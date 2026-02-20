Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la INML, la o lună de la tragedie

ADVERTISEMENT

La aproape o lună de la accidentul care a dus la moartea suporterilor PAOK, întrebarea care stă pe buzele tuturor rămâne neschimbată. Ce s-a întâmplat, de fapt, în acele momente fatale pe E70, în localitatea Lugojel, județul Timiș?

Încă nu s-au finalizat testele INML la o lună de la decesul fanilor PAOK

Publicul din România și din fiecare detaliu al accidentului în urma căruia șapte persoane și-au pierdut viața în timp ce se îndreptau spre Franța pentru a susține echipa PAOK Salonic la meciul din UEFA Europa League cu Olympique Lyonnais, programat pe 29 ianuarie la Lyon. Interesul se concentrează asupra condițiilor și împrejurărilor care au dus la această tragedie, dar și asupra factorilor care ar fi putut influența evenimentele.

Până acum, două lucruri sunt clare în cazul suporterilor lui Răzvan Lucescu. În primul rând, în probele biologice recoltate de la șoferul grec decedat au fost depistate droguri (canabis și cocaină) și alcool. Și în al doilea rând, în mașină au fost găsite substanțe destinate, cel mai probabil, consumului propriu.

Piesa lipsă a anchetei rămâne neclară în cazul incidentului de la Lugojel

Cu toate acestea, elementul-cheie al cercetărilor lipsește încă. Pentru a afla stadiul exact al investigației, FANATIK a discutat atât cu reprezentanții INML Timiș, cât și cu cei ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj.

Potrivit informațiilor obținute de redacția noastră, la aproape o lună de la accidentul suporterilor de la PAOK, testele nu au fost finalizate. Asta înseamnă că raportul complet, care ar urma să stabilească dacă și în ce măsură substanțele descoperite au influențat capacitatea de a conduce a șoferului, nu a fost încă emis.

Procurorii au confirmat că, până în prezent, rezultatele finale ale analizelor toxicologice nu au ajuns la ei, ceea ce prelungește incertitudinea și menține în așteptare concluziile oficiale.

Parchetul publică rezultatele preliminare ale buletinului de analiză

Totuși, reprezentanții Parchetului au precizat care sunt datele preliminare pe care le dețin până acum, în urma buletinului de analiză emis de medicii legiști.

„Prin buletinul de analiză toxicologică emis de către IML Timișoara, a fost confirmată prezența în proba biologică (sânge) a două substanțe psihoactive: canabis și cocaină.

Urmează ca IML Timișoara să emită concluzii suplimentare cu privire la aptitudinea acestor substanțe de a influența capacitatea de a conduce a conducătorului autovehiculului la momentul producerii evenimentului”, ne-a comunicat Bertha Constantinescu, purtătorul de cuvânt de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj.

Ce se întâmplă cu minivanul în care se aflau fanii PAOK. De ce nu a fost încă verificat complet

FANATIK a mai aflat, în exclusivitate, un detaliu important legat de cursul investigației. Constantinescu ne-a dezvăluit că autovehiculul în care se aflau . Autoturismul urmează să fie supus tuturor verificărilor tehnice necesare pentru a stabili cu exactitate dacă au existat și alte elemente care ar fi putut contribui la producerea tragediei.

„Autovehiculul se află în prezent în custodia organelor de poliție. Vă pot comunica că o să fie efectuate toate verificările necesare. În momentul acesta nu avem alte noutăți din partea poliției și a parchetului.

Acesta este parcursul pe care îl urmează orice dosar. Necesită o perioadă mai îndelungată de timp pentru procesarea tuturor dovezilor prelevate”, a ținut să mai precizeze oficialul, pentru FANATIK.

