Detalii incendiare din scandalul dintre Zeljko Kopic și jucătorii români: „La Dinamo se mai răsuflau lucruri din vestiar”

Ricardo Grigore rămâne unul dintre jucătorii cei mai importanți produși de clubul Dinamo în ultimii 10 ani, iar acesta a trecut prin multe la echipă, inclusiv fiind acuzat de un puci.
Fundașul central a dezvăluit acum, la FANATIK DINAMO, că a avut o relație bună cu antrenorul croat și că nu a existat vreodată un moment în care să pornească o revoltă împotriva acestuia, contrar informațiilor care au apărut în presă.
„Am avut o relație destul de ok cu Zeljko Kopic, destul de fair-play. Apăruse un episod și situația asta chiar cu el am reglat-o. Mă bucur foarte mult că am lămurit. Plecam, se termina, și nu era lămurită, pentru că apăruse ceva în presă. Că s-a produs un puci, că vor românii să-l dea afară de la Dinamo. Nu puteam să mă duc să-i arăt telefonul cu ce scrie presa, pentru că după mă acuzam singur. S-a dovedit pentru că am avut antrenamente și nu era nimic anormal. Am avut o discuție cu colegii, cu toată lumea.
A venit și Andrei Nicolescu la acel moment, am discutat constructiv. Pierdusem cu Voluntari, parcă, iar după meci eu am răbufnit în vestiar. Le-am spus că nu mai vreau să trăiesc a doua retrogradare, nu mai pot să ies pe stradă dacă mai pic o dată. Kopic nu era în vestiar, știa foarte bine ce s-a vorbit. Am zis să vină toți, să discutăm, să vedem ce facem, români, străini. La Dinamo se mai răsuflau lucruri din vestiar, așa era mereu la Dinamo”, a spus Ricardo Grigore la FANATIK DINAMO.
Grigore a povestit că a discutat cu Kopic, la Săftica, după un antrenament al echipei, iar acolo l-a lămurit pe antrenor despre articolele apărute în presă, în care s-a scris că fotbalistul, împreună cu alți coechipieri români, vor să-l „lucreze” pe antrenor. De asemenea, acesta a dezvăluit și mesajul primit din partea croatului în momentul în care a plecat de la Dinamo.
„Am discutat cu cineva care m-a acuzat că sunt cârtița din vestiar, sper că am lămurit treaba între timp. Toți oamenii din presă știu că mai mult decât un salut între mine și ei nu a existat. Revenind la Kopic, nu a fost niciun scandal. Pentru mine a fost un moment în care m-am simțit foarte mândru că am putut să joc barajul cu Csikszereda. Eu plecam printre ultimii de la bază și m-a chemat Kopic să vorbim.
Știam la ce vrea să se refere. I-am spus că vreau să-l lămuresc cu ce a apărut în presă, nu vreau să te uiți la mine și să crezi că te-am trădat. I-am spus acolo ce aveam de spus, mi-a mulțumit că am discutat aceste lucruri. Lucrurile se pot interpreta, poate i s-a tradus greșit din engleză, așa că mai bine am vorbit direct. Sunt convins că le-a înțeles. Și când am plecat m-a sunat și mi-a mulțumit pentru munca depusă, mi-a urat succes în carieră”, a mai spus Ricardo Grigore la FANATIK DINAMO.
Ricardo Grigore a evoluat în barajul disputat de Dinamo, cu Csikszereda, în vara anului 2024, iar după și-a încheiat contractul cu echipa și a fost pus pe liber. Între timp el a mai fost la Eldense, în LaLiga 2, iar din această toamnă a revenit în România și a semnat cu CS Tunari, în Liga 2.