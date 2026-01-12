Detalii neștiute despre criminalul din Tulcea, descoperit după 26 de ani. „Este căsătorit și are copii. Trăiește din pensia de handicap”

ADVERTISEMENT

Peste două decenii de mister s-au încheiat. După 26 de ani de la săvârșirea unei crime, în Tulcea, bărbatul a fost în sfârșit identificat. Oficialii primăriei din Garvăn, comuna Jijila, spun că acesta și familia sa au revenit în localitate abia în ultimii ani, după ce ani la rând au locuit în alte regiuni, păstrându-și viața aparent normală în comunitate.

Criminalul ascuns 26 de ani, prins în satul unde trăia sub nasul vecinilor

După 26 de ani, un caz șocant din județul Tulcea, rămas mult timp nerezolvat, a fost reluat de anchetatori și trimis în judecată. Autorul unei crimei comise în 1999 a fost identificat în urma unui test ADN. Cazul se referea la moartea violentă a unei femei în vârstă de 75 de ani, găsită fără suflare în locuința sa dintr-un sat tulcean. Victima fusese atacată în noaptea de 25 spre 26 iulie 1999, iar trupul său a fost descoperit sub un pat metalic de către anchetatori.

La momentul respectiv, ancheta nu a putut duce la identificarea autorului, în ciuda faptului că toți bărbații din localitate au fost amprentați și verificați. Cazul a rămas un mister timp de peste două decenii, până când tehnicile moderne de expertiză genetică au permis autorităților să reanalizeze probele biologice păstrate de la fața locului.

Cine este bărbatul arestat. Oficialii primăriei fac dezvăluiri

În urma descoperirii, FANATIK a încercat să afle cine este bărbatul acuzat și cum a trăit în comunitate timp de 26 de ani fără să fie prins. Despre profilul său personal și familial, un reprezentant al primăriei din Garvăn, comuna Jijila, a oferit primele declarații.

„Era un om liniștit care își îngrijea copiii. Este căsătorit. Are 46 de ani și vreo 3 copii. Sau 4-5, nu știm exact. Avea venituri, din datele noastre, pentru că are grad de handicap. Aceasta era sursa lui de venit. Plus alocațiile copiilor. Soția nu lucrează. Nu avea handicap fizic, ci mintal”, sunt primele declarații făcute de un reprezentant al primăriei din Garvăn, comuna Jijila din județul Tulcea.

Trecutul și comportamentul bărbatului în comunitate

În continuarea discuției, reporterul FANATIK a încercat să afle mai multe detalii despre comportamentul și viața bărbatului, întrebând dacă au existat incidente sau conflicte cu vecinii. Angajata instituției a oferit câteva detalii despre perioada în care acesta a locuit în alte regiuni și revenirea sa în localitate.

„Era un om liniștit. Au stat o perioadă prin Maramurești. De acolo este soția. De prin Satul Mare, nu știu exact localitatea de unde. Au mai stat acolo o perioadă, apoi de câțiva ani au revenit aici în localitate”, a mai dezvăluit oficialul.

Unde a locuit criminalul ascuns după săvârșirea crimei

Mergând mai departe, am descoperit detalii despre locuința unde suspectul și familia sa locuiau acum, dar și în perioada comiterii crimei. Reprezentantul primăriei a explicat că, deși acesta și soția sa au locuit o vreme în alte regiuni, în cele din urmă s-au stabilit în Jijila.

„Ba da, dar au stat câțiva ani de unde și-a găsit soția. S-a măritat acolo de unde a fost soția și apoi au revenit aici. Au o casă în Jijila și acolo stăteau și gospodăreau. Nu e locuința lor. E fără forme de proprietate”, completează acesta, pentru FANATIK.

Situația financiară a bărbatului arestat după 26 de ani, explicată de primărie

Totodată am aflat și care era situația sociale și financiară a familiei, reporterul încercând să afle dacă aceștia au apelat vreodată la sprijinul primăriei. Reprezentantul instituției a clarificat modul în care se descurcau.

„Nu au venit să ceară la primărie. Adică din veniturile pe care le aveau, se descurcau”, a spus în final personalul primăriei din Garvăn, comuna Jijila.

Cum s-a petrecut crima din Tulcea, comisă în 1999

Din datele făcute publice recent, . Ancheta a reușit să clarifice modul în care s-au petrecut evenimentele în noaptea de 25/26 iulie 1999, când victima a fost atacată în locuința sa dintr-un sat tulcean.

„În noaptea de 25/26 iulie 1999, inculpatul a pătruns fără drept în locuinţa persoanei vătămate, situată într-un sat din judeţul Tulcea. Prin exercitarea unor acte de violenţă/constrângere inculpatul a întreţinut un raport sexual cu victima.

Totodată, pentru a împiedica victima să ţipe/facă zgomot şi astfel să alarmeze vecinii/trecătorii, precum şi pentru a ascunde săvârşirea infracţiunilor de viol şi violare de domiciliu, inculpatul a exercitat în continuare acte de violenţă gravă asupra persoanei vătămate”, au menționat procurorii, într-un comunicat de presă.

ADN-ul incriminează bărbatul acuzat de crimă

Un raport de expertiză genetică judiciară emis a arătat că profilul genetic obținut din urmele de la locul faptei coincide cu cel al unui bărbat de 46 de ani, din localitatea Jijila, județul Tulcea. Acesta a fost reținut și arestat preventiv sub acuzația de omor calificat.

„Menţionăm că printre probele administrate în cauză se află un raport de expertiză genetică judiciară din data de 6 august 2025, emis de Institutul de Criminalistică din cadrul I.G.P.R., care arată că profilul genetic al inculpatului – identificat în baza de date cu profile genetice din cadrul Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare – este identic cu profilul genetic al persoanei de sex masculin obţinut ca urmare a analizării urmelor biologice de la locul faptei”, au mai comunicat procurorii.