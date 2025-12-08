Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Fetele lui au venit în țară”

ADVERTISEMENT

După ce a demisionat de la cârma echipei CFR Cluj, Dan Petrescu a stat departe de fotbal. Tehnicianul s-a concentrat pe problemele care l-au împiedicat să-și continue activitatea, iar veștile despre starea sa de sănătate sunt îmbucurătoare.

Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu

Fostul președinte de la CFR Cluj, Cristi Balaj, a anunțat că tratamentul la care a fost supus Dan Petrescu a decurs așa cum se aștepta, iar starea de sănătate a antrenorului este vizibil mai bună.

”Este spre bine… Dan face pași spre însănătoșire, starea lui evoluează în bine. Își dorește să revină la antrenamente, este la curent cu tot ce se întâmplă pe teren. Fetele lui au venit în țară și i-au fost alături”, a declarat Balaj, pentru .

Dan Petrescu are trei copii, din două mariaje diferite. Fostul internațional a fost căsătorit cu Dana din 1992 până în 2003, cu care are două fiice: Rebecca (31 de ani) și Beatrice Chelsea (27 de ani). În mai 2007, și-a unit destinele cu Adriana Stan și au împreună o fată: Jennifer (17 ani). Toate cele trei fiice ale tehnicianului sunt stabilite în străinătate.

Giovanni Becali, detalii sfâșietoare despre Dan Petrescu

În cadrul unei ediții a emisiunii ”Giovanni Show”, impresarul Ioan Becali a mărturisit că Dan Petrescu după ce a plecat de la CFR Cluj, însă așteaptă ca situația acestuia să se îmbunătățească.

”Am auzit că a slăbit 30 de kilograme. Nu-l chem, îl las, vreau să vorbesc când e bine. Aștept să se facă bine. Am o relație prea bună cu el, e cumătrul meu, a fost jucătorul meu. Știu că e într-o situație mai dificilă, dar poate tratamentul merge mai bine și să-l văd că e sănătos.

Dacă era sănătos accepta CFR Cluj din nou. Dar totul a depins că nu e el pregătit încă și mai important decât orice, el are bani. Situație are cât vrei, dar sănătatea e pe primul loc. Sănătatea, fetele lui”, a spus agentul.

Dan Petrescu a fost dorit înapoi la CFR Cluj

Deși a plecat de la CFR Cluj în vară, după eliminarea rușinoasă din play-off-ul Conference League, patronul pe Dan Petrescu după despărțirea de italianul Andrea Mandorlini.

Părțile ajunseseră chiar și la un acord, dar antrenorul a mai cerut câteva săptămâni pentru a-și termina tratamentul. Cum echipa din Gruia se afla într-o situație delicată, conducerea nu a mai avut răbdare să-l aștepte și l-a instalat pe banca tehnică pe Daniel Pancu.