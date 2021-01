Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Liviu Dragnea. Anunțul lui Codrin Ștefănescu

Codrin Ștefănescu a anunțat că Liviu Dragnea s-a vindecat de Covid-19, însă are în continuare dureri la coloană.

Printre puținii susținători ai lui Liviu Dragnea din interiorul PSD, Ștefănescu i-a anunțat pe susținătorii lu Dragnea că acesta este tratat la spitalul penitenciarului Rahova.

Liviu Dragnea ar fi avut mari probleme de sănătate încă din urmă cu câteva luni, însă sistemul ar fi refuzat să-l ajute.

Starea de sănătate a lui Liviu Dragnea e în continuare proastă

Cu toate acestea, Administrația Națională a Penitenciarelor sau reprezentanții Penitenciarului Rahova au negat mereu că Liviu Dragnea ar avea probleme reale de sănătate, așa cum susține Codrin Ștefănescu.

„Ieri am fost in vizitā la Liviu. Starea sa de sănătate nu s-a ameliorat. A scāpat de Covid, dar are dureri mari la coloanā. L-au transferat acum la spitalul penitenciarului Rahova, au renunțat la ideea de-al muta forțat in alt județ. Voi și presa ați avut un rol hotărâtor in acest sens”, a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.

Cu toate acestea, Liviu Dragnea ar fi „supus în continuare” abuzurilor. „E supus in continuare unui șir lung de abuzuri și nedreptati, dar va rezista pana la capăt!

M-a rugat sā vā transmit toate gândurile bune! Primește in continuare scrisori de la voi, pe care le citește ori de câte i se acordā puțin timp. Am transmis și mesajele voastre și pe ale colegilor de partid, care m-au sunat pentru asta! Va voi ține la curent in mod constant!”, a anunțat Ștefănescu.

Liviu Dragnea se află în închisoare din 27 mai 2019, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman.

La mijlocul lunii decembrie, Ștefănescu anunța că Liviu Dragnea are Covid, dar asigura că starea fostului lider PSD este bună. După câteva zile, starea lui Dragnea s-ar fi înrăutățit brusc. Cu toate acestea, informația a fost negată cu vehemență de autorități, ridicând mari semne de întrebare asupra veridicității informațiilor.

