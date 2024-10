Detalii neştiute de la nunta lui Iancu Sterp! Bogdan Mocanu a văzut cu ochii lui ce se petrece în familia fostului concurent de Survivor

Duminică, 27 octombrie 2024, Iancu şi Denisa Sterp şi-au unit destinele în faţa lui Dumnezeu. Au organizat o petrecere cu fast, iar printre invitaţi s-a numărat şi Bogdan Mocanu. La doar două zile de la marele eveniment, acesta vine şi ne spune cum stau lucrurile în familia lui Iancu.

Detalii neştiute de la nunta lui Iancu Sterp

au devenit devenit soţ şi soţie în faţa lui Dumnezeu, duminică, 27 octombrie. Evenimentul s-a desfăşurat într-un cadru de poveste, iar tinerii căsătoriţi au vărsat lacrimi de fericire. Alături de ei au fost familia, prietenii şi oamenii dragi sufletului lor.

Ceremonia religioasă a avut loc în aer liber, iar petrecerea de celebrare a uniunii divine dintre ei a fost de-a dreptul grandioasă. Cei doi au optat pentru bucate alese, muzică bună, iar atmosfera a fost una de neuitat.

a fost şi el prezent la nunta lui Iancu. Contactat de FANATIK, fostul concurent de la Puterea Dragostei ne-a dezvăluit detalii neştiute de ochii curioşilor. Astfel, am aflat că mirii nu s-au uitat deloc la bani atunci când au organizat evenimentul cu mare fast. Iancu şi Denisa au ales live cooking pentru mesenii lor, iar felurile de mâncare au fost variate, pe gustul tuturor.

“Am ajuns un pic mai târziu decât ar fi trebuit, pentru că am venit de la depărtare. Cel mai frumos lucru de la nuntă mi s-a părut live cooking-ul care a fost fenomenal. Deci am avut orice fel de mâncare. Nu ştiu dacă a fost un fel de mâncare pe care să nu-l fi avut. De la creveţi, la vită a avut absolut orice. Totul a fost excepţional.

De la muzică, la atmosferă, la obiceiurile alea vechi, totul a fost exemplar. Petrecerea nu ştiu la cât s-a terminat pentru că eu aveam avion a doua zi şi a trebuit să plec mai devreme decât restul. Am început şi eu să plec mai repede de la petreceri. Atmosfera a fost mişto. Când am plecat eu cred că atunci era apogeul, dar nu am avut încotro.” , a declarat Bogdan Mocanu pentru FANATIK.

Care este atmosfera din familia Sterp

Nu este deloc un secret faptul în familia Sterp există neînţelegeri. De-a lungul timpului s-a aflat despre divergenţele dintre mama Geta şi Daniela, logodnica lui Culiţă Sterp. Ba mai mult, interpretul şi Daniela nu au fost prezenţi la cununia civilă a lui Iancu, care a avut loc cu o săptămână înaintea nunţii.

Culiţă a fost plecat peste hotare pentru a onora un eveniment, însă Daniela susţinea că nu a fost invitată. Ulterior, şi Iancu a mărturisit că nu a invitat-o separat pe cumnata sa, gândindu-se că nu îşi va face simţită prezenţa fără partenerul ei.

Ei bine, în urma acestui episod, toată lumea se aştepa ca în ziua nunţii să existe mici înţepături între membrii familiei, însă lucrurile nu au stat deloc aşa. Ba mai mult, au apărut chiar şi imagini cu Daniela la braţul mamei soacre.

Bogdan Mocanu a observat şi el care este atmosfera din familia Sterp. El ne-a mărturisit că mama Geta este o femeie minunată şi i-a dat chiar şi sfaturi legate de femeile din viaţa lui.

“Nu am fost atent la divergenţele dintre familia Sterp, între Daniela şi mama Geta. Am stat un pic de vorba cu mama Geta, este o femeie minunată. Am felicitat-o pentru modul în care şi-a crescut şi educat copiii. Mi-a dat nişte sfaturi de viaţă legate de femei, desigur, şi cred că nimeni nu a stat să se uite dacă îşi vorbesc. Toată atenţia era asupra lui Iancu şi a Denisei”, ne-a mai spus acesta.

De la nunta lui Iancu Sterp şi a Denisei nu a putut lipsi tatăl mirelui. Acesta a fost prezent la cel mai important moment din viaţa fiului său. Mocanu nu a avut o interacţiune cu el, însă spune că îl vede foarte iubitor faţă de copiii şi nepoţii săi.

”Cu tatăl lui nu am interacţionat, însă am stat un pic în spate şi am fost observator. Se vede de unde au trăsăturile Iancu şi Culiţă. Este un om cald, care îşi iubeşte şi copiii şi nepoţii. Chiar face o figură paternă frumoasă când este în sânul familiei”, a continuat fostul participant de la Puterea Dragostei.

Cum este Iancu Sterp în postura de soţ

Iancu Sterp trăieşte una dintre cele ia frumoase perioade din viaţa lui. Iubeşte şi este iubit, iar fericirea i se citeşte pe chip. De când a cunoscut-o pe Denisa fratele lui Culiţă este complet schimbat în bine, din spusele lui Bogdan Mocanu. El îl vede pe prietenul său un soţ de excepţie care se va dedica în totalitate familiei lui care este la început de drum.

“Cu siguranţă căsătoria îl va schimba, dar nu aşa mult pentru că el deja era schimbat din momentul în care a cunoscut-o pe Denisa. Am văzut un Iancu matur. Nu m-am întâlnit de mult cu el şi pot să fac această diferenţă. Am văzut un Iancu familist, cu ochii înlăcrimaţi când era în sânul familiei. Cu siguranţă şi de acum de înainte vom vedea un alt Iancu”, a mai zis el.

Întrebat dacă îl vede pe Iancu în postura de tătic prea curând, Mocanu ne-a mărturisit că tânărul va fi un tată foarte dedicat, mai ales că îl are drept exemplu pe Culiţă Sterp.

“Îl văd pe Iancu un tată excepţional. Nu ştiu dacă în viitorul apropiat sau nu, dar cu siguranţă va fi un tată şi un soţ minunat. L-a avut şi pe Culiţă exemplu care avea reputaţia de crai, s-a dovediti a fi un tată excepţional până acum. Deci mă îndoiesc că Iancu ar fi mai prejos, dar aştept să îl văd şi în postura de tată cu tot dragul”, a mai spus Mocanu Bogdan.

De asemenea, el a mai zis că le-a transmis mirilor un mesaj aparte pe plicul de dar. “În momentul în care a trebuit să îi dau darul i-am scris pe plic lui Iancu fix aşa: “Iancule, îţi doresc casa să-ţi fie oricum vrei tu atâta timp cât este plină cu fericire în ea”, a încheiat fostul partener al Andrei Voloş.