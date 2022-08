Detalii despre transferul surpriză din SuperLiga: ar putea debuta împotriva tatălui: „Îl facem jucător de națională”. Exclusiv

Gică Popescu , iar mijlocașul defensiv de 19 ani a semnat cu FC Voluntari. FANATIK a stat vorbă cu antrenorul ilfovenilor care are mare încredere în calitățile lui Nicolas.

Nicolas Popescu ar purtea debuta chiar împotriva tatălui său în meciul Voluntari – Farul

Antrenorul celor de la FC Voluntari a găsit înlocuitor pentru Vadim Rață, transferat la FCSB: „Nicolas Popescu este jucătorul nostru și a semnat pe doi ani. A venit pe postul lui Vadim Rață. Eu l-am dorit foarte mult și aveam nevoie să joace inter. Este Under și e un copil de viitor. Sunt convins că am făcut un transfer de viitor. Sperăm să se acomodeze cât mai repede și să intre în echipă”.

Președintele celor de la Farul Constanța a fost de asemenea încântat ca fiul său să ajungă la Voluntari: „Am vorbit în prealabil și cu Gică Popescu. Eu am înțeles că avem posibilitatea să îl luăm și am fost atacant. El joacă și la naționala U19 și m-am bucurat. E important acum să se plieze pe jocul nostru și eu cred foarte mult în calitățile lui”.

Jucătorul a efectat deja primul antrenament cu ilfovenii: „Astăzi am avut primul antrenament cu el și am mai avut o discuție cu el înainte să semneze. Sunt sigur că el va fi foarte mult motivat și că vrea să demonstreze că merită să joace la Voluntari”.

Ce înseamnă presiunea numelui lui Gică Popescu pentru Nicolas: „O să am mai multe discuții cu el”

Nicolas joacă cu o presiune suplimentară pe umeri datoriă numelui uriaș de pe tricou, la fel ca vărul său, Ianis Hagi: „Așa este. Eu deobicei vorbesc foarte mult individual cu jucătorii și o să am mai multe discuții cu el. E foarte important asta”.

Nicolas ar putea debuta chiar împotriva celor de la Farul Constanța: „El cred că poate juca împotriva celor de la Farul. Din câte știu nu are clauză. Mi-ar fi spus președintele. Un lucru e cert: noi aveam nevoie de un jucător pe acea poziție”.

Care sunt cele mai importante calități ale lui Nicolas Popescu și de ce îl vede la echipa națională: „Are calități să ajungă un fotbalist foarte bun!”

Liviu Ciobotariu i-a făcut o caracterizarea lui Nicolas Popescu, pe care îl consideră un jucător complex: „Îmi place că Nicolas are o tehnică foarte bună în regim de viteză, vede bine jocul, e un fotbalist de pătrundere. Cred că mai are de lucrat la faza defensivă, dar asta o poate regla din poziționare și din antrenamentele pe care le facem noi.

Are calități să ajungă un fotbalist foarte bun! Ne-am bucura să îl vedem la echipa națională”, a declarat Liviu Ciobotariu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Gică Popescu, nemulțumit că Hagi nu l-a folosit pe Nicolas: „Din sezonul următor, trebuie să joace”

Gică Popescu a avertizat încă din sezonul trecut că Nicolas nu va mai rămâne la Farul dacă nu va fi folosit de Hagi: „Eu zic că Nicolas suportă mai bine decât mine presiunea, pentru că are altă educație și are o personalitate uriașă. Nicolas are un talent uriaș, însă Gică a considerat că nu e pregătit din punct de vedere fizic, a zis că nu face față. Sunt de acord pe jumătate cu Gică.

Că va juca la Farul sau la Steaua sau în altă parte… da, mă gândesc să-l iau de la Farul dacă nu joacă. Are 19 ani, trebuie să joace, când să joace dacă nu acum? Poate să meargă la un alt nivel, să joace. Nu poți să crești dacă nu joci”, a declarat oficialul „marinarilor”, la .