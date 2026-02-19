Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu. Legenda lui Dinamo se luptă cu boala secolului 21

ADVERTISEMENT

Cornel Dinu este o apariție tot mai rară în fotbalul românesc după ce a mărturisit că se confruntă cu boala secolului 21. Legenda lui Dinamo a trecut și printr-o intervenție chirurgicală.

Cornel Dinu, operat la șold

Cornel Dinu, , a trecut și printr-o operație. Mai exact, legenda formației din Ștefan cel Mare a suferit o intervenție chirurgicală la șold, în urma căreia i-a fost montată o proteză.

Fostul antrenor al lui Dinamo se simte bine după operație, însă tot nu vrea să iasă din casă, asta după ce a expus că suferă de boala secolului 21. Anunțul privind starea sa de sănătate a fost făcut chiar de fiul său, Cornel Dinu Jr.

„Tata e bine, chiar s-a operat și el anul trecut de șold, i s-a pus o proteză”, a transmis Corneluș Dinu, conform .

Cornel Dinu se confruntă cu boala secolului 21

Cornel Dinu a dezvăluit, într-o intervenție la „FANATIK DINAMO”, din august 2025, că . Pe lângă vizitele la spital, fostul antrenor al formației din Ștefan cel Mare nu își părăsește domiciliul.

„Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme pe care le am.

Face foarte bine (n.r. – ieșitul la aer), dar eu nu mai am chef. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. Practic sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua. Și acum mă pregăteam să încerc să dorm o jumătate de oră”, a declarat Cornel Dinu.