Detalii de ultimă oră despre transferul lui Gheorghiță la FCSB. Ce decizie a luat Gigi Becali înainte de Poli Iași – UTA

Cornel Șfaițer a oferit la FANATIK SUPERLIGA ultimele detalii despre transferul lui Andrei Gheorghiță la FCSB. Jucătorul nu va evolua în partida disputată de Poli Iași cu UTA și va ajunge la București vineri, 7 februarie.

„Eu am încredere în el, este un jucător puternic. Eu l-am văzut marcator la liga a 3-a, acum, un an și jumătate, în perioada play-off-ului, când a reușit să marcheze niște goluri importante. Atunci m-am interesat de el și l-am cooptat la Poli Iași. Sper să spargă ghinionul la FCSB! Are două bare doar în meciul cu Rapid.

Am făcut toate documentele aseară, doreau să îl introducă pe lista pentru meciurile din Europa și în primă fază ne-am înțeles ca mâine (n.r. vineri) să ajungă la București, dar nu va mai juca astăzi (n.r. joi)! Va merge direct la FCSB.

El este un jucător puternic, el era jucătorul nostru pe care ne bazam în atac. Dă totul la antrenamente, nu se dă în spate la efort și îmi doresc enorm de mult să reușească la FCSB. E tânăr, e cu regula under, și e important ca acum să confirme și să aibă continuitate din sezonul viitor”, a transmis Cornel Șfaițer.

„Toți știu că e greu să te acomodezi la București”

Cornel Șfaițer a continuat dialogul cu Cristi Coste de la FANATIK SUPERLIGA și a transmis că are mare încredere că Gheorghiță se va adapta repede la București. Motivul? Jucătorul e născut în capitală. Totodată, oficialul de la Poli Iași e de părere că nu va fi aceeași situație în cazul fotbalistului de 22 de ani cu cea a lui . FCSB va plăti 100.000 de euro până în iarna acestui an, iar dacă îl va transfera definitiv, Gigi Becali va mai scoate 300.000 de euro din buzunare.

„Luis Phelipe este un jucător cu bune calități, dar la FCSB ai nevoie și de șansă. Toți știu cât de greu e să te acomodezi la București. Eu cunosc bine istoria a fotbalului românesc și știu cât de greu este la București.

Cred în el, pentru că este bucureștean, născut în Giulești și sunt sigur că se va acomoda. L-am sunat primul și i-am spus că ‘Andrei, este oportunitatea aceasta de a merge la București, dorești?’. Mi-a spus atunci din prima că ‘Da, doresc!’. Nu a stat atunci să se mai consulte cu agentul, cu mama și tata.

Prima oară am vorbit cu băiatul, iar apoi am vorbit cu agentul. Nu s-au schimbat termenii financiari. Au rămas 100.00 de euro până anul acesta, în decembrie, și alți 300.000 de euro dacă îl transferă definitiv”, a completat Cornel Șfaițer.

