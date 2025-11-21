Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali s-a operat la cervicală. Giovanni, vărul patronului de la FCSB, a oferit câteva informații legate de starea de sănătate a omului de afaceri, care, la doar câteva ore după intervenția chirurgicală, și-a făcut apariția la catedrală.

Gigi Becali s-a operat. Ce probleme avea patronul de la FCSB

Până la urmă, Gigi Becali a decis să se opereze, iar intervenția chirurgicală a fost una de succes. De altfel, procedura este una minim invazivă și acesta a putut ajunge la slujba de la catedrală a doua zi.

Mai mult, medicul care l-a operat pe Gigi Becali este un preot neurochirurg. Omul de afaceri a mers la Constanța și i-a acordat încredere totală doctorului, iar după intervenție a mers direct acasă, în București.

Giovanni Becali știa de problema patronului de la FCSB

Giovanni Becali a vorbit despre problema cu care s-a confruntat patronul de la FCSB. Impresarul a dat de înțeles că, de ani buni, latifundiarul din Pipera acuza dureri serioase și avea la palat mai multe aparate de masaj.

„Am auzit și eu. Am vorbit cu ai noștri de acolo. El, de mult, are problema asta la spate. A plătit nenumărate aparate de masaj. Până la urmă a trebuit să se opereze. De tânăr avea el asta. Am văzut la televizor că un preot l-a operat. Încredere totală. De mult îl chinuia asta.

Îl incomoda. Doamne ajută că s-a operat. El avea la palat aparate de masaj. Îl durea. El tot timpul zicea că îl doare. El a avut curaj și s-a operat. Era singurul medic preot din România. La Constanța s-a operat. Acolo e medicul. Încredere totală. Am auzit că e bine”, a explicat Giovanni Becali.

Gigi Becali a mers la catedrală după ce s-a operat

Horia Ivanovici i-a prezentat impresarului imagini cu Gigi Becali la catedrală, la doar câteva ore după operație, iar Giovanni Becali n

„Operația e una simplă pentru pacient, dar complicată pentru medic. El a stat mulți ani cu problema asta. De vreo 15-20 de ani îl chinuie”, a mai spus impresarul în podcastul Don Giovanni.