Expertiza medico-legală, decisivă pentru stabilirea vinovăției în accidentul ultrașilor lui Răzvan Lucescu

În acest context, Cătălin Țone, fost ofițer antidrog, a detaliat pașii esențiali ai anchetei și importanța expertizei medico-legale în stabilirea vinovăției. El subliniază că simpla depistare a substanțelor în sânge nu este suficientă pentru a reține automat infracțiunea, fiind nevoie de concentrațiile concrete.

„Având în vedere aceste elemente foarte importante, în funcție de rezultatele toxicologice, dar și de alte aspecte, medicul legist se va pronunța, prin expertiză, dacă bărbatul a fost sau nu sub influența drogurilor, în sensul afectării capacității de a conduce.

Această cerință legală este obligatorie pentru reținerea infracțiunii de conducere sub influența substanțelor psihoactive, conform art. 336 alin. (2) din Codul penal, sancționată cu închisoare de la unu la cinci ani. Această normă a fost instituită prin Decizia ÎCCJ nr. 25/2025”, a precizat fostul ofițer antidrog, Cătălin Țone.

Cum pot alcoolul și drogurile să scoată la iveală adevărul în ancheta celor de la PAOK?

Expertul a atras atenția că, pe lângă droguri, oficialii iau în considerare și valoarea alcoolemiei pe care o avea conducătorul auto în momentul impactului violent. În funcție de aceste rezultate, autoritățile abilitate vor stabili exact ce infracțiuni pot fi reținute și dacă starea șoferului a avut legătură directă cu producerea accidentului.

„De asemenea, dacă alcoolemia șoferului a depășit limita de 0,80 g/l alcool pur în sânge, atunci i se va reține și infracțiunea prevăzută de alin. (1) al art. 336 din Codul penal.

Dacă se constată că șoferul grec a avut capacitatea de conducere afectată în urma consumului de droguri, această abatere de la norma legală poate constitui cea mai importantă cauză a tragicului accident”, a mai adăugat acesta, pentru FANATIK.

Analiza concentrației în sânge oferă indicii asupra consumului în momentul impactului

În completarea acestor explicații, Țone a detaliat și modul în care specialiștii pot reconstitui, cel puțin orientativ, momentul consumului de substanțe interzise al ultrașilor de la PAOK Salonic. Analiza concentrației descoperite în sânge poate oferi indicii, însă nu poate stabili cu exactitate momentul consumului fără probe suplimentare, cum ar fi înregistrări audio/video sau .

„Experții toxicologi vor stabili concentrația drogurilor, care va indica aproximativ momentul consumului, ce poate varia de la maximum trei zile în urmă până la consumul în timp ce șofa (fumatul unui joint). Dar, desigur, lucrurile nu pot fi certe dacă nu există înregistrări audio/video sau mărturii ale pasagerilor rămași în viață.

Dosarul penal este în lucru la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj, iar urmărirea penală va dura până la epuizarea actelor procedurale, mai ales a expertizelor toxicologice, medico-legale și tehnice”, a confirmat și Țone.

Detalii de la avocat despre vehiculul implicat și traseul călătoriei fanilor de la PAOK Salonic

Relevant în contextul celor scrise de noi, sunt și declarațiile oficiale ale avocatului companiei de închiriere a autoutilitarei implicate în accident, Antonis Xylourgidis. Acesta a precizat pentru presa elenă că vehiculul nu dispunea de sisteme de asistență la conducere, contrar unor declarații atribuite unui martor rănit, care sugera o posibilă „blocare a direcției”. Potrivit lui Xylourgidis, modelul autoutilitarei era din 2017, iar un astfel de sistem nu era disponibil pe acest vehicul.

Totodată, avocatul a subliniat că vehiculul fusese supus tuturor verificărilor tehnice necesare, avea un dosar tehnic complet, anvelope noi și se afla într-o stare bună de funcționare. Toate aceste informații au fost deja transmise autorităților implicate în anchetă. El a menționat și durata călătoriei, estimată la aproximativ 1.700 de kilometri. Și faptul că au fost declarați oficial mai mulți șoferi pentru această călătorie.