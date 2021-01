Detalii de ultimă oră din scandalul de la ziua Vicăi Blochina: „Soțul Oanei Roman a pipăit-o pe sâni pe Cristina Cioran”

Oana Roman suferă mult din punct de vedere al imaginii, după ce mariajul cu Marius Elisei i-a adus numai neplăceri. Pe lângă certurile din familie, vedeta a fost nevoită se confruntă și cu o situație penibilă, situație în care soțul ei a pus-o la ziua Vicăi Blochina, unde bărbatul a întrecut măsura și i-a stricat petrecerea.

Marius Elisei a făcut scandal la ziua de naștere a fostei prezentatoare de la Vorbește lumea, anul trecut, în luna august, într-o locație din Snagov. unde au fost prezenți numai invitați de seamă. Soțul Oanei Roman a fost foarte distrat la aniversarea Vicăi, încât a reușit să strice atmosfera și să-i facă pe cei prezenți să plece pe rând acasă.

FANATIK aduce detalii de ultimă oră din scandalul provocat de Marius Elisei la Snagov, unde Oana Roman a fost nevoită să-și ceară scuze peste scuze pentru comportamentului soțului ei, după cum cancan.ro a dezvăluit. Noi am aflat că acesta a fost într-o dispusă atât de aprinsă cu un om de afaceri pentru că acesta nu-l lăsat să-i pipăie iubita încât, nervos, Marius a început să spargă pahare prin locație, distrugând aproape toată vesela de la bar. „Toți erau siderați. Omul încerca să-i explice că nu-i ok, însă el a început să urle și să spargă pahare nervos că nu este lăsat să o pipăie pe iubita acestui afacerist. A fost o reacție incredibilă”, au declarat surse de la fața locului.

Degeaba a încercat Vica Blochina să-l dea afară pe Marius Elisei de la petrecere, căci acesta deja speriase toți invitați. Printre cele mai șifonate persoane de la sindrofie a fost Cristina Cioran, pe care a ajuns să o pipăie public pe sâni. „Cristina s-a trezit cu mâinile lui pe sânii ei, vă dați seama ce scandal a ieșit, ce situație jenantă. Oana era în pământ de rușine”, au mai spus sursele menționate.

Toate ieșirile necontrolate din public ale lui Marius Elisei au dus la destrămarea relației cu Oana Roman. Însă picătura care a umplut paharul a fost momentul în care bărbatul i-a spus vedetei că este îndrăgostit de altă femeie și a plecat de acasă.

Anunțul despărțirii dintre Oana Roman și Marius Elisei

„Vă datorez niște explicații. Ca să încerc să păstrez lucrurile într-o notă cât se poate de decentă, vă spun doar că eu nu am avut niciodată o implicare în actele societății care era în spatele acestui proiect. Am mers pe încredere. Am muncit și m-am implicat 100% în acest proiect care a mers bine.

E un business care a fost pe profit din prima săptămână. Am considerat că era un proiect comun, de familie, Se pare că am fost singura care a gândit așa. Nu s-a mai putut altfel. Firma, site-ul, a rămas soțului meu. Eu nu mai am nicio implicare. Au rămas pozele cu mine, deși am avut rugămintea ca ele să fie eliminate. Nu am avut niciun câștig de pe urma acestui proiect. El va continua, dar nu știu sub ce formă.

Nu am avut de ales și merg mai departe pe drumul meu, atât profesional cât și personal”, a spus Oana Roman cu lacrimi în ochi pe Instastory.

Oana Roman şi Marius Elisei au împreună o fetiță, pe Maria Isabela, care a venit pe lume în 2014. Tot în același an, vedeta și tatăl copilului ei s-au căsătorit.