Sport

Detalii incendiare din scandalul dintre Zeljko Kopic și jucătorii români: „La Dinamo se mai răsuflau lucruri din vestiar”

După ce a fost acuzat în trecut că a încercat să pornească o revoltă la Dinamo, împotriva lui Zeljko Kopic, Ricardo Grigore a dezvăluit ce a discutat cu antrenorul croat.
FANATIK
07.10.2025 | 16:35
Ricardo Grigore, fostul jucător al lui Dinamo, detalii despre presupusul conflict cu Zeljko Kopic

Ricardo Grigore rămâne unul dintre jucătorii cei mai importanți produși de clubul Dinamo în ultimii 10 ani, iar acesta a trecut prin multe la echipă, inclusiv fiind acuzat de un puci.

Ricardo Grigore, conflict cu Zeljko Kopic? Ce spune fostul jucător de la Dinamo despre tentativa de puci

Fundașul central a dezvăluit acum, la FANATIK DINAMO, că a avut o relație bună cu antrenorul croat și că nu a existat vreodată un moment în care să pornească o revoltă împotriva acestuia, contrar informațiilor care au apărut în presă.

„Am avut o relație destul de ok cu Zeljko Kopic, destul de fair-play. Apăruse un episod și situația asta chiar cu el am reglat-o. Mă bucur foarte mult că am lămurit. Plecam, se termina, și nu era lămurită, pentru că apăruse ceva în presă. Că s-a produs un puci, că vor românii să-l dea afară de la Dinamo. Nu puteam să mă duc să-i arăt telefonul cu ce scrie presa, pentru că după mă acuzam singur. S-a dovedit pentru că am avut antrenamente și nu era nimic anormal. Am avut o discuție cu colegii, cu toată lumea.

A venit și Andrei Nicolescu la acel moment, am discutat constructiv. Pierdusem cu Voluntari, parcă, iar după meci eu am răbufnit în vestiar. Le-am spus că nu mai vreau să trăiesc a doua retrogradare, nu mai pot să ies pe stradă dacă mai pic o dată. Kopic nu era în vestiar, știa foarte bine ce s-a vorbit. Am zis să vină toți, să discutăm, să vedem ce facem, români, străini. La Dinamo se mai răsuflau lucruri din vestiar, așa era mereu la Dinamo”, a spus Ricardo Grigore la FANATIK DINAMO.

Pace la Dinamo, între Zeljko Kopic și Ricardo Grigore. Mesajul antrenorului pentru jucător

Grigore a povestit că a discutat cu Kopic, la Săftica, după un antrenament al echipei, iar acolo l-a lămurit pe antrenor despre articolele apărute în presă, în care s-a scris că fotbalistul, împreună cu alți coechipieri români, vor să-l „lucreze” pe antrenor. De asemenea, acesta a dezvăluit și mesajul primit din partea croatului în momentul în care a plecat de la Dinamo.

„Am discutat cu cineva care m-a acuzat că sunt cârtița din vestiar, sper că am lămurit treaba între timp. Toți oamenii din presă știu că mai mult decât un salut între mine și ei nu a existat. Revenind la Kopic, nu a fost niciun scandal. Pentru mine a fost un moment în care m-am simțit foarte mândru că am putut să joc barajul cu Csikszereda. Eu plecam printre ultimii de la bază și m-a chemat Kopic să vorbim.

Știam la ce vrea să se refere. I-am spus că vreau să-l lămuresc cu ce a apărut în presă, nu vreau să te uiți la mine și să crezi că te-am trădat. I-am spus acolo ce aveam de spus, mi-a mulțumit că am discutat aceste lucruri. Lucrurile se pot interpreta, poate i s-a tradus greșit din engleză, așa că mai bine am vorbit direct. Sunt convins că le-a înțeles. Și când am plecat m-a sunat și mi-a mulțumit pentru munca depusă, mi-a urat succes în carieră”, a mai spus Ricardo Grigore la FANATIK DINAMO.

Ricardo Grigore a evoluat în barajul disputat de Dinamo, cu Csikszereda, în vara anului 2024, iar după și-a încheiat contractul cu echipa și a fost pus pe liber. Între timp el a mai fost la Eldense, în LaLiga 2, iar din această toamnă a revenit în România și a semnat cu CS Tunari, în Liga 2.

Adevărul despre scandalul din vestiarul lui Dinamo

