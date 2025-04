Detalii despre accidentarea lui Mike Maignan din Udinese – AC Milan: „M-au copleșit emoțiile și pe mine”

Portarul celor de la AC Milan, Mike Maignan, a trecut prin momente cumplite vineri seara, în meciul cu Udinese. Antrenorul „rossonerilor”, Sergio Conceição, a vorbit despre situația jucătorului său.

Cum se simte Mike Maignan după accidentarea suferită în duelul cu Udinese

Mike Maignan s-a ciocnit puternic cu Alejandro Jiménez în debutul părții secunde. El a fost transportat la spital, întrucât accidentarea părea una extrem de serioasă. Din fericire, se simte mult mai bine, însă atât colegii săi, cât și oamenii din tribune au tras o sperietură serioasă.

, a dat de înțeles că portarul se simte mult mai bine. Tehnicianul portughez a ținut să îi felicite pe suporterii celor de la Udinese, care au avut un comportament exemplar în momentul în care Maignan era urcat în ambulanță.

„Felicitări pentru fanii lui Udinese, au fost fantastici. Au făcut un gest foarte frumos – după ce fluieraseră fotbalistul Maignan, au aplaudat omul. M-au copleșit emoțiile și pe mine în faza accidentării”, a explicat antrenorul.

„Mike este un mare căpitan și s-a sacrificat azi pentru echipă”

Colegii lui Maignan au răsuflat ușurați după aflarea ultimelor vești. În ultimii ani, portarul celor de la AC Milan a avut parte și de alte accidentări oarecum similare. Adesea, el iese foarte agresiv pe centrări și pe mingile în profunzime și, uneori, are de suferit.

„Maignan este bine. Imediat ce s-a terminat meciul, am întrebat medicii cum se simte și aceștia ne-au liniștit. E la spital pentru investigații, dar am înțeles că nu are probleme și suntem fericiți. Mike este un mare căpitan și s-a sacrificat azi pentru echipă”, a precizat Matteo Gabbia.

„Îi trimit un gând bun lui Mike. Este mereu ciudat când jucăm aici. Când am intrat în repriza a doua, fanii lui Udinese au făcut un pic de scandal în tribune. Această victorie este pentru el”, a fost mesajul lui Rafa Leão.

