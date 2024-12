Detalii din culisele emisiunii prezentate de Dani Oțil. DOC și Anca de la Power Couple: „Și în glorie și în iad”. Exclusiv

DOC, pe numele din buletin Vlad Munteanu, împreună cu soția sa, Anca, sunt unul dintre cuplurile participante la competiția Power Couple. Într-un interviu sincer și deschis, oferit în exclusivitate pentru FANATIK, partenera lui DOC recunoaște că a vrut să fugă din competiție de nenumărate ori.

Anca, soția lui DOC: „Cel mai greu mi s-a părut să rămân sănătoasă psihic”

DOC și Anca Munteanu dau din casă și ne povestesc, în exclusivitate pentru FANATIK, cum a decurs participarea lor în cadrul emisiunii concurs de la Antena 1. Aceștia vorbesc despre fricile și problemele de adaptare pe care le-au întâmpinat în Malta. Dacă pentru DOC frica de înălțime a fost mereu o problemă, Anca recunoaște că cel mai greu i-a fost să rămână sănătoasă psihic .

ADVERTISEMENT

Împreună și la bine și la greu, au reușit să depășească toate momentele dificile pentru că DOC nu a renunțat niciodată. Mai ales atunci când soția lui a vrut să fugă de la filmările emisiunii.

Ce ți s-a părut cel mai greu în competiție?

– Anca Munteanu, soția lui DOC: Cel mai greu mi s-a părut să rămân sănătoasă psihic (n.r. râde). A fost , în fața camerelor și cu oameni necunoscuți, cu experiențe necunoscute. A fost super greu să mă mențin la un nivel normal psihic. Nu pot să zic că am reușit, dar am făcut tot ce am putut.

ADVERTISEMENT

Ce te-a pus cel mai mult în dificultate: o spaimă, o fobie sau faptul că nu știai ce să faci?

– DOC: Aparenta mea frică de înălțime, pe care pe parcursul emisiunii am realizat că nu o am. Cred că este doar un alint sau, mai bine spus, o frică de moarte.

A existat vreun moment când, din cauza oboselii sau a stresului, ai vrut să lași totul baltă și să te întorci acasă?

ADVERTISEMENT

– Anca, soția lui DOC: Daaaa, de nenumărate ori. Dar am învățat ceva în timpul emisiunii, care deja simt că-mi va rămâne toată viața. Am descoperit că am capacitatea să mă restabilizez, după ce mă destabilizez și asta mă ajută foarte tare.

DOC: „Am făcut tot posibilul să-mi țin emoțiile în frâu”

Sincer, ți-a fost mai ușor știind că o ai pe soția ta alături?

– DOC: Evident, mai ales având în vedere că am mai participat la un reality show, unde am fost singur. A fost infinit mai bine să am aproape o persoană iubită cu care să împart experiența.

ADVERTISEMENT

Cum ai reacționat când ți s-a propus acest format?

– Anca: Sincer, inițial mi-a plăcut foarte tare ideea, după m-a luat panica și n-am mai vrut. După m-am răzgândit și am vrut iar și tot așa până când am plecat.

Ai avut vreo reținere? Ți-a fost mai teamă de unele probe sau de stresul la care veți fi supuși?

– DOC: Sincer, nu. Ba chiar, pe parcursul emisiunii, am fost surprins de stresul la care am fost supus. Am făcut tot posibilul să-mi țin emoțiile în frâu, astfel încât să pot performa cât mai bine, la fiecare probă.

DOC și Anca au fost împreună și „în glorie și în iad”

Dacă ar fi să ne luăm după expresia ”la bine și la rău” care a fost cel mai bun, dar și cel mai rău moment din relația voastra?

– Anca: Cred că vă lăsăm să aflați în emisiune exact momentele noastre de glorie și iad. Însă pot să vă spun că eu simt fiecare ceartă ca cea mai rea și fiecare moment frumos ca fiind cel mai frumos.

– DOC: V-aș vorbi despre momentul în care m-am regăsit cu Anca, la o distanță temporală de 10 ani de la momentul la care ne-am cunoscut inițial. A fost o instanță plină de uimire și emoții pozitive.

Emisiunea Power Couple, prezentată de Dani Oțil, va putea fi urmărită, începând cu luna ianuarie 2025, numai la Antena 1. FANATIK va reveni cu data și ora exactă când va avea loc difuzarea primului episod din noul sezon, cel cu numărul doi. Primul sezon a fost câștigat de cuplul format din Daiana Anghel și Sorin Gonțea.