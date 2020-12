Detalii despre demisia lui Ludovic Orban din fruntea Executivului:„Este un om orgolios”

Vicepreședinte PNL, Virgil Guran, a declarat că demisia premierului Ludovic Orban a venit ca urmare a rezultatului alegerilor parlamentare din 6 decembrie. Acesta a menționat că a fost o demisie de onoare.

Într-o intervenție în direct la Antena 3, vicepreședintele Partidului Național Liberal și consilier al șefului Executivului a precizat că fostul prim-ministru este un om orgolios și și-a asumat rezultatul pe care l-a înregistrat partidul la prezidențiale, potrivit g4media.ro.

Ludovic Orban și-a prezentat demisia din fruntea Guvernului luni, în data de șapte decembrie. Liderul liberal a spus că nu se cramponează de funcția de premier.

Noi detalii despre demisia lui Ludovic Orban de la șefia Guvernului

Virgil Guran a spus că momentul ales nu este cel mai potrivit, dar și că a încercat să îl convigă pe președintele liberalilor să nu renunțe la funcție.„Nu era momentul să se întâmple acest lucru.

Și-a dat o demisie de onoare pentru rezultatul luat de PNL. Ludovic este un om responsabil și orgolios, în același timp. A spus: eu am condus partidul și am câștigat toate alegerile cât am fost președinte, am pierdut aceste alegeri, îmi dau demisia.

N-a înțeles că asta se poate întâmpla oricărui președinte de partid, oricărui prim-ministru, n-a vrut, efectiv, să accepte acest lucru”, a explicat vicepreședintele PNL și consilierul primului-ministru.

Rezultatul alegerilor parlamentare din 6 decembrie a clasat Partidul Național Liberal pe locul secund, în urma social-democraților, la o diferență de aproape 5 procente. Pierderea alegerilor a cauzat demisia din funcția de prim-ministru a președintelui liberal. Inițial, s-a speculat că această decizie i-ar fi fost impusă lui Orban de către președintele Klaus Iohannis.

Fostul premier anunța luni că „România are nevoie de un guvern responsabil care să reprezinte voința cetățenilor români. Decizia mea de azi vreau să arate că nu mă cramponez de funcție. Îmi închei mandatul după un an și o lună. Plec cu fruntea sus, tot ce a fost omenește posibil am făcut.

Guvernul după demisia mea va fi condus de un membru al cabinetului care va fi desemnat de președintele României. Am încredere că în negocierile declanșate de președinte vocea rașiunii va triumfa. Demisia mea vreau să arate că nu mă cramponez de nicio funcție, nu pun condiții

Orice măsură pe care am luat-o a fost luată cu un singur scop. Acela de apăra sănătatea și șlocurile de muncă ale românilor. Am convingerea că PNL va avea capacitatea să dea premierul și să formeze coloana vertebrală”