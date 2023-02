Detalii din culise despre reținerea lui Victor Pițurcă la DNA: “Ăsta e adevărul gol-goluț”. Video exclusiv

, săptămâna trecută, timp de 24 de ore la DNA pentru un contract încheiat în pandemie între MApN şi o firmă al cărei unic asociat este Alex Piţurcă, privind distribuirea a 100.000 de măşti FFP3 către Ministerul Sănătăţii. Fostul selecţioner este plasat sub control judiciar.

Detalii din culise despre reținerea lui Victor Pițurcă la DNA: “O ruşine mai mare nu există”

a dezvăluit la emisiunea moderată de Horia Ivanovici, “Profeţiile lui Mitică”, faptul că Victor Piţurcă nu are cum să fie vinovat în acest dosar, în condiţiile în care banii au fost investiţi perfect legal în această afacere:

“Nu am mai vorbit cu Victor Piţurcă. Dar am senzaţia că nu are voie, fiind sub control judiciar. Şi eu, când am fost sub control judiciar aveam un traseu, pe care mi-l dădeau. L-am încurajat la televizor pentru că este total nevinovat.

L-au găsit pe Piţurcă. Are nume, acoperă mulţimea. Dar să îl găseşti pe fiul lui Piţurcă şi pe Piţurcă destabilizatorii problemelor bugetare din medicină mi se pare o ruşine din partea procurorilor. O ruşine mai mare nu există.

“Dacă plăteşti taxele la stat şi respecţi legea? Statul ia, statul te bagă la puşcărie”

Au făcut ăştia miliarde. Piţurcă nu s-a priceput. A dat bani şi a vrut profit. Dacă plăteşti taxele la stat şi respecţi legea? Statul ia, statul te bagă la puşcărie. Orice procuror face un contract de asociaţie în participaţiune.

Tu pui 2000 de lei, eu pun 10.000 de lei. Să cumpărăm apă de la Valvis. Vine un procuror şi spune că e dare de mită sau mită ascunsă. Ce înseamnă acest contract de asociaţie în participaţiune? Ce pui tu 2000 şi ce pun eu 10.000, la finalul contractului tu îţi iei obligatoriu ce ai pus indiferent de pierdere sau câştig.

“Ţi se pune ştampila pe întreaga familie. Şi apoi, judecătorul te pune în libertate”

Când s-a încheiat afacerea, tu iei 2000 de lei şi eu iau 10.000 de lei prima dată şi proporţional, împărţim câştigul. Vine un procuror şi spune că aici a fost o şmecherie. Ce poţi să îi spui? Şi spune că aceşti 2000 de lei sunt mită ascunsă. Şi te bagă şi la spălare de bani. Că aşa vrea el. Ce poţi să îi faci?

Te duci la judecător şi el te înţelege, că nu vrea să te bage nevinovat la puşcărie. Plăteşti avocaţi, eşti în văzul presei şi vorbite, ţi se pune ştampila pe întreaga familie. Şi apoi, judecătorul te pune în libertate. Stai şi te cruceşti”, a dezvăluit Dragomir la “Profeţiile lui Mitică”.

“În momentul în care îţi dai seama că eşti victimă, lumea se întoarce”

Dumitru Dragomir este de părere că Piţi ar putea avea şi de câştigat în urma publicităţii negative din aceste zile în cazul în care judecătorul îl scoate nevinovat:

“Acum, vis-a-vis de Piţurcă, procurorul nu l-a trimis la judecată. L-a ţinut 24 de ore şi apoi nu l-a mai trimis la judecată. A văzut că este o tâmpenie, o aberaţie treaba asta. Dar ferească Dumnezeu. Găseşti un procuror care este agăţat de unul care are putere. Ai dosar, stai 10 ani prin tribunale şi poţi să mergi 10 ani la puşcărie nevinovat. Nu cred că este cazul lui Piţurcă, dar asta e de râs.

Dacă eşti slab de înger, depinde cum primeşti. Publicitatea negativă te propulsează. În momentul în care îţi dai seama că eşti victimă, lumea se întoarce”, a spus Mitică Dragomir.