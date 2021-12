Dan Petrescu la naționala României? Luni e ziua decisivă. Cum l-a refuzat pe Burleanu la negocierile din 2017

Luni, 20 decembrie, Federația Română de Fotbal ar trebui să anunțe noul selecționer, iar , declară că Dan Petrescu ar putea pleca numai dacă va fi achitată clauza de reziliere.

Ziua decisivă pentru numirea lui Dan Petrescu la echipa națională. „Bursucul” este așteptat de FRF să dea un răspuns

FANATIK readuce în prim plan un episod din 2017, când au avut loc singurele negocieri directe între , care însă au eșuat. Ulterior, Cosmin Contra a fost numit selecționer.

La finalul meciului cu FC Argeș, Dan Petrescu a recunoscut că se va întâlni cu patronul Neluțu Varga, iar dacă va primi acordul din partea patronului lui CFR Cluj va negocia cu Răzvan Burleanu preluarea echipei naționale a României.

„Astăzi n-aș vrea să vorbesc desre acest subiect. Trebuie să mă întâlnesc cu patronul echipei, apoi peste o zi sau două veți afla mai multe. Încă n-am luat o decizie. Mă voi întâlni cu patronul echipei și vom vedea care e situația”, a declarat Dan Petrescu.



Cum l-a refuzat Dan Petrescu pe Răzvan Burleanu în 2017 și nu a acceptat să preia echipa națională a României

Dan Petrescu a declarat că va da un răspuns final după ultimul meci din acest an din Casa Pariurilor Liga 1, însă sunt șanse mari ca „Bursucul” să refuze propunerea, lucru care s-a întâmplat și în urmă cu mai bine de patru ani.

După demiterea lui Christopher Daum, Dan Petrescu a fost abordat de către președintele FRF, Răzvan Burleanu, pentru a prelua naționala României. Petrescu abia semnase cu CFR Cluj și nu a vrut să stea prea mult la discuții cu Burleanu. I-a transmis că oferta FRF a venit prea târziu.

Șansele sunt și mai mici de această dată, mai ales că Federația ar trebui să achite clauza uriașă de reziliere de 600.000 de euro: „S-a discutat situaţia în cadrul clubului şi Dan Petrescu este dorit în continuare la CFR, pentru că ne dorim să dezvoltăm proiectul început împreună. De vreme ce există o clauză de reziliere, noi nu ne putem opune ca ea să fie achitată”, a spus clar președintele Cristi Balaj.

Unde s-au blocat negocierile între Petrescu și Burleanu în urmă cu patru ani

Dan Petrescu a fost cap de listă pentru , iar CFR Cluj, prin vocea președintelui de atunci Iuliu Mureșan, a propus ca antrenorul să rămână pe banca ardelenilor și să conducă și naționala: „Asta era propunerea lor, am fost de acord, dar nu s-a putut. Nu mă aşteptam să fiu prima opţiune pentru naţională, mă gândeam doar că voi fi acolo, pe o listă. Speram să vină acea zi, însă a venit după ce am ales un club care mi-a oferit foarte multe şi mi-a fost foarte greu să plec. Voiam la echipa naţională, însă doar cu acordul clubului”, spunea Petrescu la vremea respectivă. Practic, el tocmai începuse să construiască echipa care domină fotbalul românesc în ultimii ani.

„Noi nu vrem să plece Dan Petrescu şi nu îl lăsăm să plece. El trebuie să spună clar dacă vrea să antreneze naţionala sau şi naţionala. Pentru că e o variantă, să lucreze în paralel”, declarau atunci conducătorii lui CFR.

Răzvan Burleanu și președintele Comisiei Tehnice, Mihai Stoichiță, s-au deplasat la Cluj unde au negociat direct cu Dan Petrescu, lucru confirmat și președintele CFR-ului: „Da, au fost, dar cred că au plecat deja”.

Întreaga suflare fotbalistică se aștepta ca Dan Petrescu să accepte propunerea FRF, însă fostul fundaș drepta al naționalei și membru al Generației de Aur a refuzat propunerea. Cosmin Contra a fost ales pe postul de selecționer la acea vreme.

Răzvan Burleanu a recunoscut în 2019 că Dan Petrescu i-a refuzat propunerea de a deveni selecționerul României: „Echipa națională are un selecționer astăzi (nr: Mirel Rădoi), iar Dan Petrescu a primit o propunere din partea Federației Române de Fotbal de a prelua echipa națională”.

Dan Petrescu a refuzat să preia naționala și în mandatul lui Mircea Sandu

Deși a cunoscut performanțe incredibile la echipa națională, Dan Petrescu nu a gândit cu inima și l-a refuzat și pe Mircea Sandu care i-a propus să devină selecționer: „Am avut ocazia să antrenez Steaua (n.r. FCSB) de două ori și am refuzat, aveam echipă. Și naționala tot de două ori, o dată când era Mircea Sandu și a doua oară cu Burleanu, când semnasem contractul cu CFR, făcusem lotul.

Burleanu și Stoichiță au venit la mine. Le-am spus sincer că vreau să vin, dar sunt implicat la CFR. Am vorbit cu patronul echipei și am decis să rămân la CFR, iar a doua zi a fost pus Cosmin Contra. E și vina mea că am refuzat de două ori”, declara Petrescu în vara acestui an.

Ba, mai mult, Dan Petrescu a explicat că va fi greu să ajungă vreodată selecționerul României: „Nu visez la națională. Înainte, când m-am apucat, am visat. Acum, sunt realist. Nu visez la națională. Înainte, când m-am apucat, am visat. Acum, sunt realist”.

Răzvan Burleanu e ferm: „FRF nu va plăti niciodată o clauză de reziliere”

Răzvan Burleanu a explicat și de ce Federația Română de Fotbal nu va putea niciodată să plătească clauza de reziliere a lui Dan Petrescu, chiar dacă s-ar dori acest lucru: „Trebuie să menționez, FRF este o organizație non-profit. FRF nu poate fi condusă drept un club, care depinde de un acționar.

Dacă FRF ar plăti o clauză de reziliere, alte inițiative ar avea de suferit, cum ar fi, de exemplu, activitatea loturilor de juniori. Nu se pune problema de ordin financiar, ci de unde ar trebui să tăiem. O echipă din Liga 1 ar putea beneficia de o sumă de bani din partea forului național, care ar putea reprezenta un avantaj față de celelalte cluburi. Cum am putea atunci să ne apărăm integritatea? Din aceste motive, nu vom putea plăti niciodată o clauză de reziliere

Nu a existat o ofertă financiară pentru Dan Petrescu, ci doar o propunere, pentru ca echipa națională să se califice la următorul turneu final. Noi am discutat despre strategie, jucători. Până pe 20 decembrie, lucrăm cu un singur scenariu, Dan Petrescu. Nu am discutat despre durata contractului. Dacă Dan Petrescu va fi următorul selecționer, vă va spune durata”.