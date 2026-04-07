Detalii juridice în cazul lui Kader Keita de la Rapid. Ce riscă după ce victima a murit: „Aici se face diferența”

Cazul lui Kader Keita, jucătorul de la Rapid, capătă noi valențe juridice după ce femeia rănită în urma accidentului a decedat la aproximativ o lună de la incident. Situația schimbă încadrarea faptei și ridică întrebări legate de modul în care este stabilită vinovăția în astfel de cazuri. Un avocat explică, pentru FANATIK, ce elemente sunt esențiale în analiza anchetatorilor și a instanței.

Cum s-a produs accidentul în care este implicat Kader Keita

Accidentul în care este implicat Kader Keita, jucătorul de 25 de ani al celor de la Rapid, s-a produs în dimineața zilei de 3 martie 2026, în jurul orei 05:50, în Sectorul 2 din București. Mijlocașul a lovit cu autoturismul o femeie de 68 de ani, aflată în traversarea regulamentară a străzii, pe trecerea de pietoni. Imediat după impact, fotbalistul ar fi oprit și a coborât din mașină pentru a verifica starea victimei. Potrivit informațiilor din dosar, femeia ar fi susținut la acel moment că nu a suferit răni grave, minimalizând incidentul și sugerând că ar fi fost vorba despre o simplă dezechilibrare.

La scurt timp însă, aceasta a fost transportată la spital, unde investigațiile medicale au indicat leziuni compatibile cu un accident rutier, și nu cu o cădere obișnuită. În acest context, cadrele medicale au alertat autoritățile, fiind declanșate verificări suplimentare. Surse din anchetă mai arată că victima ar fi încercat inițial să îl protejeze pe jucător, menținând aceeași variantă a unei întâmplări accidentale. După producerea evenimentului, , unde a oferit declarații cu privire la circumstanțele accidentului.

Decesul victimei schimbă încadrarea juridică a cazului. Explicațiile avocatului

În cursul zilei de astăzi, 7 aprilie, la aproximativ o lună de la producerea accidentului, autoritățile au anunțat decesul femeii, ceea ce schimbă încadrarea juridică a cazului, care urmează să fie analizat ca ucidere din culpă. În acest context, avocatul Artin Sarchizian a explicat, pentru FANATIK, cum sunt analizate din punct de vedere juridic aceste „În astfel de cazuri, așa-numite cu rezultat progresiv, în care inițial are loc o vătămare, urmată ulterior de decesul victimei, stabilirea vinovăției și a pedepsei ține cont de mai mulți factori. Este analizat atât comportamentul făptuitorului anterior producerii accidentului, cât și cel ulterior, în condițiile în care, de regulă, aceste fapte sunt săvârșite din culpă.

Un element esențial îl reprezintă conduita de după accident: dacă a acordat îngrijiri victimei, dacă a alertat serviciile de urgență sau dacă a încercat să ofere ajutor. Desigur, această analiză are loc în măsura în care făptuitorul a conștientizat producerea accidentului. În funcție de aceste aspecte se stabilește pedeapsa concretă, fiind luate în considerare și conduita procesuală – dacă există sau nu recunoaștere – precum și circumstanțele personale ale inculpatului”, a declarat Artin Sarchizian, pentru FANATIK, despre cazul lui Kader Keita, fotbalistul de la Rapid.

Este evaluată conduita după accident în stabilirea răspunderii lui Keita

Cunoscutul apărător subliniază că modul în care este evaluată fapta depinde nu doar de rezultat, ci și de comportamentul persoanei implicate imediat după producerea evenimentului. Acesta a făcut o serie de precizări legate de modul în care sunt tratate, în practică, faptele comise din culpă și conduita ulterioară a celor implicați. „În mod obișnuit, în cazul faptelor comise din culpă nu se dispun măsuri preventive, iar executarea pedepselor este suspendată, cu excepția situațiilor în care vorbim despre recidiviști.

De asemenea, atunci când este vorba de cei care părăsesc locul faptei, tratamentul este mai sever, iar reacția autorităților este diferită. Însă, faptul că a coborât din mașină, a încercat să vorbească cu victima și chiar a vrut să o ducă la spital, dar aceasta a refuzat, poate constitui un element în favoarea sa. Aici se face diferența: contează modul în care te-ai raportat la victimă. Ai încercat să o ajuți? Te-ai interesat de starea ei? Aceste aspecte sunt esențiale”, a ținut să mai clarifice avocatul.

Cum se stabilesc pedeapsele în cazurile de ucidere din culpă ca cel al jucătorului de la Rapid

În ceea ce privește modul în care sunt individualizate pedepsele în astfel de cazuri, specialiștul în drept penal arată că instanța ține cont atât de gravitatea rezultatului, cât și de forma de vinovăție și de atitudinea procesuală a persoanei implicate. Artin Sarchizian a punctat cum se reflectă aceste elemente în practică: „În practică, de cele mai multe ori se dispune o pedeapsă cu suspendare. Contează însă foarte mult și atitudinea pe care o va avea în fața instanței.

Chiar dacă vorbim despre ucidere din culpă, analiza se face raportat la consecința cea mai gravă, respectiv decesul, nu doar la vătămare. În favoarea sa este tocmai caracterul de culpă al faptei, anume că nu a existat intenția de a ucide, însă rezultatul s-a produs. Vorbim, în esență, despre un accident, iar această poziție subiectivă face diferența”, a mai menționat Sarchizian în discuția cu reporterul FANATIK.