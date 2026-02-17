Detalii groaznice despre doctorița din Târgu Jiu agresată la spital de rudele unei paciente de 21 de ani: „Nu este prima dată când avem probleme”

ADVERTISEMENT

Ancheta ia amploare în dosarul doctorul lovit în plină gardă la Târgu Jiu. FANATIK a aflat elemente noi despre momentele de groază petrecute în UPU, unde aceasta a fost atacată în timp ce încerca să intervină pentru salvarea unei tinere de 21 de ani care înghițise pastilele soțului, pe fondul unui conflict în familie.

Noi dezvăluiri despre cazul doctoriței agresate în UPU Târgu Jiu

Apar detalii revoltătoare în cazul medicului agresat în timpul unei gărzi la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. FANATIK a obținut aspecte suplimentare din interiorul unității medicale despre momentele de panică petrecute în seara de 16 februarie, în jurul orei 18:00, când o tânără de 21 de ani a ajuns la Urgențe după ce ar fi înghițit mai multe pastile, pe fondul unui conflict în familie.

Potrivit surselor medicale, pacienta se afla în zona de triaj, în salonul destinat cazurilor minore, iar personalul medical nazogastrice pentru a-i salva viața. În acel moment, tânăra ar fi refuzat procedura și a început să țipe.

„I s-a explicat că trebuie să i se facă spălături nazogastrice, dar a refuzat și a început să urle”, au declarat pentru FANATIK cadre medicale din spital.

Rudele au intrat cu forța în salon, iar mama pacientei ar fi lovit medicul

Situația a degenerat rapid. Conform detaliilor obținute de redacția noastră, șapte sau opt aparținători care o însoțeau pe tânără ar fi intrat cu forța în salon. Specialistul medical de gardă, care tocmai venise de la un alt caz, a încercat să calmeze spiritele și să explice procedura.

„A încercat să o liniștească, să îi spună ce urmează să îi facă, dar fata urla, iar tensiunea a crescut imediat”, susțin sursele citate.

Se pare că, în haosul creat, cea care ar fi : „A venit pe la spate și a împins-o. A lovit-o în piept, acuzând-o că vrea să-i omoare copilul”, au mai povestit reprezentanții spitalului, pentru FANATIK.

Medicul de gardă ar fi fost luat prin surprindere și nu a avut timp să reacționeze: „A fost șocată. Într-o clipă nu mai poți face nimic, nu mai ai nicio șansă”, spun colegii acesteia.

La scurt timp au ajuns echipaje de Poliție și Jandarmerie, dar și agenții de pază ai spitalului. Până la sosirea forțelor de ordine, agresoarea ar fi părăsit însă unitatea medicală.

Cadrul medical atacat, în concediu medical

Doctorița care a fost atacată a intrat în concediu medical și este profund afectat de cele întâmplate. „Este foarte speriată. Nu este prima dată când avem probleme cu aparținătorii, dar până acum au fost doar injurii. Au mai spart uși, au mai făcut scandal, însă agresiune fizică de asemenea intensitate nu s-a mai întâmplat”, au precizat surse din spital.

Managerul spitalului a discutat cu medicul agresat abia astăzi, după ce, cu o zi înainte, participase la priveghiul unei alte colege din spital, decedată la doar 48 de ani în urma unui tragic accident rutier.

Spitalul anunță măsuri drastice de securitate

Conducerea unității sanitare analizează acum măsuri suplimentare de securitate, inclusiv introducerea accesului pe bază de card în zona UPU, pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente.

„Conducerea spitalului condamnă ferm orice formă de violență împotriva personalului medical. Astfel de comportamente afectează grav actul medical și pun în pericol siguranța și integritatea cadrelor sanitare și a pacienților și arată, din păcate, faptul că medicii își desfășoară activitatea uneori în condiții dificile.

Conducerea unității a discutat cu personalul medical despre situație, precum și despre măsurile pentru prevenirea pe viitor a unor asemenea situații. De asemenea, conducerea unității medicale a discutat și cu reprezentanții firmei de pază care au transmis că în timpul incidentului au fost respectate procedurile de intervenție. Conducerea unității condamnă orice formă de agresiune, cât și orice formă de intimidare îndreptate împotriva cadrelor medicale aflate în exercitarea profesiei medicale”, au comunicat oficialii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

Ancheta a ajuns la Parchet. IPJ Gorj anunță măsuri și monitorizare sporită

Între timp, cazul a intrat oficial în atenția procurorilor. Reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Gorj au trimis o notă în care precizează că ancheta este în plină desfășurare și că au fost deja luate primele măsuri. Au fost reținute doua persoane care ar fi din comuna Scoarța.

„Ca urmare a incidentului din data de 16 februarie a.c., ce a avut loc la secția U.P.U. a Spitalului de Urgență Târgu Jiu, au fost continuate cercetările de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, fiind dispuse măsuri preventive față de două persoane bănuite de comiterea faptei.

(…) Totodată, a fost reiterată necesitatea ca personalul firmelor de pază să sesizeze de îndată organele de poliție cu privire la orice situație de natură să afecteze ordinea și siguranța publică, astfel încât intervenția să fie promptă, iar riscul producerii unor incidente în zona unităților medicale să fie redus semnificativ.

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj rămâne ferm angajat în asigurarea unui climat de ordine și siguranță în proximitatea instituțiilor sanitare, pentru protejarea personalului medical, a pacienților și a aparținătorilor”, au transmis și cei de la IPJ Gorj.