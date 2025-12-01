Detalii de culise despre arbitrajul lui Michael Oliver în Bosnia – Români: „Dubios! Totul sau nimic! E exclus să fi cedat la presiune”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

România a fost învinsă cu 3-1 în Bosnia pe 15 noiembrie, rezultat care i-a eliminat pe „tricolori” din lupta pentru locul 2 în grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale. Pe parcursul jocului, arbitrul englez Michael Oliver a luat mai multe decizii controversate, atât pe gazon, cât și cu privire la cele întâmplate în tribune. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Cristi Balaj a oferit detalii din culise despre prestația „centralului” britanic.

Detalii de culise despre arbitrajul lui Michael Oliver în Bosnia – România 3-1

Fostul arbitru, care a activat şi ca preşedinte la CFR Cluj, a oferit o posibilă explicaţie pentru maniera lui Michael Oliver, care a luat mai multe decizii discutabile. „El e obișnuit cu presiunea. Acolo, pentru mine lucrurile au fost neclare. Era o perioadă când președintele Federației de acolo (n.r. din Bosnia) avea un moment greu, era constestat nu doar pe stadion, ci și în afara lui. Pentru el, acest meci era foarte important, de totul sau nimic.

ADVERTISEMENT

Nu vreau să fac nicio aluzie, dar nicidecum nu sunt de acord cu ideea că pentru arbitrii englezi, care arbitrează cu stadioanele pline etapă de etapă, ar exista o anumită presiune. Cei care au fost în Anglia știu ce înseamnă presiunea publicului. N-avem nicio dovadă, ar fi imoral și incorect, dar nu găsesc explicații. E exclus să fi cedat la presiune”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj a criticat dur prestația lui Michael Oliver

Michael Oliver nu a acordat nici măcar un cartonaș galben la , iar acesta a tratat într-un mod ciudat și cele întâmplate în tribune, unde suporterii bosniaci și . „(n.r. nu aplică protocolul, deși non-stop se strigă ‘țiganii’, suntem înjurați) Vin unii și spun că nu a știut ce înseamnă, păi atunci de ce a inițiat procedura, de ce a făcut primul pas și s-a anunțat la stație? După care, dacă s-a strigat în continuare, de ce nu ai mai făcut și pasul 2?

ADVERTISEMENT

Și maniera de arbitraj m-a deranjat, am fost nervos. Am jucat bine în prima repriză, am avut ocazii, am înscris un gol, conduceam și cu toate astea eram nervos la pauză pe maniera de arbitraj. A ieșit mingea în corner, s-a acordat aut de poartă, ieșea mingea din ei afară, ei executau, jucătorul cu numărul 4 (n.r. Tarik Muharemovic) a primit cartonaș galben după nu știu câte faulturi repetate.

ADVERTISEMENT

Acea lovire cu cotul (n.r. asupra lui Marius Marin)… Eu am descris arbitrajul atunci ca fiind rușinos, nu neapărat pentru că sunt naționalist, judec din poziția de fost arbitru, probabil sunt mai intransigent”, a afirmat Cristi Balaj. Concluzia directorului FANATIK, Horia Ivanovici, a fost una clară: „Dubios!”.