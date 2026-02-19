Sport

Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu. Legenda lui Dinamo se luptă cu boala secolului 21

Cum se simte Cornel Dinu după ce a mărturisit că suferă de boala secolului 21. Legenda lui Dinamo a trecut recent printr-o operație. Pe FANATIK găsiți toate amănuntele.
Iulian Stoica
19.02.2026 | 10:41
Detalii de ultima ora despre starea de sanatate a lui Cornel Dinu Legenda lui Dinamo se lupta cu boala secolului 21
ULTIMA ORĂ
Care sunt ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu. Foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

Cornel Dinu este o apariție tot mai rară în fotbalul românesc după ce a mărturisit că se confruntă cu boala secolului 21. Legenda lui Dinamo a trecut și printr-o intervenție chirurgicală.

Cornel Dinu, operat la șold

Cornel Dinu, externat din spital la finalul anului trecut, a trecut și printr-o operație. Mai exact, legenda formației din Ștefan cel Mare a suferit o intervenție chirurgicală la șold, în urma căreia i-a fost montată o proteză.

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor al lui Dinamo se simte bine după operație, însă tot nu vrea să iasă din casă, asta după ce a expus că suferă de boala secolului 21. Anunțul privind starea sa de sănătate a fost făcut chiar de fiul său, Cornel Dinu Jr.

„Tata e bine, chiar s-a operat și el anul trecut de șold, i s-a pus o proteză”, a transmis Corneluș Dinu, conform sport.ro.

ADVERTISEMENT
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Digi24.ro
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru

Cornel Dinu se confruntă cu boala secolului 21

Cornel Dinu a dezvăluit, într-o intervenție la „FANATIK DINAMO”, din august 2025, că se confruntă cu depresia. Pe lângă vizitele la spital, fostul antrenor al formației din Ștefan cel Mare nu își părăsește domiciliul.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Digisport.ro
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!

„Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme pe care le am.

Face foarte bine (n.r. – ieșitul la aer), dar eu nu mai am chef. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. Practic sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua. Și acum mă pregăteam să încerc să dorm o jumătate de oră”, a declarat Cornel Dinu.

ADVERTISEMENT
Începe lupta pentru play-off-ul din Liga 2! Toate calculele pentru ultimele etape: o...
Fanatik
Începe lupta pentru play-off-ul din Liga 2! Toate calculele pentru ultimele etape: o singură echipă e sigură de locul în top 6
De la FCSB i se trage! Atu important pentru Răzvan Lucescu înaintea confruntării...
Fanatik
De la FCSB i se trage! Atu important pentru Răzvan Lucescu înaintea confruntării cu echipa lui Ionuț Radu, din play-off-ul Europa League
Revista Fanatik 773! Gigi Becali, misionar în Africa. Exclusiv: mega-interviu cu Olimpiu Moruțan....
Fanatik
Revista Fanatik 773! Gigi Becali, misionar în Africa. Exclusiv: mega-interviu cu Olimpiu Moruțan. Culisele exploziei lui Cristi Chivu. „Vraciul” lui Ronaldo
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Mitică Dragomir i-a spus oficialului din SuperLiga că echipa sa va retrograda: 'Nu...
iamsport.ro
Mitică Dragomir i-a spus oficialului din SuperLiga că echipa sa va retrograda: 'Nu ai nicio șansă!'. Pe ce loc se află acum
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!