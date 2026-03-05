Detalii de ultimă oră despre plecarea lui Ştefan Baiaram de la Universitatea Craiova: „E clară! I s-a schimbat şi contractul”

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram are zilele numărate la Universitatea Craiova. . Baiaram a vorbit despre acest lucru chiar la finalul

Ultimele detalii despre transferul lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova

Ștefan Baiaram a marcat ultimul gol al victoriei pe care U Craiova a obținut-o cu 3-1 în fața lui CFR Cluj în sferturile de finală ale Cupei României. La finalul jocului de pe „Ion Oblemenco”, decarul oltenilor a transmis că e doar o chestiune de timp până va prinde un transfer în străinătate.

„Unde pleacă Baiaram? A zis aseară că pleacă cu siguranță!”, l-a întrebat Cristi Coste pe Sorin Cârțu. „Am auzit și eu discursul lui, declarația lui. Poate a fost vreo discuție între el și acționar, între el și domnul Rotaru. Acolo găsiți cheia aceastei declarații”, a fost răspunsul președintelui de onoare al Universității Craiova.

„Are clauză Baiaram?”, a întrebat Vivi Răchită. „Nu știu”, a fost replica lui Cârțu.

„Nu are clauză Baiaram, dar spunea Giovanni Becali aici, la noi, că un preț între 7-9 milioane de euro așteaptă Mihai Rotaru pe Baiaram”, a adăugat Cristi Coste.

„Eu cred că are și clauză. Pentru că i s-a schimbat contractul. E clară cred eu. Pentru că, după episodul cu Istanbul BB, eu știu că are contractul schimbat”, a conchis Sorin Cârțu.

Ce contract are Ștefan Baiaram la Universitatea Craiova

Ștefan Baiaram speră să plece din Bănie la finalul acestui sezon. Cu toate acestea, vedeta oltenilor mai are contract cu gruparea de pe „Ion Oblemenco” până în vara lui 2028. Produs 100% al academiei oltenilor, Baiaram joacă din 2019 la echipa de seniori a alb-albaștrilor. De atunci și până în prezent, decarul oltenilor aa jucat 235 de meciuri, reușind să marcheze 48 de goluri și să ofere 21 de pase decisive.

Cu siguranță la vară voi pleca. Nu vreau să repet ce am spus de atâtea ori. Vreau să plec, vreau să iau campionatul. Doar am avut o discuție cu conducerea, mi-a promis că, dacă totul va fi bine anul acesta, mă va lăsa să plec. Nu mi-am dorit să plec, îmi doresc să iau campionatul, să rămân în istoria acestui club, apoi pot să plec la mai bine. Eu și conducerea știm că o să plec” – Ștefan Baiaram