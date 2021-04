Detalii neştiute despre filmul în faţa căruia “Colectiv” a pierdut Oscarul! “A durat trei luni numai să parcurgem imaginile”

Documentarul în fața căruia a pierdut „Colectiv” Oscarul, „My Octopus Teacher” este, de fapt, o poveste a unui bărbat care s-a apropiat de o caracatiță și a încercat să interacționeze cu aceasta pe cât posibil. Da, citiți bine, însă n-ar strica să și vedeți filmul. Vă asigurăm că merită.

Vorbim despre Craig Foster, un individ care se scufunda în apele reci de pe vârful sudic al Africii când a văzut o caracatiță ascunsă sub o mantie de scoici și pietre. Gândul și chiar sufletul i-au rămas acolo, în adâncuri. Și bărbatul nu a ezitat o clipă. A început să urmărească această creatură timidă și să o convingă de faptul că el nu reprezintă un prădător.

Drept pentru care a luat decizia a de rămâne cât mai nemișcat în prezența ei. Săptămâni întregi animalul l-a evitat fără prea multe modificări de comportament.

Filmul în fața căruia a pierdut „Colectiv” premiul Oscar!

Caracatița s-a ascuns în vizuină, s-a camuflat și a căutat să intre în cea mai apropiată fisură pentru a scăpa. Și totuși, după 26 de zile, aceasta a întins o tentaculă spre bărbat. Și l-a atins.

Un an de zile a coborât în adâncuri și a încercat să câștige încrederea animalului. În cele din urmă, între cei doi s-a creat o conexiune și caracatița i-a permis omului să vadă cum trăiește.

Și aventurile nu au lipsit, mai ales că, la un moment dat, caracatița și-a pierdut un tentacul într-o luptă cu un rechin. Trei luni de zile a stat ascunsă până când brațul s-a regenerat. A doua oară când a fost atacată, caracatița a arătat o creativitate ieșită din comun și a reușit să supraviețuiască.

După ce s-a împerecheat și a depus ouă, caracatița a murit din cauze naturale. Un rechin i-a luat corpul și relația om – animal din film s-a stins pentru totdeauna.

Foster a descris efectul acestei întâlniri drept unul teribil și a recunoscut că animalul i-a oferit o adevărată lecție despre fragilitatea vieții și legătura umanității cu natura.

Detalii neştiute despre „My Octopus Teacher”. Cum a fost filmat

În parteneriat cu Sea Change Project, Off The Fence și ZDF Enterprises, My Octopus Teacher a fost produs de Ellen Windemuth și regizat de Pippa Ehrlich și James Reed.

Dacă ne raportăm la filmările subacvatice trebuie să știți că acestea au fost realizate în mare măsură de cameramanul Roger Horrocks. De altfel, întregul documentar s-a remarcat printr-o organizare de excepție a echipei din spate. Și după ce întreaga marfă a fost adunată pe peliculă a urmat o altă muncă înfiorătoare.

Vorbim de montaj, unul cu adevărat impresionant. Cadru cu cadru, frame cu frame, documentarul a scos la lumină ideea de bază, interacțiunea om – caracatiță. Muzica lui Kevin Smuts a completat în mod ideal întreaga poveste.

„A fost nevoie de aproximativ trei luni doar pentru a trece prin material și pentru a afla care a fost povestea noastră și cum am de gând să o spunem”, a declarat și Pippa Ehrlich

Unde poate fi văzut trailerul și documentarul My Octopus Teacher

Dacă ne raportăm la trailerul My Octopus Teacher atunci acesta poate fi urmărit chiar pe site-ul nostru. FANATIK îți oferă cele câteva momente menite să stârnească imaginația și dorința tuturor de a vedea întreaga filmare.

Documentarul întreg îl puteți viziona pe Netflix. Jurnaliștii americani au notat că My octopus teacher poate nu are gravitatea documentarului „Colectiv”, unul despre jurnaliști care se luptă împotriva corupției și incompetenței din domeniul sănătății. Posibil să nu fie la fel de drag publicului precum povestea „Time” a unei femei care încearcă să-l elibereze pe soțul ei din închisoare după ce acesta a primit o pedeapsă de 60 de ani.

Cu toate acestea, mulți au spus că e ușor să vă cufundați în ceea ce oferă My Octopus Teacher. Adică o frumoasă cinematografie subacvatică și o vedere unică asupra vieții (și a personalității aparente) a creaturii marine.

Nomadland, cel mai bun film de la Gala Premiilor Oscar 2021

Cea de-a 93-a gală de decernare a premiilor Oscar a avut loc la Dolby Theatre şi gara Union Station din Los Angeles. Gala a fost transmisă în direct de postul american ABC şi a fost difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume.

De departe, marele câștigător a fost Nomadland. Pelicula a concurat la această categorie cu producţiile cinematografice “The Father”, “Mank”, “Promising Young Woman”, “The Trial of the Chicago 7”.

După moartea soțului și prăbușirea economică a unui oraș din Nevada rurală, Fern, interpretată magistral de Frances McDormand a pornit la drum în duba sa explorând viața în afara societății convenționale ca un nomad al zilelor noastre.

