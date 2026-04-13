Detalii despre tragedia de la Mănăstirea Bistrița, cuprinsă de flăcări în ziua de Paște. De unde era măicuța decedată: „Sunt mai multe suspiciuni”

Un incendiu devastator a izbucnit chiar în dimineața primei zile de Paște și a transformat liniștea unei mănăstiri renumite din Oltenia într-o adevărată tragedie. O măicuță și-a pierdut viața, iar FANATIK vine cu detalii noi despre nefericitul eveniment care a avut loc pe 12 aprilie 2026.

Potrivit informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, măicuța care a fost găsită carbonizată într-una dintre cele 11 chilii mistuite de flăcări avea 56 de ani, era originară din județul Argeș și era singură în clipa când totul ardea în jur. Conform ISU Vâlcea, erau și alte măicuțe atunci când a izbucnit focul, însă celelalte au reușit să se evacueze la timp.

Incendiul a izbucnit undeva între orele 04:00-05:00, nu la multă vreme după slujba de Înviere. Martorii spun că focul a cuprins acoperișul clădirii unde se află chiliile. Flăcările s-au extins pe o suprafață de 800 de metri pătrați. La fața locului au intervenit pompieri militari, iar autoritățile din Vâlcea au primit ajutoare din alte două județe, fiind mobilizate echipaje speciale de la ISU Argeș și Gorj.

FANATIK a aflat că femeia s-ar fi întors în camera sa pentru a lua câteva obiecte și pentru a-și face rugăciunea de după slujbă, însă momentul revenirii în chilie i-a fost fatal. Cei de la ISU Vâlcea spun că ancheta este în desfășurare, nefiind stabilită cauza incendiului, mulți crezând că ar fi luat totul foc de la o lumânare.

ISU Vâlcea: „Sunt mai multe suspiciuni”

„Sunt mai multe suspiciuni, nu ne putem pronunța în acest moment. Cauza este în curs de cercetare”, a declarat, pentru FANATIK, purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Constantin Sorin Albinaru. Trupul neînsuflețit al măicuței a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru necropsie, iar au început strângerea de probe și audierea martorilor.

locală și întreaga obște monahală. Zeci de credincioși au venit la locul incendiului pentru a se ruga și a aprinde lumânări în memoria celei dispărute. Autoritățile bisericești au anunțat că vor organiza o slujbă de pomenire și că vor sprijini reconstrucția zonei afectate.

O mănăstire trecută prin grele încercări de-a lungul secolelor

Mănăstirea Bistrița, locul unde a avut loc nenorocirea, are o istorie impresionantă, marcată de numeroase încercări. Fondată la sfârșitul secolului al XV-lea de boierii Craiovești, aceasta a fost de-a lungul timpului distrusă și reconstruită de mai multe ori. În 1509, a fost arsă din temelii și a fost refăcută ulterior de Neagoe Basarab.

De-a lungul secolelor, mănăstirea a trecut prin jafuri, cutremure și perioade de abandon, dar de fiecare dată a renăscut. Astăzi, mănăstirea este nu doar un important centru spiritual, ci și un obiectiv cultural major, cunoscut pentru legătura sa cu începuturile tiparului în Țara Românească și pentru patrimoniul artistic deosebit.

Biserica nu a fost afectată de flăcări

În perioada comunistă, mănăstirea a fost desființată și a fost transformată în școală, revenind la menirea pentru care a fost construită abia în anul 1984. Singura veste bună din tragedia care a avut loc este că nu a fost afectat corpul bisericii, ci doar chiliile în care locuiau măicuțele. Acum, la Costești, sunt momente de doliu și rugăciune pentru măicuța care și-a dedicat aproape toată viața credinței, murind în ziua în care se spune că se deschid cerurile și cei decedați ajung direct în Rai.