încât mama nu a mai avut ce face.

„Îi știm drept oameni muncitori, aveau mereu grijă de copii, este o mare tragedie. Nu au un serviciu propriu-zis, dar știu că au avut oi, au utilaje, agricultura ar fi ocupația lor. E mare păcat.

Nu am auzit nimic, am aflat după, când am văzut că vine poliția. Nu știu să spun altceva, pentru că nu s-a auzit nimic, am avut un șoc. Chiar dacă suntem vecini, casa lor e poziționată încât nu se vede și nu se aude nimic.

Ei oricum își vedeau de treaba lor, niciodată nu era gălăgie. Sigur a fost vorba de o secundă. Copilul e aici acum, după e în altă parte”, a declarat una dintre vecinele familiei îndoliate, conform .

În urma cazului din Iași s-a întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt, au transmis oficialii Poliției din Iași.

Trupul micuțului a fost dus la Institutul de Medicină Legală Iași. Aici urmează să i se facă necropsia pentru a se stabili cauza decesului.