Cel de-al treilea lungmetraj al regizoarei Chloé Zhao, Nomadland, îi prezintă pe adevărații nomazi Linda May, Swankie și Bob Wells ca mentori și tovarăși ai lui Fern.

Cine este Chloe Zhao, cel mai bun regizor la Oscar

Chloé Zhao este născută pe 31 martie 1982, în Beijing, China. Este o regizoare, scenaristă și producătoare de film cunoscută pentru realizarea de filme americane. Primul său lungmetraj, Songs My Brothers Taught Me, realizat în 2015, a avut premiera la Sundance Film Festival.

Al doilea lungmetraj al ei, Călărețul, 2017, a fost apreciat de critici și a primit mai multe premii, inclusiv nominalizări la Independent Spirit Award pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor.

A urmat filmul Nomadland, 2020, documentar care i-a adus consacrarea. A câștigat Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneția din 2020 și Globul de Aur pentru cel mai bun regizor în 2021.

În urmă cu doar câteva ore, Chloe Zhao a dat lovitura și a luat Oscarul. Următorul ei film, Eternals care face parte din Universul cinematografic Marvel, va fi lansat în acest an.

Cel mai bun actor în rol principal, Oscar 2021, Anthony Hopkins

Anthony Hopkins a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor. A reușit să-l învingă pe Chadwick Boseman, la cea de-a 93-a ediție a premiilor Oscar.

În vârstă de 83 de ani, galezul a câștigat pentru interpretarea rolului unui vârstnic bolnav de demență din filmul „The Father”, regizat de romancierul și dramaturgul francez Florian Zeller.

De remarcat că este a doua victorie a lui Hopkins ca cel mai bun actor. Acesta s-a mai impus și în 1994 pentru rolul Hannibal Lecter în Silence of the Lambs, rol care a intrat în istoria cinematografiei.

Interesant este că Anthony Hopkins s-a născut în ultima zi a anului 1937, în Margam, o suburbie a Port Talbot, Țara Galilor. Culmea, nu s-a dovedit a fi un elev strălucit, ci mai degrabă unul mediocru, unul care prefera să se uite la câteva filme pe săptămână în loc să învețe pentru școală. Și bine a făcut.

Frances McDormand, cea mai bună actriţă în rol principal

Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”), Andra Day (“The United States vs Billie Holiday”), Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”), Frances McDormand (“Nomadland”), Carey Mulligan (“Promising Young Woman”) au fost actrițele și filmele pe care Frances McDormand le-a învins fără drept de apel după interpretarea din Nomadland.

A fost desemnată pentru a treia oară cea mai bună actriță și a primit premiul Oscar. A mai făcut-o pentru Fargo în 1997 și Three Billboards Outside Ebbing, Missouri în 2o18. Doar Katharine Hepburn, cu patru, a câștigat mai multe Oscaruri pentru cea mai bună actriță.

A fost adoptată la vârsta de un an și jumătate de Noreen Nickelson și Vernon McDormand. Cei doi au rebotezat-o Frances Louise McDormand. Mama ei adoptivă era asistentă medicală și recepționeră, în timp ce tatăl lucra ca pastorm, ambii fiind originari din Canada.

McDormand este căsătorită cu regizorul Joel Coen din 1984. În 1995, au adoptat un fiu din Paraguay, Pedro McDormand Coen, pe când acesta avea șase luni.

Cel mai bun actor în rol secundar! Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”, Oscar 2021

Daniel Kaluuya a câștigat premiul pentru cel mai bun actor secundar pentru interpretarea din Judas and the Black Messiah. De remarcat că favoriții categoriei erau Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7”), Leslie Odom Jr. (“One Night in Miami”), Paul Raci (“Sound of Metal”) și LaKeith Stanfield (“Judas and the Black Messiah”).

Este născut pe 24 februarie 1989 și a devenit cunoscut pentru rolul lui Chris Washington din filmul Fugi!, pentru care a fost nominalizat la premiile Oscar, Globul de Aur, respectiv BAFTA.

Kaluuya a mai apărut și în alte filme cunoscute, cum ar fi Johnny English… se întoarce!, Rupe-tot 2: Noii supereroi sau Black Panther.

Interesant este că Daniel Kaluuya s-a născut în Londra, părinții lui fiind din Uganda.

Cea mai bună actriţă în rol secundar! Yuh-Jung Youn, “Minari”, Oscar 2021

Yuh-jung Youn a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea sa din „Minari” și a scris istorie devenind primul actor coreean care a câștigat un asemenea premiu.

De altfel, chiar în timpul discursului de acceptare, Youn a vorbit despre cum va urmări Oscarurile de acasă, din Coreea de Sud și a explicat că trăiește o experiență suprarealistă deja.

„Minari” este despre o familie din Coreea de Sud care se mută în Arkansas pentru a începe o nouă viață. Doar că totul ajunge să fie mai provocator decât se așteptau, așa că bunica lor, interpretată de Youn, vine să locuiască cu ei.

Vă readucem aminte că premiile Oscar sunt atribuite în fiecare an pe baza voturilor exprimate de cei aproximativ 9.000 de membri ai Academiei de film americane.