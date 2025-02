Detalii halucinante despre moartea Monalisei Liuba. Cum a aflat soțul ei că aceasta s-a stins din viață. ”Am început să-mi fac griji”

Monalisa Liuba, o cunoscută influenceră din Chișinău, s-a stins din viață zilele trecute. Acum, soțul ei și-a găsit puterea de a vorbi despre tragicul moment când a aflat că Monalisa este moartă.

Monalisa Liuba a murit în timp ce își făcea o intervenție estetică

În urmă cu câteva zile, Monalisa Liuba a decis să apeleze la câteva intervenții estetice. Influencera habar nu avea că această alegere îi va aduce sfârșitul.

ADVERTISEMENT

în cabinetul în care urmau să i se facă intervențiile estetice. Înainte de a ajunge la locul cu pricina, influencera a vorbit cu soțul ei și i-a spus să vină să o ia de acolo după ce termină.

Din nefericire, soțul Monalisei nu a mai apucat să facă asta. , dar și din cauza modului în care i s-a făcut anestezia.

ADVERTISEMENT

Acum, răpus de durere, soțul Monalisei a decis să vorbească exact despre momentul în care a aflat că influencera nu mai trăiește. În continuare, acesta este în șoc și nu poate procesa informația tragică.

Soțul Monalisei a descoperit într-un mod terifiant că influencera este moartă

Potrivit bărbatului, acesta ar fi mers la clinică alături de Monalisa înainte de intervențiile estetice. Au stabilit să o ia de acolo după ce termină totul, însă, planul a fost complet dat peste cap.

ADVERTISEMENT

Soțul Monalisei Liuba nu a ajuns la ora stabilită din cauză că a găsit foarte greu locația. Pe drum, pe lângă el a trecut o ambulanță, care se îndrepta exact spre clinica unde era și Monalisa.

În tot acest timp, bărbatul a sunat-o de mai multe ori pe Monalisa, însă, în zadar. Monalisa nu avea cum să-i răspundă, deoarece era deja decedată.

ADVERTISEMENT

”La ora 13 trebuia să vin să o iau pe Liuba de la salon, nu știam unde se află. Am ajuns pe la ora 13.15, am pierdut mult timp căutând cabinetul. În tot acest timp o telefonam. La scurt timp a trecut o ambulanță, am încept să-mi fac griji.

Cineva mi-a zis unde se află salonul de frumusețe. Când am intrat, am văzut paltonul ei și m-am liniștit. La recepție erau Ecaterina Maniuc și administratoarea, Alina. Aveau pete de sânge pe haine.”, a început să povestească bărbatul.

Salonul în care fusese Monalisa era plin de sânge

Personalul cabinetului i-a spus bărbatului că inima Monalisei s-a oprit și că, în tot acest timp, s-au efectuat manevre de resuscitare. Soțul Monalisei a mers la spital, iar acolo a fost întrebat de medici dacă știe ce i s-a injectat soției sale. Șocat de cele întâmplate, acesta nu a știut ce să răspundă.

”Mi-au spus că Liubei i s-a oprit inima, iar în tot acest timp, ele au încercat să o resusciteze. Am plecat la spital. Acolo medicii m-au întrebat ce i s-a injectat soției mele. Nu știam ce să răspund.

O cunoscută, care se afla la spital, mi-a spus că tot salonul era plin de sânge. M-am întors la salon, am întrebat și le-am transmis medicilor. Am înțeles că nu mai contează, Liuba a decedase.”, a mai spus soțul Monalisei Liuba, potrivit