Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”

Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit la emisiunea ”MM la FANATIK” că a vorbit în dese rânduri cu Dan Petrescu în ultima perioadă, iar starea sa de sănătate este încurajatoare. Tehnicianul a luat o pauză de la fotbal pentru a urma un tratament.

Starea de sănătate a lui Dan Petrescu este mai bună

Președintele Consiliului de de Administrație al FCSB a explicat că oameni precum Dan Petrescu sau Mircea Sandu, fostul președinte al FRF, au o putere fantastică de a se lupta cu bolile de care suferă și din acest punct de vedere sunt adevărați învingători.

”Am vorbit, chiar foarte mult, și din voce e foarte bine. (n.r. – Am înțeles că de vreo lună e la Bologna, face un tratament) Noi am vorbit alte chestii. Dan Petrescu se joacă cu bolile, cum s-a jucat și Mircea Sandu.

Oamenii puternici înving. Mircea Sandu a râs de boala aia al cărui nume nici nu trebuie pronunțat. A râs”, a declarat Mihai Stoica, în cadrul emisiunii ”MM la FANATIK”, când a venit vorba de fostul antrenor de la CFR Cluj.

Dan Petrescu, operat de urgență la gât

În urmă cu două luni, Dan Petrescu a fost , așa cum a anunțat Horia Ivanovici la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

”Săptămâna trecută, Dan Petrescu s-a operat de urgență la gât. Înțeleg că au fost niște probleme. Și a trebuit să se opereze. Din ce am înțeles în România, probabil că la Cluj. Dar a avut o operație destul de complicată Dan Petrescu, săptămâna trecută. Este ok acum, îi dorim multă sănătate. Îi ținem pumnii, Dumnezeu să îl vindece.

Dar la un moment dat au apărut niște complicații și a trebuit să se opereze de urgență săptămâna trecută. N-a fost o operație ușoară, a fost o operație la gât a lui Dan Petrescu. Acum e în refacere și să sperăm că totul va fi bine. S-a operat de urgență Dan Petrescu”, a spus Horia Ivanovici.

Când va antrena din nou Dan Petrescu

Starea de sănătate a lui Dan Petrescu s-a ameliorat în ultima perioadă, lucru confirmat și de Bogdan Mara la FANATIK SUPERLIGA. Acesta chiar a prezis că .

”Suntem apropiați. E nașul meu, un om pe care îl voi respecta și iubi toată viața mea. E bine, Doamne ajută. Îi doresc multă sănătate în primul rând să revină la nivelul care a fost. Într-adevăr, a fost o perioadă foarte dificilă pentru el, dar e un om puternic, prea puternic și nu o să-l doboare nimic și va reveni și mai puternic. Sunt convins!

Eu cred că va mai antrena, asta e viața lui. Știți bine cu toții că el mănâncă fotbal pe pâine. Viața lui este fotbalul și cât de curând… va fi 100%, va începe din nou să antreneze și o va face bine în continuare. Asta e bine, cât de curând va fi 100%. Îl iubesc din tot sufletul meu și îi doresc cât mai multă sănătate să îl vedem mai repede pe teren”, a afirmat Mara.