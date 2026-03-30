Detalii exclusive despre accidentul din Cluj, în care și-au pierdut viața cinci persoane. Unde se îndreptau, de fapt, bărbații. Imagini teribile de la fața locului

Noi detalii ies la iveală în cazul accidentului cumplit produs în județul Cluj, în urma căruia cinci persoane, printre care doi minori, au murit. Potrivit informațiilor apărute în anchetă, victimele s-ar fi aflat în drum spre locul de muncă în momentul tragediei.

Unde se îndreptau cei doi minori și cei trei bărbați morți în accidentul din Cluj

FANATIK a obținut informații exclusive despre accidentul grav produs pe raza unei comune din județul Cluj, tragedie în urma căreia cinci persoane și-au pierdut viața. Potrivit datelor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, victimele au fost identificate. Este vorba despre trei adulți, cu vârste între 27 și 50 de ani, dar și doi adolescenți de 16 și 17 ani. Accidentul s-a produs pe DN 1F (E81), la ieșirea din localitatea Sânpaul spre Mihăiești.

Din primele cercetări reiese că un bărbat de 38 de ani, din comuna Florești, care se deplasa dinspre Cluj-Napoca către Zalău, ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă la stânga. Mașina a ajuns pe contrasens, unde a lovit mai întâi partea din spate a unui autocamion, după care s-a izbit frontal de un alt ansamblu de vehicule, condus de un bărbat de 35 de ani care circula regulamentar din sens opus. Toate cele cinci persoane aflate în autoturism, inclusiv șoferul, au murit pe loc, în ciuda intervenției rapide a echipajelor de salvare. Reprezentanții ISU Cluj au precizat că victimele au fost scoase din mașina complet distrusă, însă prezentau leziuni incompatibile cu viața.

Primele ipoteze în ancheta tragediei din Cluj

În urma tragediei, anchetatorii au început să contureze primele detalii despre victime și circumstanțele în care s-a produs accidentul. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, există indicii că persoanele aflate în autoturism ar fi avut legături de rudenie, iar toate proveneau din aceeași localitate. De asemenea, se conturează și o posibilă ipoteză legată de motivul deplasării, însă aceasta nu este, deocamdată, confirmată oficial. Reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Cluj au oferit explicații despre , subliniind violența impactului și lipsa oricărei șanse de supraviețuire.

„Erau cinci ocupați, e posibil să aibă grade de rudenie între ei. Se deplasau dinspre Cluj-Napoca pe direcția Zalău. Au intrat în coliziune inițial cu un autocamion, iar apoi cu un ansamblu de vehicule, un TIR mai exact. Impactul a fost frontal. Din păcate, toți cinci au decedat la fața locului. Toate cele cinci persoane erau din comuna Florești, județul Cluj. Sunt cu vârste cuprinse între 16 și 50 de ani. Nu avem un scop determinat anume al deplasării. Apropiații zic că s-ar fi îndreptat spre locul de muncă. Momentan nu avem ipoteza aceasta confirmată 100%. Se pare că profesau în domeniul construcțiilor”, sunt declarațiile făcute de reprezentantul IPJ Cluj, Iulian Timsa, pentru FANATIK.

Ancheta continuă. Clarificări despre șoferii implicați și dinamica accidentului

Pe măsură ce ancheta avansează, polițiștii fac verificări atât pentru stabilirea completă a identității victimelor, cât și pentru clarificarea rolului avut de ceilalți șoferi implicați în carambol. O atenție deosebită este acordată , dar și eventualelor conexiuni dintre persoanele aflate în autoturismul distrus.

„Conducătorii de camioane, cel din ansamblul de vehicule cu care a fost și impactul violent, este din județul Sălaj, iar cel de-al doilea din impactul inițial este din județul Hunedoara. S-a reușit cu anumiți membri să-și ia legătura astfel încât să poată fi identificate persoanele decedate. Dar momentan cercetările sunt în curs. Nu am prea multe informații privind relațiile lor”, au mai completat oficialii clujeni.