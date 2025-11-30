Sport

Detalii de ultimă oră despre inaugurarea muralului cu Gică Hagi și Valderrama de la Arena Națională

Află toate detaliile despre inaugurarea oficială a muralului gigant cu Gică Hagi și Carlos Valderrama de la Arena Națională. Evenimentul va avea loc pe 5 decembrie, cu prezențe surpriză.
Andrei David
30.11.2025 | 09:45
Detalii de ultima ora despre inaugurarea muralului cu Gica Hagi si Valderrama de la Arena Nationala
Gică Hagi și Carlos Valderrama, în meciul dintre România și Columbia la Mondialul din SUA 1994, duelul care a inspirat muralul de la Arena Națională din București
Un eveniment de excepție va avea loc la Arena Națională pe 5 decembrie: inaugurarea oficială a muralului spectaculos dedicat legendelor Gică Hagi și Carlos Valderrama. Lucrarea impresionantă, de 90 de metri pătrați, a fost realizată la inițiativa Ambasadei Columbiei la București și promite să devină un punct de atracție major pentru fanii fotbalului.

Gică Hagi, prezent la inaugurare. Valderrama, absent motivat

Informațiile exclusive au fost dezvăluite de Ioan Becali în cadrul emisiunii GIOVANNI SHOW, moderată de Horia Ivanovici. Potrivit spuselor impresarului, ceremonia de dezvelire a muralului va avea loc vineri, 5 decembrie, la ora 11:00.

Iar de la eveniment nu va lipsi unul dintre protagoniști operei de artă. Gică Hagi va fi prezent. „Probabil va veni și cu soția”, a precizat Giovanni Becali. Însă Carlos Valderrama nu a putut da curs invitației. „Are nu știu ce probleme și nu va veni”, a menționat Giovanni Becali.

Absența fostului căpitan al Columbiei va fi suplinită de prezența oficialilor de rang înalt. „Vine și Ambasada Columbiei. Invită alte ambasade, invită și autorități politice de la noi. Probabil secretari de stat. Va fi o chestie frumoasă”, a continuat Becali la GIOVANNI SHOW.

O „splendoare” de 90 de metri pătrați, inspirată de Mondialul din ’94

Muralul, descris de Horia Ivanovici ca fiind „o splendoare”, îi înfățișează pe cei doi mari jucători purtând banderolele de căpitan și numărul 10 pe tricou. Imaginea evocă celebrul meci dintre România și Columbia de la Campionatul Mondial din SUA, din 1994, câștigat de tricolori cu 3-1.

Muralul a fost realizată pe peretele din stânga, imediat cum se intră în incinta stadionului, pe o suprafață de aproximativ 90-95 de metri pătrați. O pictoriță columbiană, care locuiește în Turcia, a fost responsabilă pentru această operă de artă, beneficiind de sprijinul Primăriei Capitalei, a explicat Giovanni Becali în exclusivitate pentru FANATIK încă din luna octombrie.

Planuri de viitor: O „Generație de Aur” completă

Pictura cu Hagi și Valderrama poate fi doar un început de drum, Arena Națională putând fi „gazda” unui mural dedicat întregii echipe naționale. Același Giovanni Becali a dezvăluit o discuție avută cu directorul Arenei Naționale, care s-a „plâns” ca acum a rămas cu un perete liber. Iar Ioan Becali a găsit rapid soluția: „Pune Generația de Aur, unul lângă altul, și vezi ceva când intri în stadion. Nu poți să te duci, să iei un suc și să nu vezi nimic pe stadion”.

Evenimentul de pe 5 decembrie se anunță a fi o celebrare a sportului și a amintirilor, cu două legende ale fotbalului anilor 90 în prim-plan.

Când are loc inaugurarea muralului cu Hagi și Valderrama de la Arena Națională

