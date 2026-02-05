Detalii din celula unde bărbatul care și-a sechestrat concubina a încercat să-și pună capăt zilelor. ”A fost oprit de colegi”

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat informații noi, cu puternic impact emoțional, despre bărbatul care și-a sechestrat concubina și fiul minor, deși avea ordine de protecție. După ce a fost reținut, tânărul a recurs la un gest extrem, însă intervenția rapidă a polițiștilor a oprit o tragedie. Detalii despre cum s-a petrecut totul ies acum la iveală.

Gest extrem în arest. Bărbatul care și-a sechestrat concubina, oprit la timp

Surse apropiate anchetei au dezvăluit detalii șocante despre momentul în care bărbatul de 21 de ani a încercat să-și pună capăt zilelor după ce a fost arestat. Potrivit reprezentanților Poliției București, individul a recurs la gestul extrem folosind un mâner de la o sacoșă.

ADVERTISEMENT

„A încercat să se spânzure și a fost oprit de colegi. Se fac cercetări. Cel mai probabil, din mânerul sau mânerelor sacoșei a făcut o legătură, însă nu știm încă dacă a încercat să se lege singur sau să se prindă de ceva. Ancheta este în dinamică”, precizat oamenii legii, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Fapta sa a fost surprinsă la timp de polițiștii aflați în serviciu, iar . Detaliile sunt cu adevărat emoționante, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.

ADVERTISEMENT

Persoană aflată în arest, salvată de intervenția polițiștilor

Un comunicat oficial al Poliției Capitalei oferă mai multe informații: „Astăzi, 5 februarie 2026, o persoană aflată în arestul Secției 12 Poliție a încercat să își facă rău, în timp ce se afla la curtea de aer.

ADVERTISEMENT

Situația a fost observată imediat de polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, care au intervenit prompt, au împiedicat producerea unui eveniment tragic și au acordat primul ajutor persoanei în cauză.

În acest moment, persoana este în viață, conștientă și a fost transportată la o unitate medicală pentru investigații și îngrijiri de specialitate, conform procedurilor legale”.

ADVERTISEMENT

Suspectul de violență domestică aflat în arest, prioritate pentru organele abilitate

În continuare, în cuprinsul adresei trimise, autoritățile au mai subliniat că siguranța persoanelor aflate în arest reprezintă o prioritate, iar toate măsurile legale și administrative, inclusiv asistența psihologică, au fost dispuse pentru prevenirea unor situații similare.

„Menționăm că siguranța persoanelor private de libertate reprezintă o prioritate, iar toate măsurile legale și administrative necesare au fost dispuse pentru prevenirea unor situații similare, inclusiv asistența psihologică.

Menționăm că este vorba despre bărbatul, în vârstă de 21 de ani, cercetat de polițiști din cadrul Secției 25, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, în cadrul unui dosar penal privind violența domestică și lipsirea de libertate față de concubina și copilul în vârstă de 1 an, faptă comisă anterior, la data de 24 ianuarie 2026, caz aflat în atenția publică”, se arată în nota Poliției Române.

Negociatori chemați pentru a salva femeia și micuțul de un an

Potrivit informațiilor apărute până acum, . este anchetat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, fiind cercetat pentru violarea măsurilor de protecție, lipsire de libertate și alte acte de violență domestică.

Incidentul s‑a petrecut la data de 24 ianuarie 2026, când forțele de ordine au fost alertate de vecini și de o apropiată a victimei că femeia era ținută împotriva voinței sale într‑un apartament din Capitală. Copilul de un an se afla și el împreună cu ei în imobil.

Surse judiciare au declarat atunci că prima abordare a polițiștilor s‑a făcut prin discuții la ușa locuinței, dar din cauza riscurilor, au fost chemați negociatori de la Serviciul Acțiuni Speciale. Numai după intervenția acestora bărbatul a fost imobilizat și evacuat din apartament fără ca femeia sau copilul să fie răniți.